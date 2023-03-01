Videolarda yapay zeka dönemi: Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Nvidia, tarayıcı tabanlı videoların çözünürlüğünü arttırmak için geliştirilen RTX Video Super Resolution (RVSR) teknolojisini tanıtarak Şubat ayında işaret etmişti. Şimdi şubat ayının son gününde, RVSR'yi aktif hale getiren (531.18 GeForce Game Ready) sürücü güncellemesi nihayet yayınladı.

Nvidia, RTX Video Super Resolution teknolojisini tanıttı! 1 ay önce eklendi

Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı

An itibariyle RVSR, Nvidia sürücülerinin Video > Video görüntü ayarlarını düzenle > RTX video geliştirme bölümüne eklenmiş durumda. Bu noktada Chrome veya Edge gibi desteklenen tarayıcılar için RVSR'nin 1-4 arasında dört farklı kalite ayarı bulunuyor. Ancak özellikle son kalite ayarının daha fazla GPU kaynağı gerektirdiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör RTX Video Super Resolution, 360p ve 1440p arasındaki video çözünürlüklerine ve 144Hz yenileme hızına kadar destek sunuyor. Böylece RTX kartlarda karşımıza çıkan Tensor çekirdeklerinden faydalanan teknoloji, eski ve bulanık videoların görüntü kalitesinde gözle görülür artış sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, halihazırda RTX 30 ve RTX 40 serisi ekran kartları için erişime açılan RTX Video Super Resolution’ın gelecekte GeForce RTX 20 serisini de destek sunacağını söyledi. Ancak bunun için herhangi bir tarih paylaşmadı ve teknolojinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha bekleyeceğini söyleyebiliriz.

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Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı