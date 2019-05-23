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OnePlus 3 ve 3T, Android Pie güncellemesi aldı

OnePlus'ın 2016 yılı amiral gemileri resmi olarak üçüncü ana sürüm güncellemesini alarak Android Pie sahibi oldu. Aşamalı başlatılan dağıtım, yakında herkesin cihazına ulaşacaktır.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Nisan ayında başlayan beta testlerinin ardından OnePlus tarafından bugün açıklandığı üzere OnePlus 3 ve 3T modelleri, stabil Android 9 Pie sürümüne güncellendi. Her iki cihazın arayüz kodu ise OxygenOS 9.0.2 oldu.
Beklendiği üzere Android Pie arayüzünü getiren güncelleme, diğer önemli ekstraları da getiriyor. Bunlardan bazıları yeni Rahatsız Etme modunda ek kişiselleştirme seçenekleri ve arama uygulamasında Google Duo desteği, kamera uygulamasında ise Google Lens desteği olarak sayılabilir.
Güncelleme içerisinde gelen Nisan 2019 güvenlik paketi, cihazın güvenilirliğini bunca yılın ardından korumaya devam ediyor. 2016 yılının Haziran ayında satışa sunulan OnePlus 3 ve aynı yılın Kasım ayında satışa sunulan OnePlus 3T, aradan üç yıl geçmesine rağmen performanslarını korumanın yanında yazılımsal olarak tazelenmeleri sayesinde Android cihazların da aslında uzun ömürlü olabildiğinin birer göstergesi. Hatırlarsanız bu cihazların ikisi de Android Marshmallow yüklü olarak kutudan çıkmıştı.
Aşamalı olarak dağıtılan bu güncelleme, bugün içinde sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak fakat bir iki hafta içerisinde muhtemelen dünyadaki herkes Android Pie ile OnePlus 3 modellerini kullanmaya devam edecektir.

https://forums.oneplus.com/threads/oxygenos-9-0-2-based-on-android-pie-for-oneplus-3-oneplus-3t.1037208/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 hf. en beğenilen
Helal olsun adamlara 2016 model telefona güncelleme veriyorlar. Gör Samsung gör.
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alemburda34 2 hf.
Az ekmeğini yemediler döneminin 10 numara fiyat performans telefonuydu.
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smart1978 2 hf.
Sasirmamak gerek cunku denk islemcili Google Pixel ve XL olan ilk piksel cihazlari da almisti . Iddia ediyorum Android 10 da rahat alir keza Pixel XL ilk jenerasyon suan zaten Android 10 betasindadir diger Pixel 3 modelleri gibi .
Samsung umarim aklini basina alir...
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__Nikolaus__ 2 hf. smart1978
Samsung niye aklını başına alsın adamlar zaten tepe modellere minumum 2 büyük android güncellemesini veriyor , 3 güncelleme veren Oneplus ve Pixel serisi harici başka marka yok.
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Mr. Jingles 2 hf. en beğenilen
Helal olsun adamlara 2016 model telefona güncelleme veriyorlar. Gör Samsung gör.
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alemburda34 2 hf.
Az ekmeğini yemediler döneminin 10 numara fiyat performans telefonuydu.
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