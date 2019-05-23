Apple artık iPhone güncellemesinin cihazı yavaşlatabileceği konusunda uyaracak

Apple bundan sadece birkaç yıl önce eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleri ile yavaşlattığını ve düşük performansta çalışmalarını sağladığını itiraf etmişti. Şirket her ne kadar bunu pilin daha iyi performans göstermesi ve telefonun rastgele kapanmasını engellemek için yaptığını iddia etse de, kullanıcılar ve kamuoyu tarafından oldukça büyük bir tepki almıştı.

Cihazınızı güncellememeyi tercih edebilirsiniz

Bu durum karşısında oldukça hırpalanan şirket, artık yeni bir karar aldı. CNBC'de yayınlanan bir rapora göre, Apple artık iPhone'lar için yapacağı yazılım güncellemelerinin cihazı yavaşlatma ihtimali varsa, bu konuda kullanıcılara bilgi verecek. Bu kararın, şirkete açılan onlarca soruşturma sonrasında alındığı belirtiliyor.

https://www.cnbc.com/2019/05/22/apple-tells-uk-cma-that-it-will-notify-consumers-of-iphone-slowdowns.html

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Kullanıcılara gösterilecek olan bu, telefonlarını her ne kadar güncel tutmaları iyi bir fikir olsa da,seçeneğini de düşünmelerini sağlayacak. Eğer güncelleme yapacak olurlarsa daihtimalini de kabul etmiş olacaklar. Güncelleme ve iyileştirmelerden ise en fazlaetkilenecek.