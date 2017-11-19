OnePlus 5T’nin yüz tanıma özelliği iPhone X’den daha hızlı

Çinli OnePlus’ın ince ekran çerçeveleri ile donattığı yeni amiral gemisi OnePlus 5T, dikkat çekici bir özelliğe sahip. Firmanın yardımcı biyometrik şifre sistemi olarak sunduğu Face Unlock yüz tarama özelliği, iPhone X’ten oldukça hızlı.

Face Unlock daha hızlı

Yüz tanıma için ön kamerayı kullanan Face Unlock teknolojisi, yaklaşık 100 farklı benzersiz noktayı tarayarak yüz hatlarını belirliyor ve daha sonra kullanıcısını tanıyarak ekran kilidinin açılmasını sağlıyor.

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Kaynaklar Face Unlock özelliğinin iPhone X modelindeki Face ID ile karşılaştırıldığında çok daha hızlı bir şekilde sonuç verdiğini belirtiyor. Hatta incelemelerde anlık olarak açtığı için kilit ekranının bile görülemediği ve Ayarlar kısmında Face Unlock özelliğinin açık olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissedildiği ifade ediliyor.

Face ID bilindiği üzere 3 farklı bileşen kullanarak yüzdeki 30 bin noktanın haritasını çıkarıyor ve kullanıcının yüz hatlarındaki değişimi de sürekli takip ediyor. Bu bakımdan saniyeler de olsa biraz gecikme yaşanıyor gibi. Peki çok hızlı olması çok güvenli olduğu anlamına mı geliyor?

Aslında bu sorunun cevabını firma kendisi veriyor. Face Unlock yardımcı bir sistem. Yani telefonda asıl güvenlik noktası parmak izi okuyucusu. Mobil ödemeler ve şifre girişleri de dahil parmak izi okuyucusu kullanılıyor. Face Unlock ise sadece ekran kilidini açmak için alternatif olarak sunulmuş. Bu bakımdan kesinlikle tek güvenlik sistemi olarak görülmemesi isteniyor.