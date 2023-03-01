Videolarda yapay zeka dönemi: Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı

Nvidia RTX Video Super Resolution kullanıcılara açıldı
An itibariyle RVSR, Nvidia sürücülerinin Video > Video görüntü ayarlarını düzenle > RTX video geliştirme bölümüne eklenmiş durumda. Bu noktada Chrome veya Edge gibi desteklenen tarayıcılar için RVSR'nin 1-4 arasında dört farklı kalite ayarı bulunuyor. Ancak özellikle son kalite ayarının daha fazla GPU kaynağı gerektirdiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.