Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı

Samsung’un ve akıllı telefon pazarının en geniş serisi haline gelen Galaxy A 2019 yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Bu hafta Çin’de Galaxy A40S ve Galaxy A60 modelleri de resmiyete kavuştu.

Galaxy A60 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A60 serinin üst seviyelerine yerleşen bir model olmuş. Bununla birlikte fiyatına göre tatmin edici özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. 6.3 inçlik LCD ekranda 2280x1080 piksel çözünürlüğe yer verilmiş.

Nokta çentik tasarımı sayesinde telefon yüzde 92 civarında bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ekrana entegre ses vericileri çerçevesiz tasarıma katkı yapmış. Parmak izi okuyucusu ise arka kısma alınmış.

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Modele 11nm sürecinde geliştirilen ve 8 adet Kryo 460 çekirdeğine sahip Snapdragon 675 yonga seti güç veriyor. Yanında ise şimdilik 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçeneği olacak.

Arka kısımda 32MP çözünürlüğünde ana kameranın yanında 8MP çözünürlüğünde süper geniş açı sensörü ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Kamera paketinin segmentine göre oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

3500mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek Galaxy A60 modeli kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy A40s özellikleri ve fiyatı

Galaxy A40s aslında Galaxy M30 modelini temel alıyor. Çin’de Galaxy M serisi tanıtılmamıştı. Bunun yerine Galaxy A serisine katılması tercih edilmiş. Muhtemelen diğer iki model de s takısı altında Galaxy A serisine dahil olacak.

Galaxy A40s modelinde 6.38 inçlik 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. V çentik tasarımı ile telefon yine agresif bir ekran-kasa oranına sahip durumda.

Model Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var. Sisteme 6GB RAM ve 64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Telefonun arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ana kameranın yanında 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

5000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenen Galaxy A40s yine arka kısımda parmak izi okuyucu barındırıyor. Modelin fiyatı 224$ civarında olacak.