OnePlus 7 de kızaklı sistemle gelebilir

Son dönemde çentiksiz tasarım anlayışının önemli unsurlarından birisi kızaklı kamera sistemi oldu. Honor Magic 2, Xiaomi Mi Mix 3, Oppo Find X gibi Çinli amiral gemileri ilk sıralarda yerini alırken bu yıl da trend devam edecek.

OnePlus 7 neler sunacak?

Elephone’un mekanizmalı kamera sisteminden sonra OnePlus markasının da bu yıl kızaklı tasarıma yer vereceği ifade ediliyor. Telefona ait olduğu iddia edilen bir görsel kızaklı sistem sayesinde çok agresif bir ekran-kasa oranına işaret ediyor.

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Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak genelde Oppo telefonlarında kullanılan yeni teknolojiler kısa süre sonra alt firma OnePlus amiral gemilerinde de karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan OnePlus 7 için bu iddia yabana atılacak cinsten değil.

6 inç üzeri bir ekran ve Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek olan OnePlus 7 yaygın satışa çıkmak adına 5G teknolojisine yer vermeyecek. Bunun yerine 5G uyumlu bir telefonun aynı dönemde tanıtılacağı ancak biraz geç bir zamanda piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.