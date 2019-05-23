OnePlus 3 ve 3T, Android Pie güncellemesi aldı

Android 9 Pie sürümüne güncellendi. Her iki cihazın arayüz kodu ise OxygenOS 9.0.2 oldu. Nisan ayında başlayan beta testlerinin ardından OnePlus tarafından bugün açıklandığı üzere OnePlus 3 ve 3T modelleri, stabilsürümüne güncellendi. Her iki cihazın arayüz kodu iseoldu.

Beklendiği üzere Android Pie arayüzünü getiren güncelleme, diğer önemli ekstraları da getiriyor. Bunlardan bazıları yeni Rahatsız Etme modunda ek kişiselleştirme seçenekleri ve arama uygulamasında Google Duo desteği, kamera uygulamasında ise Google Lens desteği olarak sayılabilir.

Güncelleme içerisinde gelen Nisan 2019 güvenlik paketi, cihazın güvenilirliğini bunca yılın ardından korumaya devam ediyor. 2016 yılının Haziran ayında satışa sunulan OnePlus 3 ve aynı yılın Kasım ayında satışa sunulan OnePlus 3T, aradan üç yıl geçmesine rağmen performanslarını korumanın yanında yazılımsal olarak tazelenmeleri sayesinde Android cihazların da aslında uzun ömürlü olabildiğinin birer göstergesi. Hatırlarsanız bu cihazların ikisi de Android Marshmallow yüklü olarak kutudan çıkmıştı.

https://forums.oneplus.com/threads/oxygenos-9-0-2-based-on-android-pie-for-oneplus-3-oneplus-3t.1037208/

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Aşamalı olarak dağıtılan bu güncelleme, bugün içinde sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak fakat bir iki hafta içerisinde muhtemelen dünyadaki herkes Android Pie ile OnePlus 3 modellerini kullanmaya devam edecektir.