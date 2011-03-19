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Onda 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GTX 550 Ti modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Onda 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GTX 550 Ti modelini tanıttı
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Ekran kartı tasarımında son dönemin en dikkat çekici çözümleri Uzakdoğulu üreticilerden gelmeye devam ediyor. Yeston firmasının 2.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelinden sonra Onda firması da 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modelini tanıttı.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF116-400 GPU'sundan güç alan yeni model, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 0.4ns erişim süreli bellek yongalarına sahip. Grafik işlem birimi 1000MHz'de, paralel işlemcileri 2000MHz'de ve bellekleri de 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, 90mm çapında iki adet fana ve 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna sahip güçlü soğutucusuyla dikkat çekiyor.

Yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olduğu belirtilen kart üzerinde iki adet 6-pin güç konnektörüne ve 4+2 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Tamamiyle kapalı bobinler ve tantalum kapasitörlerin kullanıldığı kartın özel tasarımı sayesinde PCB'nin yaydığı ısının %47.3, dalgalanmanın ise %329 oranında azaltıldığı belirtiliyor.

Onda tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti'nin fiyatı ise açıklanmadı.

Onda 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GTX 550 Ti modelini tanıttı
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Onda 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GTX 550 Ti modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Onda 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GTX 550 Ti modelini tanıttı
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UzmaN345 8 yıl
Güzel bir ürün kalite fena deyil tasatım beş para etmaz ama sonuçta kasa içinde durucak tabiki 550 ti fazla güçlü bir kart deyil fiyat önem taşıcak diger firmalarla aynı fiyata satılırsa bence iyi bir satış gırafigi çizer ama gigabyts 550 ti fena deyil 1000mhz çalısıyor fiyat önem tasıyor...
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DH Misafiri 8 yıl
ordaki durum biraz daha farklı. mesala canım türkiyemde köyden kopup şehre inen hemen ayakkabıcı dükkanı açar. bu yüzden her köşe başında bir ayakkabıcı ve doğal olarak her köşe başında çakma converse ci sahte nike cı yada sahte adidas cı olur. ordada teknoloji anlamında bizden kat kat üstün olduklarından bir sürü bu şekilde farklı farklı firmalar oluyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Rekabet her zaman tüketici için iyidir inşallah satışlarıda çok olurda rekabette artar fiyatlar düşer :D
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alpa07 8 yıl
oc başarısı iyi olmayan karta koydukları sogutucuya bak.
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fukarakoala 8 yıl
Firmanın malzemeleri birleşim noktaları cidden kötü görünüyor ve fanları cidden ses yapacak gibi görünüyor.
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semih22 8 yıl
el ile özenle seçilen malzemelerden yapmışlar
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NecroCyber-777 8 yıl
@ibrahimdincer
pardon kardeşim sende aynısını yazmışın yeni gördüm ama cok hakikaten ha:)))
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NecroCyber-777 8 yıl
isme bak çay demle ONDA :)) onda bunda şundadır benim gpum ondadır..Yüksek fps kimdeyse benim gönlüm ONDA dır :)))
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erdekuru 8 yıl
özel tasarım kart, özel kapasitörlerler, çift güç girişi, özel soğutucu blok, istenilen 12cm fan takılabilmesi, 4+2 fazlı güç tasarımı. daha ne olsun nesini beğenmediniz süper bi kart olmuş.
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PC76 8 yıl
ram miktarı nasıl olmuş ?1536mb ilginç
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sars 8 yıl
Ellerinde kalan pc parçalarıyla ekran karetı yapmışlar gibi. Leğimler falan gözüküyor, ısı boruları darbeli çizilmiş, fanları bildiğiniz kasa içi fanı. İlginç bir kart olmuş fiyatını ve gerçekten böyle bir firma olup olmadığını merak ettim.
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ibrahimdincer 8 yıl
onda bunda şundadır şunda bunda ondadır en iyi gpu kimdeyse benim gönlüm ondadır
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DH Misafiri 8 yıl
tasarmı bes para etmez bence
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