Apple artık iPhone güncellemesinin cihazı yavaşlatabileceği konusunda uyaracak

Teknoloji Editörü
Apple bundan sadece birkaç yıl önce eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleri ile yavaşlattığını ve düşük performansta çalışmalarını sağladığını itiraf etmişti. Şirket her ne kadar bunu pilin daha iyi performans göstermesi ve telefonun rastgele kapanmasını engellemek için yaptığını iddia etse de, kullanıcılar ve kamuoyu tarafından oldukça büyük bir tepki almıştı.
Cihazınızı güncellememeyi tercih edebilirsiniz
Bu durum karşısında oldukça hırpalanan şirket, artık yeni bir karar aldı. CNBC'de yayınlanan bir rapora göre, Apple artık iPhone'lar için yapacağı yazılım güncellemelerinin cihazı yavaşlatma ihtimali varsa, bu konuda kullanıcılara bilgi verecek. Bu kararın, şirkete açılan onlarca soruşturma sonrasında alındığı belirtiliyor.Kullanıcılara gösterilecek olan bu yeni bildirim, telefonlarını her ne kadar güncel tutmaları iyi bir fikir olsa da, güncelleme yapmama seçeneğini de düşünmelerini sağlayacak. Eğer güncelleme yapacak olurlarsa da cihazlarının yavaşlayabileceği ihtimalini de kabul etmiş olacaklar. Güncelleme ve iyileştirmelerden ise en fazla eski iPhone modelleri etkilenecek.
https://www.cnbc.com/2019/05/22/apple-tells-uk-cma-that-it-will-notify-consumers-of-iphone-slowdowns.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ek: güncellemelerden memnun kalmayan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla ve habere istinaden eski yazılıma dönüş ile ilgili mesaj yazdım. Ancak zaten dönülebildiğini söyleyen arkadaşlar da olmuş. Basitçe geri dönülebiliyor mu kendi deneyimim olmadı.
*iTunes üzerinden eski yazılıma dönmek mümkünmüş. Hadi ben Android kullandığımdan bilmiyorum ama iOS kullanıp bilmeyen de çok anlaşılan. (iTunes gerekli olduğundan pek bilinmiyor olsa gerek)
Fotoğraf kalitesini bile güncelleştirme ile düşüren bi firmadan söz ediyoruz!