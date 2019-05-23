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Apple artık iPhone güncellemesinin cihazı yavaşlatabileceği konusunda uyaracak

Teknoloji devi Apple birkaç yıl önce eski iPhone'ları yazılım güncellemesi ile yavaşlattığını kabul etmişti. Şirket bu skandalın ardından artık konuyla ilgili yeni bir karar aldı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
8,2b
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45
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple bundan sadece birkaç yıl önce eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleri ile yavaşlattığını ve düşük performansta çalışmalarını sağladığını itiraf etmişti. Şirket her ne kadar bunu pilin daha iyi performans göstermesi ve telefonun rastgele kapanmasını engellemek için yaptığını iddia etse de, kullanıcılar ve kamuoyu tarafından oldukça büyük bir tepki almıştı.

Cihazınızı güncellememeyi tercih edebilirsiniz

Bu durum karşısında oldukça hırpalanan şirket, artık yeni bir karar aldı. CNBC'de yayınlanan bir rapora göre, Apple artık iPhone'lar için yapacağı yazılım güncellemelerinin cihazı yavaşlatma ihtimali varsa, bu konuda kullanıcılara bilgi verecek. Bu kararın, şirkete açılan onlarca soruşturma sonrasında alındığı belirtiliyor.
Kullanıcılara gösterilecek olan bu yeni bildirim, telefonlarını her ne kadar güncel tutmaları iyi bir fikir olsa da, güncelleme yapmama seçeneğini de düşünmelerini sağlayacak. Eğer güncelleme yapacak olurlarsa da cihazlarının yavaşlayabileceği ihtimalini de kabul etmiş olacaklar. Güncelleme ve iyileştirmelerden ise en fazla eski iPhone modelleri etkilenecek.

https://www.cnbc.com/2019/05/22/apple-tells-uk-cma-that-it-will-notify-consumers-of-iphone-slowdowns.html Yorum Yaz
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fuckulteli 2 hf. en beğenilen
Güncellemeyi beğenmeyen eski yazılıma dönebilsin 1 ay içinde.. Güncellemeyi deneyen kullanıcı yeniliklerden memnun kalırsa, performans düşüşü çok ciddi değilse zaten geri dönmez. İmkan tanısınlar.
Ek: güncellemelerden memnun kalmayan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla ve habere istinaden eski yazılıma dönüş ile ilgili mesaj yazdım. Ancak zaten dönülebildiğini söyleyen arkadaşlar da olmuş. Basitçe geri dönülebiliyor mu kendi deneyimim olmadı.
*iTunes üzerinden eski yazılıma dönmek mümkünmüş. Hadi ben Android kullandığımdan bilmiyorum ama iOS kullanıp bilmeyen de çok anlaşılan. (iTunes gerekli olduğundan pek bilinmiyor olsa gerek)
Güncellemeyi beğenmeyen eski yazılıma dönebilsin 1 ay içinde.. Güncellemeyi deneyen kullanıcı yeniliklerden memnun kalırsa, performans düşüşü çok ciddi değilse ...
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4 Yanıt Yanıtla +32
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Theologist 2 hf.
Her güncelleme yavaşlattığı zaten ortada, keşke sadece işlemci yavaşlatmakla kalsalar!
Fotoğraf kalitesini bile güncelleştirme ile düşüren bi firmadan söz ediyoruz!
Her güncelleme yavaşlattığı zaten ortada, keşke sadece işlemci yavaşlatmakla kalsalar!Fotoğraf kalitesini bile güncelleştirme ile düşüren bi firmadan söz ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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ovrclds 2 hf.
Şirketin değeri gözümde bir kat daha arttı profesyonellik budur, adam dürüstçe söylüyor sizi nasıl seveceğini :))
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CoreXXX 2 hf.
eskiden habersiz öpüyorduk sizi şimdi haber vererek öpecez diyorlar. ben öyle anladım:)
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Stand Alone 2 hf.
Apple kullanmamak için bir sebep daha...
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~Lion King~ 2 hf. Stand Alone
Kesinlikle katılıyorum
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apeirons 2 hf.
Eee iPhone un ne esprisi kalacak?
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DH Misafiri 2 hf.
güncellemeler telefon modellerine göre yapılsın
son çıkan model de görülen eksiklikler eski modellerde külfet
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curufperlit 2 hf.
Barış cankı forum bilgi amaçlı kullanıldığını hayıtlatır, yalan haber, mantıksız haberler yapmamanı rica ederim.
İki boyutlu çizim yapılıp sonradan 3 boyuta geçilmez.Bu cümleyi kuran şahısda ne dediğini bilmiyor.Çok üzücü ve absürt bir durum.haberi editleyip düzeltin.
Demekki ortada hiçbirşey yok.bakanın projeyle uzaktan yakından alakası da yok, böyle atıyor.
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sakulta8585 2 hf. curufperlit
Yanlis konu kardes.
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Umutcan 2 hf.
İyi de güncelleme yapmazsanız da uygulamalar yeni API sürümünün özelliklerini kullanacak şekilde güncellenecek ve gerektirdiği minimum IOS sürümü artacak.
Örneğin favori uygulamanız IOS 12 ve üzeri istediği zaman eski sürümde devam etmenize izin vermediği zaman ne yapacaksınız? Veya yeni bir uygulama çıktı direkt
son versiyonu istiyor hiç indiremeyeceksiniz bile. Ben eskiden Iphone 4s kullanırken en büyük problemim buydu.
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surfer 2 hf.
Zaten bilinen bir konuydu. Açık açık yazmaları iyi olmuş. Mecbur kalmadıkça güncellememek iyi bir seçenek olabilir. Ya da çok ilginizi çeken bir güncelleme gelmediği sürece bırakın kalsın.
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medyxnet 2 hf.
güncelleme yapmasak bile uygulamalar yavaşlatmaya başlıyor.
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DH Misafiri 2 hf.
Haberin her yanı dökülüyor, hiçbir tutar yanı yok, dayanaksız sallama bir haber.
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Nerevarine 2 hf.
Benden habersiz güncellemeyi indiren bir cihaz nasıl güncellememeyi tercih ettirebilir ki? İstemesek de indiriyorlar.
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Theologist 2 hf. Nerevarine
Başk bir cihazın (Apple watch gibi) beta profilini yükleyince sizden habersiz indiremiyor, güncellemeyi göremiyorsunuz bile siz profili kaldırmadan.
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