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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus CEO’su, yeni tüm telefonlarının yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla tanıtılacağını açıkladı

    OnePlus'ın yeni tanıttığı modeli OnePlus 7T, firmanın önceki Pro modeliyle başlattığı yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Firmanın açıklamasına göre her yeni cihaz hızlı ekranla gelecek.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus’ın yeni tanıtılan 7T modeli, 6,55 inçlik Full HD+ ekrana sahip ve bu ekran, HDR10+’ın yanı sıra 90Hz yenileme hızına sahip. Firmanın CEO’su tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ise OnePlus’ın tüm yeni modelleri, benzer şekilde yüksek hızlı ekranlarla satışa sunulacak.
    Hindistan’daki tanıtım etkinliği sırasında bundan bahseden şirketin eş kurucusu Carl Pei, pazardaki cihazların hâlâ 60Hz’de takıldığını fakat 90Hz bir panelin kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğunu açıklamıştı.
    OnePlus’ın gelecekteki telefonlarında ne kadar hızlı ekranlar kullanacağı tam olarak tabii ki açıklanmasa da gelecekte bunun sadece 90Hz ile sınırlı kalmayacağını tahmin etmek pek de zor değil. Android dünyasındaki akıllı telefonlar, özellikle oyuncuları hedefleyen modeller, 120Hz hızlarında ekranlara sahip ve bu cihazlar sürükleme, uygulama geçişi gibi efektlerde çok daha yüksek bir akıcılık sunuyor. Bu akıcılık, deneyimi geliştirmenin yanında gözlerdeki yorgunluğun da azalmasını sağlıyor.


    https://www.gsmarena.com/all_future_oneplus_phones_will_come_with_fluid_displays__90hz_refresh_rate_and_more-news-39362.php Yorum Yaz
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    borukuzen 30 dk.
    Ekran paneli üreticileri büyük ders çıkarmalılar.
    Onların kim olduğunu hepimiz biliyoruz...
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    Patren 44 dk.
    90 hz olsa ne olacak, sanki cs go atıyoruz telefonda.
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    AribyAriana 1 sa.
    Adamlar hızı hissettirmek konusunda elinden geleni yapıyorlar. Eyy Samsang Keloksi duy bunları.
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