Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar

Xiaomi’nin kendini bir üst segmente çıkarıp fiyatlarını artıracağı yönündeki haberlerin ardından Redmi’nin önemi oldukça arttı. Uygun fiyat bayrağını teslim alan firmanın ülkemizde de bulunabilen Redmi Note 7 modelini özel kılan detayları sizler için derledik. Xiaomi Redmi Note 7 fiyatına kıyasla barındırdığı özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışan bir model.’nin kendini bir üst segmente çıkarıp fiyatlarını artıracağı yönündeki haberlerin ardından Redmi’nin önemi oldukça arttı.bayrağını teslim alan firmanın ülkemizde de bulunabilen Redmi Note 7 modelini özel kılan detayları sizler için derledik.

Dayanıklılık üzerine özel çalışmalar

Ucuz veya uygun fiyatlı telefon dendiğinde kullanıcılar aklına dayanıksız telefonlar geliyor. Bu ön yargıyı kıran Redmi Note 7’yi özel kılan noktalardan ilki burada. Cihazın hem arkası hem de önü 0.8 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor. Telefonun kırılmasını engellemek amacıyla köşelere özel bir güçlendirme işlemi yapıldı. Bu sayede düşmeye karşı dayanıklılığın rakiplere kıyasla dört kat daha fazla olduğu söyleniyor. Herhangi bir IP sertifikası bulunmasa da giriş ve çıkışların etrafına yerleştirilen silikon parçalar cihazı bir nebze de olsa su ve toza karşı da dayanıklı hale getiriyor. Haberlerimizi yakından takip edenler firmanın CEO’sunun Redmi Note 7 ile ceviz kırdığı videoları hatırlayacaktır. Örnek olması açısında Xiaomi’nin kendi kanalında yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

“Herkes için 48 MP”

Redmi Note 7 tanıtılırken “Herkes için 48 MP” sloganı sıkça yer buldu. Slogandan anlayabileceğiniz üzere cihaz 48 MP arka kamera ile geliyor. f/1.8 diyafram aralığına sahip bu sensör Samsung’a ait ISOCELL GM1 modeli. 4-1 piksel birleştirme teknolojisiyle 12 MP boyutunda çok daha net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde kameranın düşük ışık performansı da oldukça iyi. Forum üyelerimiz yüklemeyi başardıkları Google Kamera portu ile çok daha iyi gece çekim sonuçları alabilmişler.

Fiyat ve diğer özellikler

Redmi Note 7’nin diğer özellikleri, 6.3 inç Full HD+ çözünürlüklü ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM, arka parmak izi sensörü, yüz tanıma, 4000 mAh kapasiteli batarya vb. şeklinde sıralanabiliyor. Kısacası cihazın orta sınıfta iddialı modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 1999 TL’lik Redmi Note 7 fiyatı iyi gibi gözükse de bazı kullanıcılar için yüksek gelebiliyor. Bir miktar daha düşük fiyatlı olsa ülkemizdeki Xiaomi severler de cihazı daha çok tercih edebilirlerdi.