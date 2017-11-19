Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 5T’nin yüz tanıma özelliği iPhone X’den daha hızlı

Yeni tanıtılan OnePlus 5T amiral gemisinin ön kamerasını kullanan Face Unlock yüz tanıma sistemi, 100 farklı noktayı tarayarak çok hızlı bir şekilde ekran kilidini açıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çinli OnePlus’ın ince ekran çerçeveleri ile donattığı yeni amiral gemisi OnePlus 5T, dikkat çekici bir özelliğe sahip. Firmanın yardımcı biyometrik şifre sistemi olarak sunduğu Face Unlock yüz tarama özelliği, iPhone X’ten oldukça hızlı.

Face Unlock daha hızlı

Yüz tanıma için ön kamerayı kullanan Face Unlock teknolojisi, yaklaşık 100 farklı benzersiz noktayı tarayarak yüz hatlarını belirliyor ve daha sonra kullanıcısını tanıyarak ekran kilidinin açılmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "OnePlus telefonları halen gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor"

Kaynaklar Face Unlock özelliğinin iPhone X modelindeki Face ID ile karşılaştırıldığında çok daha hızlı bir şekilde sonuç verdiğini belirtiyor. Hatta incelemelerde anlık olarak açtığı için kilit ekranının bile görülemediği ve Ayarlar kısmında Face Unlock özelliğinin açık olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissedildiği ifade ediliyor.

Face ID bilindiği üzere 3 farklı bileşen kullanarak yüzdeki 30 bin noktanın haritasını çıkarıyor ve kullanıcının yüz hatlarındaki değişimi de sürekli takip ediyor. Bu bakımdan saniyeler de olsa biraz gecikme yaşanıyor gibi. Peki çok hızlı olması çok güvenli olduğu anlamına mı geliyor?

Aslında bu sorunun cevabını firma kendisi veriyor. Face Unlock yardımcı bir sistem. Yani telefonda asıl güvenlik noktası parmak izi okuyucusu. Mobil ödemeler ve şifre girişleri de dahil parmak izi okuyucusu kullanılıyor. Face Unlock ise sadece ekran kilidini açmak için alternatif olarak sunulmuş. Bu bakımdan kesinlikle tek güvenlik sistemi olarak görülmemesi isteniyor. 

 

http://bgr.com/2017/11/16/oneplus-5t-specs-vs-iphone-x-face-id/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mertcan-39 2 yıl en beğenilen
30 bin tane gönderiyor da ne oluyor ikizde karışıyor maskede sapıtıyor çocuk annede açıyor demek ki fasa fiso
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 2 yıl
Bu çinlilerin parmak izi sensörlerinin hızını görünce yüz tanımanın daha hızlı olacağına inanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 2 yıl
Ekrem in hesabı hacklenmiş heralde..
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Antocio 2 yıl
Bu teknoloji için ayrıca bir ekleme yom gibi. Oneplus 3t telefonumda da smart lock isimli özellik ile yüz tanıma açtım ve çok hızlı çalışıyor. Aradaki fark nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
incicibin 2 yıl
Ekrem71 i görünce o kadar şaşırdım ki kelimelerle ifade edilemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Türkiye'de satılları var mı one plus ların
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Çinliler parmak izi konusunda zaten süperlerdi,eminim bunda da süper olacaklardır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 2 yıl
aslına bakarsanız çoğu özelliğiyle kafa kafaya veyahut daha iyide diyebiliriz .
birisi aypon 7000 TL birisi OnePlus 2000 TL . ama aypon adı var abi mkmmml tlfn.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 2 yıl
Ne kadar hizli oldugu degil de ne kadar guvenli oldugu onemli zira OnePlus kullanici bilgilerini suistimal ettigi konusunda surekli gundemde olan bir firma...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 2 yıl
Yav 3-4 haber attada "OnePlus telefonları halen gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor" diye haber var :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool_psy 2 yıl
Birçok yabancı incelemede bu durumdan bahsediliyor. 5T de yüz tanıma özelliğinin iphonedan hızlı çalıştığı vurgulanıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 2 yıl
Çok gereksiz bir özellik her firma için. Hadi OnePlus da parmak izi okuyucu var fakat Apple da böyle bir alternatif da yok. Yüz tanıma için kullanılan sensör sürekli çalıştığından bataryaya da olumsuz etki ediyordur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Yüz tarama özelliği tamamen istihbarat için tasarlanmış birşey. Kesinlikle kullanılmamalı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5578 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oneplus 5, oneplus 5t ve
6 etiket daha face unlock Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dünyanın ilk kafa nakli gerçekten başarılı mı? 2 yıl Facebook'dan video yayıncılarına özel uygulama: Facebook Creator 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerde %30'a varan fiyat indirimi 2 yıl Birleşmiş Milletler ''katil robotlar'' için sınırlama getirmek istiyor 2 yıl Star Wars temalı OnePlus 5T geliyor 2 yıl İkinci elde bir ilk: Araç yenileyen kredi fırsatı 2 yıl Tesla Roadster "özel opsiyon paketi" ile daha çabuk hızlanacak 2 yıl Son yama ile AMD RX Vega 64 performansı Wolfenstein 2 oyununda yüzde 22 artış gösterdi 2 yıl Samsung’dan f/1.5 kameralı akıllı telefon geliyor 2 yıl Bitcoin'den yeni rekor: 8000$'ı da geride bıraktı 2 yıl Intel 5G uyumlu modemlere ilk adımı attı 2 yıl Hindistan ve Japonya'dan dev uzay projesi "Ay'dan Dünya'ya örnek getireceğiz" 2 yıl Mobilite: OnePlus 5T ve dahası... 2 yıl Star Wars: The Last Jedi için 4 yeni tanıtım videosu yayınlandı 2 yıl Suudi Arabistan yerli İHA ANKA satın almak istiyor 2 yıl Twitter onay programı durduruldu artık ağ dışı davranışlarınıza da bakılacak 2 yıl Yerli sismik araştırma gemisi ve denizaltı kurtarma gemileri 2 yıl Bitcoin’in araştırılması için milletvekilinden TBMM’ye dilekçe 2 yıl Apple’dan iddialı reklam: Bilgisayar mı? O da ne? 2 yıl Yeni nesil Mercedes Sprinter prototipi kameralara yakalandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 5T’nin yüz tanıma özelliği iPhone X’den daha hızlı Sonraki Türk bilim insanları kolesterola karşı metabolik koruyucu keşfetti 2 yıl 4x8GB DDR4 bellek kitlerinde yeni rekor geldi 2 yıl İngiltere bütçesinden otonom ve elektrikli araçlara destek 2 yıl İnanılmaz Aile 2 için ilk kısa fragman geldi 2 yıl Razer Phone için Hammerhead kulaklıklar 2 yıl İstanbul'daki 3. havalimanında IGABOT isimli robotlar hizmet verecek 2 yıl Türkiye'nin hava kirliliği haritası açıklandı: Havası temiz sadece bir il var 2 yıl Güney Koreli ATM üreticisi Bitcoin desteği sunacak 2 yıl OnePlus telefonları halen gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor 2 yıl YouTube, Google'ın reklam videosunu spam olarak işaretledi 2 yıl Sonic Forces: Speed Battles ile çoklu mücadeleler başlıyor 2 yıl YouTube'un Android uygulamasında "koyu mod" test ediliyor 2 yıl iPhone X ilk değerlendirme | TrueDepth Kamera çok eğlenceli 2 yıl Mobil yarış oyunlarına taze kan: Grid Autosport iOS için duyuruldu 2 yıl VW Grubu elektrikli araçlar ve otonom teknolojisi için 34 milyar euro harcayacak 2 yıl Virgin Hyperloop One, Hindistan'da ulaşım ağı kurmayı planlıyor 2 yıl En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Kaspersky casusluk iddialarına yanıt verdi 2 yıl DJI, Apple mağazalarına özel bir Mavic Pro seçeneği üretiyor 2 yıl Yeni iPhone’ların kablosuz şarj özelliği halen çok yavaş Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim