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Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı

3 arka kameralı Galaxy A60 ve Galaxy M30 modelinin ismi değişmiş hali Galaxy A40s Çin’de resmiyet kazandı. Galaxy A 2019 serisi en kalabalık akıllı telefon serisi olma yolunda ilerliyor.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı

Samsung’un ve akıllı telefon pazarının en geniş serisi haline gelen Galaxy A 2019 yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Bu hafta Çin’de Galaxy A40S ve Galaxy A60 modelleri de resmiyete kavuştu.

Galaxy A60 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A60 serinin üst seviyelerine yerleşen bir model olmuş. Bununla birlikte fiyatına göre tatmin edici özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. 6.3 inçlik LCD ekranda 2280x1080 piksel çözünürlüğe yer verilmiş.

Nokta çentik tasarımı sayesinde telefon yüzde 92 civarında bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ekrana entegre ses vericileri çerçevesiz tasarıma katkı yapmış. Parmak izi okuyucusu ise arka kısma alınmış.

Ayrıca Bkz. "Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor"

Modele 11nm sürecinde geliştirilen ve 8 adet Kryo 460 çekirdeğine sahip Snapdragon 675 yonga seti güç veriyor. Yanında ise şimdilik 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçeneği olacak.

Arka kısımda 32MP çözünürlüğünde ana kameranın yanında 8MP çözünürlüğünde süper geniş açı sensörü ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Kamera paketinin segmentine göre oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

3500mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek Galaxy A60 modeli kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy A40s özellikleri ve fiyatı

Galaxy A40s aslında Galaxy M30 modelini temel alıyor. Çin’de Galaxy M serisi tanıtılmamıştı. Bunun yerine Galaxy A serisine katılması tercih edilmiş. Muhtemelen diğer iki model de s takısı altında Galaxy A serisine dahil olacak.

Galaxy A40s modelinde 6.38 inçlik 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. V çentik tasarımı ile telefon yine agresif bir ekran-kasa oranına sahip durumda.

Model Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var. Sisteme 6GB RAM ve 64GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Telefonun arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ana kameranın yanında 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

5000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenen Galaxy A40s yine arka kısımda parmak izi okuyucu barındırıyor. Modelin fiyatı 224$ civarında olacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/17/galaxy-a40s-and-galaxy-a60-launched-in-china/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asus1981 1 ay
Kimse A40s den bahsetmemiş ama baya ilginç bir telefon... O ekran boyutunda 5000 mah batarya nasıl yapmışlar merak ediyorum.. Telefon kalın ve ağır olacak büyük ihtimal
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Part Of The Nature 1 ay
Yazıcı gibi sürekli basıyor bıktık artık Samsung
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al-ozaria 1 ay
Olmamış. Sen amiral gemisinde 5,8" gibi güzide model koy orta sınıfta çarşaf gibi saçma telefonlar. Sürü gibi model çıkarıyorlar ve zaten piyasada birçok modelleri var ancak yenilik getiren ya da özgün modelleri yok. Birçok ürünün olupta hepsinin birbirinin benzeri olduğu giyim mağazaları gibi.
Nasıl?
Orta segmente, misal Samsung Galaxy S10e gibi bir Samsung Galaxy A60(e) olsa piyasayı süpürürdü. Çünkü orta segmentte
tek elle kullanıma uygun mobilite olarak iyi,
çentikli olmayan, delikli ekran,
yüksek ekran/gövde oranına sahip,
13 veya 14 cm'lik android telefon yok.
Bence Samsung'un Çin'e karşı baskın gelememesinin sebeplerinden biride Nokia gibi pazar araştırması yapmayıp, müşterilerin istediklerine göre değil kendi istediklerine göre telefon çıkarmaları, kullanıcıya karşı kulaklarını tıkamalarıdır.
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esmerbuyucu 1 ay al-ozaria
Müşteri istekleriyle ters düşen bir durumları yok. Müşteriler 6+ inç üzeri telefon istiyor, Samsung'ta istediklerini veriyor. Ayrıca Galaxy S10e'in satış oranı Galaxy S10 serisi içerisinde %10.
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astegon 1 ay al-ozaria
Bence Samsung doğru yapıyor. Özellikle Hindistan'da Çin markaları orta segmenti müthiş domine etti. Zaten A 2019 'un satış rekorları kırması da bundandır Hindistanda.
Samsung kendi fragmantasyonunu kendi yaratıyor ama satış açısında doğru bir taktik uyguluyor.
Sadece birbirine çok benzeyen ve aynı SoC kullandığı için ülkemizde afedersiniz it gibi pahalı cihazlar.
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Hugh Jackman 1 ay
Yeter Samsung yeter
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Xloud 1 ay
Biri yine müshil içmiş
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cumur 1 ay
a50 10 nm işlemci onun üstüne çıkan modelde 11 nm işlemci bu nasıl ters mantık üstüne çıkan model yapıyorsun parmak izi arka tarafta, batarya daha küçük vs.
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strathmorea 1 ay
A10 dan 100 e kadar 10 ve katları şeklinde 10 model çıkacak sanırım. :) Her hafta yeni bir Samsung modeli çıkar oldu
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Theologist 1 ay strathmorea
Ne 10 modeli, her model için bir de sonuna S, Prime, Pro, Light, Es, Se gibi takılar da ekleyin... En az 1800 tane daha model çıkaracak Samsung bu sene.
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Legend_84 1 ay
A60 ın özelliklerinde lcd ekran diyor, A50 de Amoled var diye biliyorum, bu telefon özellik olarak A50 den dahamı düşük ??
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koyunsayar 1 ay Legend_84
Her sitede a60 ın ekranı süper amoled yazıyor. Lcd olduğu iddiası donanımhaber e ait. Hangisi doğru diye sorarsan donanımhaber değil tabiki.
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TearsForFears 1 ay
Samsung A8s modelini avrupaya a60 adıyla getiriyor. Lcd ekran olup 3.5 mm kulaklık girişi olmayabilir. Lcd ekran güzel görünüyorsa benim için çokta önemli değil. Snapdragon 675, 6 gb ram, 32 mp ön ve arka kamerayla çok iyi paket olmuş. A50 den daha iyi bu açıdan. Fiyatıda çok iyi 300 dolar.
@cumur
Nanometreye göre mi işlemci değerlendiriyorsunuz? Snapdragon 675 11 nm olmasına rağmen 10 nm lik exynostan daha üstün.
@al-ozaria
13-14 cm telefonu artık çocuklar bile kullanmıyor. Tabikide hala küçük sevenler vardır ama çok azaldılar. Ben 15 cm ideal buluyorum herkesi tatmin eder. S9-s10e bu açıdan boyutları çok iyi.
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TearsForFears 1 ay
Samsung A8s modelini avrupaya a60 adıyla getiriyor. Lcd ekran olup 3.5 mm kulaklık girişi olmayabilir. Lcd ekran güzel görünüyorsa benim için çokta önemli değil. Snapdragon 675, 6 gb ram, 32 mp ön ve arka kamerayla çok iyi paket olmuş. A50 den daha iyi bu açıdan. Fiyatıda çok iyi 300 dolar.
@cumur
Nanometreye göre mi işlemci değerlendiriyorsunuz? Snapdragon 675 11 nm olmasına rağmen 10 nm lik exynostan daha üstün.
@al-ozaria
13-14 cm telefonu artık çocuklar bile kullanmıyor. Tabikide hala küçük sevenler vardır ama çok azaldılar. Ben 15 cm ideal buluyorum herkesi tatmin eder. S9-s10e bu açıdan boyutları çok iyi.
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Red_devil33 1 ay
Kılıç gibi uzun telefon yapmaya devam edin tebrikler. Bence en iyisi 16:9 ekran formatıdır ve 5.5 " ten büyük olmamalıdır....
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Rachsuchtig 1 ay Red_devil33
Red_devil33
Kılıç gibi uzun telefon yapmaya devam edin tebrikler. Bence en iyisi 16:9 ekran formatıdır ve 5.5 " ten büyük olmamalıdır....

Nerdeyse 16:9 formatında telefon kalmadı şuan moda 18,5:9 bence de gereksiz. Çoğu uygulama hâlâ uyumlu değil. İnstagram bile storyleri kırpılmış şekilde gösteriyor.
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