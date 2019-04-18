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OnePlus 3 ve 3T modelleri Android Pie güncellemesi aldı

OnePlus'ın 2016 amiral gemisi modelleri Android 9 Pie güncellemesine sonunda sahip oldu. Bu ayın başında Çin'de sunulan versiyon henüz beta sürecinde olduğunda elle kurulum gerekli.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen Temmuz ayında 2016 model akıllı telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağını duyuran OnePlus, Mart ayında bu sürümün testi için işe alımlar yapmaya başlamıştı. Bu ayın başında ise Çin’de kullanıma sunulan Android Pie, artık dünya çapında kullanılabilir.
Topluluk betası şeklinde yayınlanan Android Pie güncellemesi, OnePlus 3 ve 3T’ye yeni arayüz, en son güvenlik paketi, Gaming Mode 3.0 ve daha fazlasını getiriyor. Gelen yenilikler madde madde şöyle:
  • Sistemin Android 9 Pie sürümüne yükseltilmesi
  • Android Pie için yeni bir arayüz
  • Nisan 2019 Android güvenlik paketi
  • Ayarlanabilen özellikleriyle yeni Rahatsız Etme modu
  • Oyun Modu içerisinde metin bildirimleri
  • Üçüncü parti telefon uygulamalarından aramalar için Oyun Modu bildirimleri
  • Google Duo ile derin entegrasyon
  • Kamera içerisinde entegre Google Lens modu
Açık beta versiyonları gibi olmayan bu topluluk betası, her zamanki gibi kendiliğinden gelip size bildirim göndermeyecek. Bu sebeple kendiniz yeni versiyonu indirip telefonunuza flashlamak zorundasınız. 
Bunun dışında, hâlâ beta sürecinde olan bu sürüm muhtemelen çok sayıda hata içerecektir. Bu hatalardan etkilenmemek için akıllı telefonunuzu günlük kullanırken güncellemeyi yüklememenizi tavsiye ederiz.
OnePlus’tan güncellemenin ne zaman stabil kanala geçip kullanıcılara otomatik şekilde sunulacağı bilgisi verilmedi.

https://forums.oneplus.com/threads/taste-of-pie-android-9-community-beta-for-oneplus-3-3t.1015981/ Yorum Yaz
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NOSTOY 1 ay
One Plus android dünyasının Iphonu udur.
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Buraxlive 1 ay
Helal olsun örnek bir davranış. Ama güncellemeyi görüp kullanmak lazım ne kadar dolu bir güncelleme. Yoksa eskitme politikasına dayalı yeniye geç güncellemesi mi .
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ramazanyikici 1 ay
Tebrik etmemek mümkün değil. Keşke Türkiye'de bulunsalardı.
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WoXeD 1 ay
yazılım desteği nedir?nasıl verilir? tüm markalara örnek olsun. 3 senesi biten bir cihaza hala destek veriliyor.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu WoXeD
Kesinlikle öyle. LG'nin yarısı olmayan bu OnePlus cihazlarına böylesine destek verirken LG bir avuç amiral gemisi modeline bile güncelleme vermiyor. Vermemesinin yanında bir de güncelleme merkezi kurduk her cihaz anında yükseltilecek diye reklam yapıyorlar. Bu konuda bi haber dhde yakında yayınlanır.
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Fenomenon 1 ay
helal olsun ne diyelim
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