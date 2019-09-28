OnePlus CEO’su, yeni tüm telefonlarının yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla tanıtılacağını açıkladı

OnePlus’ın yeni tanıtılan 7T modeli, 6,55 inçlik Full HD+ ekrana sahip ve bu ekran, HDR10+’ın yanı sıra 90Hz yenileme hızına sahip. Firmanın CEO’su tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ise OnePlus’ın tüm yeni modelleri, benzer şekilde yüksek hızlı ekranlarla satışa sunulacak.

Hindistan’daki tanıtım etkinliği sırasında bundan bahseden şirketin eş kurucusu Carl Pei, pazardaki cihazların hâlâ 60Hz’de takıldığını fakat 90Hz bir panelin kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğunu açıklamıştı.

https://www.gsmarena.com/all_future_oneplus_phones_will_come_with_fluid_displays__90hz_refresh_rate_and_more-news-39362.php

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OnePlus’ın gelecekteki telefonlarında ne kadar hızlı ekranlar kullanacağı tam olarak tabii ki açıklanmasa da gelecekte bunun sadece 90Hz ile sınırlı kalmayacağını tahmin etmek pek de zor değil. Android dünyasındaki akıllı telefonlar, özellikle oyuncuları hedefleyen modeller, 120Hz hızlarında ekranlara sahip ve bu cihazlar sürükleme, uygulama geçişi gibi efektlerde çok daha yüksek bir akıcılık sunuyor. Bu akıcılık, deneyimi geliştirmenin yanında gözlerdeki yorgunluğun da azalmasını sağlıyor.