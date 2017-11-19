OnePlus telefonları halen gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda OnePlus akıllı telefonlarının kullanıcıdan izinsiz bir şekilde kullanım verilerini topladığına dair haberler tepki toplamış ve firma bu uygulamaya son verdiğini açıklamıştı. Geçen hafta da bir analiz uygulamasının bootloader kilidini açmadan cihazların root edilebilmesine sebep olduğu ortaya çıkmıştı. OnePlus telefonları durmak bilmiyor.
OnePlus telefonlar ne amaçlıyor?
Yeni gelen bilgilere göre OnePlusLogKit adındaki ön yüklü bir yazılım telefonla ilgili pek çok ayrıntılı bilgiyi habersiz bir şekilde topluyor. Bunlar arasında WiFi, NFC, Bluetooth, GPS, modem sinyali, sıcaklık problemleri, enerji problemleri, çalışan uygulamalar, çalışan hizmetler, batarya durumu, çoklu ortam veri tabanı gibi veriler var.Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone’ların kablosuz şarj özelliği halen çok yavaş"
OnePlusLogKit yazılımı varsayılan olarak kapalı. Telefonda *#800# tuşladıktan sonra ilgili menüden kayıt başlatılabiliyor. Loglar ise /sdcard/oem_log/ folder klasöründe tutuluyor. Yazılım daha çok üreticilerin veri toplaması için geliştirilmiş.
Ne var ki saldırganlar bir şekilde bu kayıt sistemini aktif ederek cihazlara kendi yükledikleri uygulamaların bu kayıtları kullanmasını sağlayabilir. Bu da kullanıcı ile ilgili en mahrem bilgilerin bile kötü niyetli kişilerin eline geçmesi anlamına geliyor. OnePlus firması daha önceki uygulamalarla ilgili yama yayınlayacağını duyurmuştu ancak OnePlusLogKit ile ilgili bir açıklama yapmadı.
https://thehackernews.com/2017/11/oneplus-logkit-app.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakın Google açık açın google fotoyu kurdu ve verileri kendi çıkarları için kullanıyor ( sınırsız seçerseniz ) ama kimse oo woo demiyor çünkü işin ucunda beleş bir şey var ;)
cihaz varsayılan olarak encryp halde yani kullanıcı
dataları güvende parmakizi&iyi bir parola tanımlı olduğunda
cihazınız çalınsa dahi şahsi veriler güvendedir.
cihazı decryp yapsanızda ilk gücellemeyle encryp oluyor.
herayın ilk haftası güvenlik yaması içeren güncelleme geliyor.
daha iyisini android one cihazları bile yapamıyor.
Günümüz şeffaflık devri artık insanlar bu yok verilerimi alıyorlar şunu alıyorlar bunu alıyorlar diye bir serzenişte bulunamaz. Senin yüzünün parmak izinin izlediğin reklamların düşündüğün fikirlerin hatta çevrende konuştuğun kelimelerin bile kaydı çok uzun zamandır çoğu firmanın database inde var zaten.
En basitinden örnek verim bunu biraz araştır birçok kişide yaşamıştır bunu arkadaşlarımla bir konuda muhabbet ediyordum öyle havadan sudan volvo v40 hakkında konuşmaya başladım işte ben o dönem almak istiyordum uzun bir muhabbet oldu ama bir kez bile google da ya da telefonda volvo v40 ile ilgili hiçbirşey aratmadım hayatım boyunca ne olduysa enteresan bi şekilde o konuşmadan sonra oldu instagramından tut facebook una bildiğin her yerden bi anda telefonuma volvo v40 reklamları yağmaya başladı. Tesadüf mü ? Hayır.
Benimde bu cihaza (one plus 5) bir sempatim vardı yani üst seviye donanım ayrıca amoled ekran cezbediyor fiyatı 2300 tl den bulunuyor.
Garantisi hak getire bu yüzden bu cihaza en azından bir root atıp zararlı diye düşündüğünüz uygulamaları dondurabilir veya kaldırabiliriz xda da konusuna baktığımızda bolca geliştici kişinin bulunduğu gözüküyor yani demem o ki bu cihazı alan kişiler xda gibi yerlerde geliştiricileri iyi takip etmeli.
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