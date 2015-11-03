OneDrive kullanıcılarına kötü haber

Yazılım devi Microsoft, popüler bulut depolama servisi OneDrive'ın saklama alanlarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar Office 365 abonelerine sınırsız depolama alanı sağlayan Microsoft, bunu Office 365 Ev, Kişisel ve Üniversitesi kullanıcıları için 1TB seviyesine çekti. Attığı adımı "ortak, bağlı ve akılcı servisler" sunmaya devam edebilmek için yaptığını belirten yazılım devi, yeni kullanıcılara verilen 100GB ile 200GB'lık planları da kaldırarak onun yerine aylık 1,99$'a 50GB bulut depolama alanı vermeye başladı. OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kesimin 15GB'lık bulu depolama alanını ise 5GB'a indiren şirket, aynı zamanda 15GB'lık kamera arşiv (Fotoğraf ve videolar için) hediyesini de iptal edilen paketler arasına dahil etti.

1TB'dan fazla bulut arşivi bulunan Office 365 abonelerini bu alanı arttırmaları yönüne bilgilendirmeye başlayan Microsoft, dosyalara 9 ay boyunca erişim sunacak, gerekli arttırma işlemi yapılmadığı taktirde ise bu süre sonucunda hesabı kitleyecek ve tahmin edebileceğiniz üzere verileri silecek.

Microsoft'un attığı bu adım karşısında alacağı tepkiler merak edilirken, sonuç olarak Apple ile Dropbox gibi büyük isimlerin bulunduğu bulut depolama pazarında OneDrive'ın gerilere düşme ihtimali bulunuyor.

http://www.macrumors.com/2015/11/03/microsoft-onedrive-reduce-storage/