Onda 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GTX 550 Ti modelini tanıttı

Ekran kartı tasarımında son dönemin en dikkat çekici çözümleri Uzakdoğulu üreticilerden gelmeye devam ediyor. Yeston firmasının 2.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelinden sonra Onda firması da 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modelini tanıttı.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF116-400 GPU'sundan güç alan yeni model, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 0.4ns erişim süreli bellek yongalarına sahip. Grafik işlem birimi 1000MHz'de, paralel işlemcileri 2000MHz'de ve bellekleri de 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, 90mm çapında iki adet fana ve 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna sahip güçlü soğutucusuyla dikkat çekiyor.

Yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olduğu belirtilen kart üzerinde iki adet 6-pin güç konnektörüne ve 4+2 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Tamamiyle kapalı bobinler ve tantalum kapasitörlerin kullanıldığı kartın özel tasarımı sayesinde PCB'nin yaydığı ısının %47.3, dalgalanmanın ise %329 oranında azaltıldığı belirtiliyor.

Onda tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti'nin fiyatı ise açıklanmadı.