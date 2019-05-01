OnePlus 7 Pro Geekbench’te 3600/11.000 puan aldı

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modellerini tanıtmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Firmanın bu yıl genişletmesi beklenen telefon serisi, standardın yanında bir de Pro modele sahip olacak. Bu Pro model desteğiyle kar oranını yükselterek büyük firmalar arasına girmek isteyen OnePlus, bu modeliyle ilgili bilgileri paylaşmaktan da hiçbir zaman çekinmedi.

Qualcomm Snapdragon 855 ve en az 8GB RAM ile gelmesi beklenen akıllı telefon, donanımıyla tam olarak bir amiral gemisi sınıfına girecek. Cihaz ayrıca üçlü arka kamera kurulumuyla bu haberimizdeki gibi fotoğraflar çekecek.

Geekbench’in ilk çalıştırılmasında tekil çekirdekte 3551, çok çekirdekli testte ise 11.012 puan almayı başaran cihaz, iPhone XS Max ve Galaxy S10 Plus ile aynı segmente girmeyi başarıyor. Teste göre ayrıca cihaz 12GB RAM kapasitesiyle büyük oynadığını ortaya koyuyor.

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