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Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar

Xiaomi’nin alt markası Redmi, uygun fiyat odağında modeller geliştirmek üzere kuruldu. Firmanın bu vizyonunu yansıtan ilk telefonu Redmi Note 7’yi özel kılan detayları sizler için derledik.
2 hf.
10,8b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar
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Xiaomi Redmi Note 7 fiyatına kıyasla barındırdığı özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışan bir model. Xiaomi’nin kendini bir üst segmente çıkarıp fiyatlarını artıracağı yönündeki haberlerin ardından Redmi’nin önemi oldukça arttı. Uygun fiyat bayrağını teslim alan firmanın ülkemizde de bulunabilen Redmi Note 7 modelini özel kılan detayları sizler için derledik.

Dayanıklılık üzerine özel çalışmalar

Ucuz veya uygun fiyatlı telefon dendiğinde kullanıcılar aklına dayanıksız telefonlar geliyor. Bu ön yargıyı kıran Redmi Note 7’yi özel kılan noktalardan ilki burada. Cihazın hem arkası hem de önü 0.8 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor. Telefonun kırılmasını engellemek amacıyla köşelere özel bir güçlendirme işlemi yapıldı. Bu sayede düşmeye karşı dayanıklılığın rakiplere kıyasla dört kat daha fazla olduğu söyleniyor. Herhangi bir IP sertifikası bulunmasa da giriş ve çıkışların etrafına yerleştirilen silikon parçalar cihazı bir nebze de olsa su ve toza karşı da dayanıklı hale getiriyor. Haberlerimizi yakından takip edenler firmanın CEO’sunun Redmi Note 7 ile ceviz kırdığı videoları hatırlayacaktır. Örnek olması açısında Xiaomi’nin kendi kanalında yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

“Herkes için 48 MP”

Redmi Note 7 tanıtılırken “Herkes için 48 MP” sloganı sıkça yer buldu. Slogandan anlayabileceğiniz üzere cihaz 48 MP arka kamera ile geliyor. f/1.8 diyafram aralığına sahip bu sensör Samsung’a ait ISOCELL GM1 modeli. 4-1 piksel birleştirme teknolojisiyle 12 MP boyutunda çok daha net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde kameranın düşük ışık performansı da oldukça iyi. Forum üyelerimiz yüklemeyi başardıkları Google Kamera portu ile çok daha iyi gece çekim sonuçları alabilmişler.

Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar

Fiyat ve diğer özellikler

Redmi Note 7’nin diğer özellikleri, 6.3 inç Full HD+ çözünürlüklü ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM, arka parmak izi sensörü, yüz tanıma, 4000 mAh kapasiteli batarya vb. şeklinde sıralanabiliyor. Kısacası cihazın orta sınıfta iddialı modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 1999 TL’lik Redmi Note 7 fiyatı iyi gibi gözükse de bazı kullanıcılar için yüksek gelebiliyor. Bir miktar daha düşük fiyatlı olsa ülkemizdeki Xiaomi severler de cihazı daha çok tercih edebilirlerdi.


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donnjuan 2 hf. en beğenilen
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alemburda34 2 hf.
Note 7 alacağınıza az daha katıp mi 9 se almak daha mantıklı gibi. Kayıtlı 2.250 TL ye bulunabiliyor. Yada mi 8 temiz 2.eli 2500 TL den alınabilir.
1 Yanıt Yanıtla +10
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koyunsavar 2 hf.
en iyi ozelligi donanimhabere verdigi mangirlar
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gs09gs09 2 hf.
Mi sever olarak bu fiyatlara mi tercih etmem 720p ekrani var heralde 2000 tl 2000 tlyi verdikden sonra gider adam gibi bisi alirim
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emou 2 hf.
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Eski zamanlardaki Mi5 faciasına kıyasla bükülmüyor bana kalırsa ama telefonu arka cebine koyan arkadaşlar varsa bu telefonla sorun yaşama ihtimallleri daha fazla.

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dreamblue35 2 hf.
aklıma bir şey takıldı; 1.6µm ekran görüntüsünde pixel yoğunluğu reklamı yapılıyor fakat ben gsmarena.com sitesinde sensördeki pixel yoğunluğunu 0.8µm olarak gördüm bu işte bir yanlışlık mı var yoksa bizim ülkeye mi farklı bir telefon mu gönderiliyor ?
gsmarena.com/...
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alemburda34 2 hf. aliofage
Evet ama amoled ekran ve snapdragon 712 işlemci bu açığı telafi ediyor.
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Crauls 2 hf.
oldukca fazla arastırma yapıp asus zenfone 5 aldım,redmı note7 gercek 48 mp degıl yazılımla zaten zenfone da yapıyor aynısını, redmı note 7 qucık sarj 4 desteklı ama xıaomı kurnazlık yapıp kutuya 2.versıyon adaptor koymus dolayısıyla telefonun hızlı sarhj ozellıgı olması gerektıgı kadar hızlı degıl,zaten kutudan kulaklıkta cıkmıyor. yanı adaptor ve ortalama bır kulaklık ıcın en az 200 lıra cıvarı ekstra masraf gerekıyor.ayrıca cıdden elınızde alınca bakıyorsunuz agır ve uzun bır telefon,kotu demıyorum ama oyle abartılacak akdarda super falan degıl.
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IntelKILLER 2 hf. Crauls
Gercek 48 mp degil mi ahahhahahaha samsung un sensorunu arastir once zenfone çöpünün alip kendini avutmak da bu olsa gerek
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Barbaroscakir 2 hf.
Note 6 kullaniyorum, fistik gibi calisiyor
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ksph 2 hf.
Telefon piyasaya çıkalı aylar oldu, bu kadar zaman sonra bu bir inceleme haber makalesi degil, ancak paralı bir içerik olabilir. Bari yazının bir yerine "Bu bir ilandır" yazsaydınız, daha dürüstçe olurdu. Elbette bütün yayınların yaşaması için bir gelir modeline ihtiyacı var ama biz donanım haberin dürüst ve ilkeli yayıncılığını seviyoruz. Bir de ortada "Evofone" gibi duyarsız bir distribütör varken, fazla söze gerek yok.
Bir Redmi Note 5 kullanıcısı olarak Redmi Note 7'nin fiyat/performans oranını takdir etmemek mümkün değil. Suya ve toza karşı dayanıklılığına birsey diyemeyeceğim ama ceviz kırma testi biraz abartılı. Keşke bir de, bağımsız olarak gerçekleştirilen bükülme testini yayinlasaydiniz. Hangimiz 2000 lira odedigimiz telefonla ceviz kırarız ki, ama telefon pantalon arka cebimizdeyken bazen yanlışlıkla oturabiliriz (ceviz kirmak için olan mengeneler migrosta 8 liraya satiliyor bu arada). İşte bükülme testinin de sonuçları burada. Ne kadar saglam olduğu kararını siz verin.
youtu.be/...
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wolferto 2 hf.
bak beni dinle bi dinle en önemli fark ne biliyormusunuz ohooo bunu hic yazmamişsiniz asil önemli fark ve diger telefonlardan ayiran en en önemli özellik fiyat performans telefonu denilip sadece türkiyede vergisini hesaba katsan bile fahiş fiyat satılan telefon bu en önemli özellik bu böyle kazıkçı distribütörle anlaşmaları süper üstün bi özellik
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koyunsavar 2 hf.
en iyi ozelligi donanimhabere verdigi mangirlar
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máwci 2 hf.
Reklama gerek yok eşime aldım 10 numara telefon, hız, batarya her yönü ile gerçekten Türkiye şartlarında parasını hakediyor.
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