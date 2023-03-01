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    Anlık Bildirim

    Videolarda yapay zeka dönemi: Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı

    Nvidia'nın yapay zeka tabanlı video ölçeklendirme teknolojisi RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı. Peki yeni ölçeklendirme teknolojisi neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.
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    Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Nvidia, tarayıcı tabanlı videoların çözünürlüğünü arttırmak için geliştirilen RTX Video Super Resolution (RVSR) teknolojisini tanıtarak Şubat ayında işaret etmişti. Şimdi şubat ayının son gününde, RVSR'yi aktif hale getiren (531.18 GeForce Game Ready) sürücü güncellemesi nihayet yayınladı. 

    Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı

    An itibariyle RVSR, Nvidia sürücülerinin Video > Video görüntü ayarlarını düzenle > RTX video geliştirme bölümüne eklenmiş durumda. Bu noktada Chrome veya Edge gibi desteklenen tarayıcılar için RVSR'nin 1-4 arasında dört farklı kalite ayarı bulunuyor. Ancak özellikle son kalite ayarının daha fazla GPU kaynağı gerektirdiğini belirtelim.

    Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı Tam Boyutta Gör
    RTX Video Super Resolution, 360p ve 1440p arasındaki video çözünürlüklerine ve 144Hz yenileme hızına kadar destek sunuyor. Böylece RTX kartlarda karşımıza çıkan Tensor çekirdeklerinden faydalanan teknoloji, eski ve bulanık videoların görüntü kalitesinde gözle görülür artış sağlıyor.
    Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, halihazırda RTX 30 ve RTX 40 serisi ekran kartları için erişime açılan RTX Video Super Resolution’ın gelecekte GeForce RTX 20 serisini de destek sunacağını söyledi. Ancak bunun için herhangi bir tarih paylaşmadı ve teknolojinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha bekleyeceğini söyleyebiliriz.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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