OnePlus 3 ve 3T modelleri Android Pie güncellemesi aldı

2016 model akıllı telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağını duyuran OnePlus, Mart ayında bu sürümün testi için işe alımlar yapmaya başlamıştı. Bu ayın başında ise Çin’de kullanıma sunulan Android Pie, artık dünya çapında Geçen Temmuz ayındaakıllı telefonlarınıngüncellemesi alacağını duyuran, Mart ayında bu sürümün testi için işe alımlar yapmaya başlamıştı. Bu ayın başında ise Çin’de kullanıma sunulan Android Pie, artık dünya çapında kullanılabilir

Sistemin Android 9 Pie sürümüne yükseltilmesi

Android Pie için yeni bir arayüz

Nisan 2019 Android güvenlik paketi

Ayarlanabilen özellikleriyle yeni Rahatsız Etme modu

Oyun Modu içerisinde metin bildirimleri

Üçüncü parti telefon uygulamalarından aramalar için Oyun Modu bildirimleri

Google Duo ile derin entegrasyon

Kamera içerisinde entegre Google Lens modu

Açık beta versiyonları gibi olmayan bu topluluk betası, her zamanki gibi kendiliğinden gelip size bildirim göndermeyecek. Bu sebeple kendiniz yeni versiyonu indirip telefonunuza flashlamak zorundasınız.

Bunun dışında, hâlâ beta sürecinde olan bu sürüm muhtemelen çok sayıda hata içerecektir. Bu hatalardan etkilenmemek için akıllı telefonunuzu günlük kullanırken güncellemeyi yüklememenizi tavsiye ederiz.

OnePlus’tan güncellemenin ne zaman stabil kanala geçip kullanıcılara otomatik şekilde sunulacağı bilgisi verilmedi.

https://forums.oneplus.com/threads/taste-of-pie-android-9-community-beta-for-oneplus-3-3t.1015981/

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şeklinde yayınlanan Android Pie güncellemesi, OnePlus 3 ve 3T’ye yeni arayüz, en son güvenlik paketi, Gaming Mode 3.0 ve daha fazlasını getiriyor. Gelen yenilikler madde madde şöyle: