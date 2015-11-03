OneDrive kullanıcılarına kötü haber

Haber Editörü
Yazılım devi Microsoft, popüler bulut depolama servisi OneDrive'ın saklama alanlarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi.
Şimdiye kadar Office 365 abonelerine sınırsız depolama alanı sağlayan Microsoft, bunu Office 365 Ev, Kişisel ve Üniversitesi kullanıcıları için 1TB seviyesine çekti. Attığı adımı "ortak, bağlı ve akılcı servisler" sunmaya devam edebilmek için yaptığını belirten yazılım devi, yeni kullanıcılara verilen 100GB ile 200GB'lık planları da kaldırarak onun yerine aylık 1,99$'a 50GB bulut depolama alanı vermeye başladı. OneDrive'ı ücretsiz olarak kullanan kesimin 15GB'lık bulu depolama alanını ise 5GB'a indiren şirket, aynı zamanda 15GB'lık kamera arşiv (Fotoğraf ve videolar için) hediyesini de iptal edilen paketler arasına dahil etti.
1TB'dan fazla bulut arşivi bulunan Office 365 abonelerini bu alanı arttırmaları yönüne bilgilendirmeye başlayan Microsoft, dosyalara 9 ay boyunca erişim sunacak, gerekli arttırma işlemi yapılmadığı taktirde ise bu süre sonucunda hesabı kitleyecek ve tahmin edebileceğiniz üzere verileri silecek.
Microsoft'un attığı bu adım karşısında alacağı tepkiler merak edilirken, sonuç olarak Apple ile Dropbox gibi büyük isimlerin bulunduğu bulut depolama pazarında OneDrive'ın gerilere düşme ihtimali bulunuyor.
http://www.macrumors.com/2015/11/03/microsoft-onedrive-reduce-storage/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Onedrive blog'undan okuduğum kadarıyla 2016 başlarında mevcut kullanıcılar da eklenecek.
5GB giriş seviyesi yapacaklar. Loyalty bonus, camera roll bonus felan hakgetire.
1200'e yakın yorum var blog'un ilgili haberinde. Yerden yere vurulmuş MS.
Bu alanlar azaltılacak mı şimdi? Önce bize 25 GB alan vermişti 7-8 sene önce. Sonra 7 gb'a indirmek isteyince dünya çapında toplumsal ayaklanma olmuştu. Microsoft'da tamam 25'likler kalsın ama yenilere 7 gb veririm demişti. Bu hesap benim o zamandan kalma. Şimdi bunu alıyorum derse microsoft ürünlerini kullanmam ve hatta giriş bile yapmam.
Not: 2 gb boş alan var. Yani 38 gb kullanıyorum yedek amaçlı. Beni madur ederlerse yazıklar olsun.