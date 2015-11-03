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OneDrive kullanıcılarına kötü haber

Microsoft, uzun süredir hizmet vermeye devam ettiği popüler bulut depolama servisi OneDrive için çok önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Birçok kullanıcı bu durumda memnun olmayacak gibi duruyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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OneDrive kullanıcılarına kötü haber

Yazılım devi Microsoft, popüler bulut depolama servisi OneDrive'ın saklama alanlarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi.
Şimdiye kadar Office 365 abonelerine sınırsız depolama alanı sağlayan Microsoft, bunu Office 365 Ev, Kişisel ve Üniversitesi kullanıcıları için 1TB seviyesine çekti. Attığı adımı "ortak, bağlı ve akılcı servisler" sunmaya devam edebilmek için yaptığını belirten yazılım devi, yeni kullanıcılara verilen 100GB ile 200GB'lık planları da kaldırarak onun yerine aylık 1,99$'a 50GB bulut depolama alanı vermeye başladı. OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kesimin 15GB'lık bulu depolama alanını ise 5GB'a indiren şirket, aynı zamanda 15GB'lık kamera arşiv (Fotoğraf ve videolar için) hediyesini de iptal edilen paketler arasına dahil etti. 
1TB'dan fazla bulut arşivi bulunan Office 365 abonelerini bu alanı arttırmaları yönüne bilgilendirmeye başlayan Microsoft, dosyalara 9 ay boyunca erişim sunacak, gerekli arttırma işlemi yapılmadığı taktirde ise bu süre sonucunda hesabı kitleyecek ve tahmin edebileceğiniz üzere verileri silecek.
Microsoft'un attığı bu adım karşısında alacağı tepkiler merak edilirken, sonuç olarak Apple ile Dropbox gibi büyük isimlerin bulunduğu bulut depolama pazarında OneDrive'ın gerilere düşme ihtimali bulunuyor. 

http://www.macrumors.com/2015/11/03/microsoft-onedrive-reduce-storage/ Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl
Bence verdikleri alan yeterince Yüksek.
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ipli jeton 3 yıl
Burada oturum açma ekranında 15 GB depolama alanı diye reklamını yapıyorlar. Madem düşüreceksin niye 15 GB reklamı yapıyorsun ey Micrososft.
login.live.com/...
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Das Boot 3 yıl
Son durum nedir? 2016'da herkesi 5GB'a düşüreceklerdi. Bende halen 30GB tanımlanmış hesap duruyor. Var mı bilgisi olan? Kullanmayı düşünüyorum fakat silinmesinden korkuyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
bende bedavadan 30gb + 100gb(1yıllık) veriyor bu nasıl oluyor diyordum. demek ki Olmuyormuş.
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astegon 3 yıl
Densizin teki 75 TB yükleyince (sınırsız varmış) MS bu kararı almış.

Onedrive blog'undan okuduğum kadarıyla 2016 başlarında mevcut kullanıcılar da eklenecek.

5GB giriş seviyesi yapacaklar. Loyalty bonus, camera roll bonus felan hakgetire.

1200'e yakın yorum var blog'un ilgili haberinde. Yerden yere vurulmuş MS.

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DH Misafiri 3 yıl
Havada bulut sen bu dosyaları unut demiş MS; Beklenen bir hareket çünkü mali kaynak gerekli ve bu devirde sadece işletim sistemiyle olmaz. W10'u güvenlik ve performans nedeniyle mi zorla güncelleme istiyor zannetmiştiniz? Alakası yok, tamamen reklam ve bilgi toplama içerikli uygulamaları güncellemeden iteleyecek son kullanıcıya. Ayrıca bulut sistemi, üstelik internet üzerinden, dünyanın en güvensiz ortamıdır. Gizli bilgilerinizi Taksim Meydanı'nda, ulu orta bağırarak hatta megafon kullanarak ifşa etseniz, bulut ortamından daha güvende olursunuz. Zaten kota olaylarından falan hiç bahsetmiyorum bile....
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ArmWrestler 3 yıl
Ne yüklüyorsunuz merak ediyorum.Zaten herşeyin yenisi çıkıyor hemen.
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hakanxml 3 yıl
Burada bence asıl problem beleş olsun problemi. Herşeyde olduğu gibi. Windowsa para mı verilir oyuna para mı verilir yaklaşımı. Bakınız yandex disk 200 gb alan veriyormuş hemde bedava işte ne güzel alın kullanın. Ama hep google yüceltiliyor üstelik 1 TB alanı 9.99 dolara sattığı halde. Aynı hizmete microsoftta office 365 ile 14.99 türk lirasına satın alabilirsiniz. Ama bedava olmalıydı değil mi :) önce telekoma isyan edelim upload hızı artsın yoksa 100TB olsa sanki kullanabilecek miyiz? Eksileyin kardeşim beleşe alışmış bu toplum hazıra alışmış yazıla para vermeyi aptallık görürler programları hep beleşe kullanırlar. Hayatında tek bir mp3 bile satın almamış milyonlar var bu ülkede üstelik neredeyse hepsi müslüman ve hak yemek inancına göre haram. Hem hizmet süper olacak hemde bedava olacak pekiyi sen eksileyen adam sen mi finansmanı karşılayacaksın?
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Yandex disk uygulaması da bu konuda gayet iyi tavsiye ederim.
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muticoo 3 yıl
beklenen soru: Peki hocam eski alanlar ne olacak?
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kadirirdem 3 yıl
Bu kötü olur..
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X-FI 3 yıl
METU sayesinde 1Tb bedava alan ve online office ürünlerine erişimim oldu fakat neredeyse hiç kullanmıyorum. Google drive'a daha çok yatkınım, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı yüzünden.
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OnderT 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu alanlar azaltılacak mı şimdi? Önce bize 25 GB alan vermişti 7-8 sene önce. Sonra 7 gb'a indirmek isteyince dünya çapında toplumsal ayaklanma olmuştu. Microsoft'da tamam 25'likler kalsın ama yenilere 7 gb veririm demişti. Bu hesap benim o zamandan kalma. Şimdi bunu alıyorum derse microsoft ürünlerini kullanmam ve hatta giriş bile yapmam.

Not: 2 gb boş alan var. Yani 38 gb kullanıyorum yedek amaçlı. Beni madur ederlerse yazıklar olsun.
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