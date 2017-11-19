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OnePlus telefonları halen gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor

OnePlus telefonların habersiz bir şekilde kullanıcılardan bilgi toplaması skandallarına bir yenisi daha eklendi. OnePlusLogKit yazılımı kullanıcıya dair ne var ne yok kaydediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda OnePlus akıllı telefonlarının kullanıcıdan izinsiz bir şekilde kullanım verilerini topladığına dair haberler tepki toplamış ve firma bu uygulamaya son verdiğini açıklamıştı. Geçen hafta da bir analiz uygulamasının bootloader kilidini açmadan cihazların root edilebilmesine sebep olduğu ortaya çıkmıştı. OnePlus telefonları durmak bilmiyor.

OnePlus telefonlar ne amaçlıyor?

Yeni gelen bilgilere göre OnePlusLogKit adındaki ön yüklü bir yazılım telefonla ilgili pek çok ayrıntılı bilgiyi habersiz bir şekilde topluyor. Bunlar arasında WiFi, NFC, Bluetooth, GPS, modem sinyali, sıcaklık problemleri, enerji problemleri, çalışan uygulamalar, çalışan hizmetler, batarya durumu, çoklu ortam veri tabanı gibi veriler var.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone’ların kablosuz şarj özelliği halen çok yavaş"

OnePlusLogKit yazılımı varsayılan olarak kapalı. Telefonda *#800# tuşladıktan sonra ilgili menüden kayıt başlatılabiliyor. Loglar ise /sdcard/oem_log/ folder klasöründe tutuluyor. Yazılım daha çok üreticilerin veri toplaması için geliştirilmiş.

Ne var ki saldırganlar bir şekilde bu kayıt sistemini aktif ederek cihazlara kendi yükledikleri uygulamaların bu kayıtları kullanmasını sağlayabilir. Bu da kullanıcı ile ilgili en mahrem bilgilerin bile kötü niyetli kişilerin eline geçmesi anlamına geliyor. OnePlus firması daha önceki uygulamalarla ilgili yama yayınlayacağını duyurmuştu ancak OnePlusLogKit ile ilgili bir açıklama yapmadı. 

 

https://thehackernews.com/2017/11/oneplus-logkit-app.html Yorum Yaz
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WarSaw 2 yıl en beğenilen
bu telefon sektöründe ciddi ala vere tokat hırsızlık üçkağıtçılık soygunculuk dönüyor. telefona uygulama indiriyorsun hepsi türlü itlik peşinde, telefonu satın alıyorsun üreticisi hertürlü itlik peşinde buna apple da dahil kısacası mobil sektör tam bir keriz yolma milleti tırnaklama aracı olarak görülmekte 3310 un gözünü seveyim hey gidi nokia zamanları hiçbiri itlik köpeklik yapamazdı şimdi nereden nereye. çektiğin resimleri gps kayıtlarını herşeylerini çalıyorlar sanki telefonu hediye etmişte benle özel anlaşma imzalamış gibi. yasa koyucuların bu işe el atması gerekli bu tarz çakal üçkağıtçı hırsız üretici ve yazılım geliştiricileri halkın gözü önünde et tezgahına yatırıp canlı yayına kafalarını beyinlerini liğme liğme doğraması lazım.
bu telefon sektöründe ciddi ala vere tokat hırsızlık üçkağıtçılık soygunculuk dönüyor. telefona uygulama indiriyorsun hepsi türlü itlik peşinde, telefonu satın ...
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JrMaster 1 yıl
Bence sıkıntı yok... Bu tarz verileri toplamayan firmamı vardır sizce... Varsa kekodur...
Bakın Google açık açın google fotoyu kurdu ve verileri kendi çıkarları için kullanıyor ( sınırsız seçerseniz ) ama kimse oo woo demiyor çünkü işin ucunda beleş bir şey var ;)
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bytradm 1 yıl
burda bişeyide atlamamk lazım oneplus5 kullanıyorum
cihaz varsayılan olarak encryp halde yani kullanıcı
dataları güvende parmakizi&iyi bir parola tanımlı olduğunda
cihazınız çalınsa dahi şahsi veriler güvendedir.
cihazı decryp yapsanızda ilk gücellemeyle encryp oluyor.
herayın ilk haftası güvenlik yaması içeren güncelleme geliyor.
daha iyisini android one cihazları bile yapamıyor.
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carloska 2 yıl
tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak durumu yaşıyoruz.. nasılsa biliniyor fazladan bi firma öğrenmiş çok mu...
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NakeBenihime 2 yıl
Çok komik bir haber bu şuan da dünya üstünde senin bilgilerini almayan kendi merkezine bilgi toplamayan firma yok bu sadece telefon değil herhangi bir web sitesinde bile olan birşey. Şuan ios kullanıyorum ben bütün bilgilerimi benden izinsiz olarak alıyor zaten. Biraz önce Nvdia da güncelleme yaptım ekran kartında o bile ekran kartını güncellemek için facebook ya da google hesapları ile oturum açmamı istiyor başka şekilde güncelletmiyor :))) Nvdia benim facebook google hesaplarımın bilgilerini ne yapacak ki donanımla bunun ne alakası var.
Günümüz şeffaflık devri artık insanlar bu yok verilerimi alıyorlar şunu alıyorlar bunu alıyorlar diye bir serzenişte bulunamaz. Senin yüzünün parmak izinin izlediğin reklamların düşündüğün fikirlerin hatta çevrende konuştuğun kelimelerin bile kaydı çok uzun zamandır çoğu firmanın database inde var zaten.
En basitinden örnek verim bunu biraz araştır birçok kişide yaşamıştır bunu arkadaşlarımla bir konuda muhabbet ediyordum öyle havadan sudan volvo v40 hakkında konuşmaya başladım işte ben o dönem almak istiyordum uzun bir muhabbet oldu ama bir kez bile google da ya da telefonda volvo v40 ile ilgili hiçbirşey aratmadım hayatım boyunca ne olduysa enteresan bi şekilde o konuşmadan sonra oldu instagramından tut facebook una bildiğin her yerden bi anda telefonuma volvo v40 reklamları yağmaya başladı. Tesadüf mü ? Hayır.
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WarSaw 2 yıl en beğenilen
bu telefon sektöründe ciddi ala vere tokat hırsızlık üçkağıtçılık soygunculuk dönüyor. telefona uygulama indiriyorsun hepsi türlü itlik peşinde, telefonu satın alıyorsun üreticisi hertürlü itlik peşinde buna apple da dahil kısacası mobil sektör tam bir keriz yolma milleti tırnaklama aracı olarak görülmekte 3310 un gözünü seveyim hey gidi nokia zamanları hiçbiri itlik köpeklik yapamazdı şimdi nereden nereye. çektiğin resimleri gps kayıtlarını herşeylerini çalıyorlar sanki telefonu hediye etmişte benle özel anlaşma imzalamış gibi. yasa koyucuların bu işe el atması gerekli bu tarz çakal üçkağıtçı hırsız üretici ve yazılım geliştiricileri halkın gözü önünde et tezgahına yatırıp canlı yayına kafalarını beyinlerini liğme liğme doğraması lazım.
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bluelizard17 2 yıl
tam biz Türklere uygun yorumlar.... bana bi şey olmaz.
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001ATB 2 yıl
Karalama haberinden başka birşey değil bu haber.Şu an mobil dünyada veri toplamayan uygulama ve marka mı var?????Haber bu şekilde yapılmaz.Ayrıca sistem aktifleştirilir ise bilgi topluyormuş.Yani direkt olarak yapılan birşey yok.Ben one plus 5 aldım aşırı derece de memnunun telefondan.Herhangi bir sorun yaşamadım.Telefonu almayı düşünenler hiç düşünmeden alabilirler.Telefonda neredeyse eksik olan hiçbirşey yok ve çok kaliteli bir telefon.
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alemburda34 2 yıl
O fiyata alternatif varsa soyleyin. (Mi6 haric)
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K_Spartakus 2 yıl
İstediğini kaydetsin çok ta umurumda dı ! Herşeyi gizli diye zanneden Epılcılar sevinsin.
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ynsemre1 2 yıl
Yanlış mı anladım burada kayıt eden bir program var ama aktif edilmesi gerekiyor. Aktif edilse bile bu verileri cihazda topluyor tabi buna zararlılar erişebilme ihtimali var.
Benimde bu cihaza (one plus 5) bir sempatim vardı yani üst seviye donanım ayrıca amoled ekran cezbediyor fiyatı 2300 tl den bulunuyor.
Garantisi hak getire bu yüzden bu cihaza en azından bir root atıp zararlı diye düşündüğünüz uygulamaları dondurabilir veya kaldırabiliriz xda da konusuna baktığımızda bolca geliştici kişinin bulunduğu gözüküyor yani demem o ki bu cihazı alan kişiler xda gibi yerlerde geliştiricileri iyi takip etmeli.
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