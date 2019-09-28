OnePlus CEO’su, yeni tüm telefonlarının yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla tanıtılacağını açıkladı

Teknoloji Editörü
OnePlus’ın yeni tanıtılan 7T modeli, 6,55 inçlik Full HD+ ekrana sahip ve bu ekran, HDR10+’ın yanı sıra 90Hz yenileme hızına sahip. Firmanın CEO’su tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ise OnePlus’ın tüm yeni modelleri, benzer şekilde yüksek hızlı ekranlarla satışa sunulacak.
Hindistan’daki tanıtım etkinliği sırasında bundan bahseden şirketin eş kurucusu Carl Pei, pazardaki cihazların hâlâ 60Hz’de takıldığını fakat 90Hz bir panelin kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğunu açıklamıştı.
https://www.gsmarena.com/all_future_oneplus_phones_will_come_with_fluid_displays__90hz_refresh_rate_and_more-news-39362.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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