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OnePlus 7 de kızaklı sistemle gelebilir

OnePlus markasının bu yıl piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Snapdragon 855 yonga setinin yanında farklı bir tasarım ile gelebilir. Kızaklı kamera sistemi ihtimal dahilinde.
4 ay
3,5b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çentiksiz tasarım anlayışının önemli unsurlarından birisi kızaklı kamera sistemi oldu. Honor Magic 2, Xiaomi Mi Mix 3, Oppo Find X gibi Çinli amiral gemileri ilk sıralarda yerini alırken bu yıl da trend devam edecek.

OnePlus 7 neler sunacak?

Elephone’un mekanizmalı kamera sisteminden sonra OnePlus markasının da bu yıl kızaklı tasarıma yer vereceği ifade ediliyor. Telefona ait olduğu iddia edilen bir görsel kızaklı sistem sayesinde çok agresif bir ekran-kasa oranına işaret ediyor.

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Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak genelde Oppo telefonlarında kullanılan yeni teknolojiler kısa süre sonra alt firma OnePlus amiral gemilerinde de karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan OnePlus 7 için bu iddia yabana atılacak cinsten değil.

6 inç üzeri bir ekran ve Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek olan OnePlus 7 yaygın satışa çıkmak adına 5G teknolojisine yer vermeyecek. Bunun yerine 5G uyumlu bir telefonun aynı dönemde tanıtılacağı ancak biraz geç bir zamanda piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-7-design-leak_id112692 Yorum Yaz
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qoqoCAN 4 ay en beğenilen
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Das Boot 4 ay
İnsanlari aptal yerine koyuyorlar. Telefonun tus takimimi gizlemek icin mantikli bir cozum fakat yalniz bir sensoru saklamak icin kizak koymak ahmakliktan baska birsey degil. Benim icin Samsung s9 ve note 9 centiksiz, deliksiz, kizaksiz gelinen en mantikli nokta.
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Jül Sezar 4 ay
taklitsepşın
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qoqoCAN 4 ay en beğenilen
damlayı tercih ederim ben :(
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