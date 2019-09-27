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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M30s Türkiye satış fiyatı belli oldu

    Galaxy M30s modeli 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 6000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri ile en alınabilir telefonlardan birisi durumunda.
    3 sa.
    1,4b
    12
    10
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un kısa süre önce tanıttığı ve Galaxy M30 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Galaxy M30s ülkemizde satışa sunuldu. 6000mAh pil kapasiteli Galaxy M30s uzun kullanım süreleri sunuyor.

    Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı

    6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2340 piksel çözünürlük sunan telefonun Infinity-U çentik tasarımı ile yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunduğunu belirtmek gerek. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti orijinal modeldeki Exynos 7904 yonga setine göre çok daha iyi bir seviyede.

    Ayrıca Bkz. "Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir"

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera göze çarparken, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona eşlik ediyor. 4K kayıt modu ve süper yavaş çekim artıları arasında. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğü korumuş.

    Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası diğer bir dikkat çekici özellik. En yüksek batarya kapasiteli Samsung telefonu olma özelliğine sahip Galaxy M30s ayrıca 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan Galaxy M30s ülkemizde 2699TL fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.

     


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    turkay23 3 sa. en beğenilen
    Yine saçma bir fiyatla getirdi tebrikler samsung bi 600-700 tl fazlası var
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    blackzeros 2 sa.
    news.samsung.com/...
    hindistan'da bu telefon 1126 lira, orda %12 vergi var , hic bayi kari ve samsungun karini filan katmiyorum bizde %80 vergi var 1800 lira olmasi gerekirken fiyat, 2700 lira nasil oluyor???
    news.samsung.com/... hindistan'da bu telefon 1126 lira, orda %12 vergi var , hic bayi kari ve samsungun karini filan katmiyorum bizde %80 vergi var...
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    Yanıtla +10
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    Yusuf Miroğlu 20 dk.
    Bu fiyattan alınmaz. Kulaklık ve fit saati ne yapalim ihtiyaç yok. M20 1400 TL den satiliyor, chip puan indirimler vs. hariç. Bu da olsun olsun 2000 TL eder.
    A70 şuan 50 TL hb.com hediye çeki, 75 TL axess chip puan ile 2625 TL ye satılıyor. A70 bu fiyata satılırken niye m30s alınsın.
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    al-ozaria 29 dk.
    Sonu Sony gibi olana kadar çentikten vazgeçme niyetleri yok herhalde.
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    koyunsavar 47 dk.
    Beleş mi olsun?
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    damn2u 1 sa.
    Kendi içlerinde aynı fiyatlarda alınabilecek iki üst model olan A70 varken ya da Xiaomi Mi9T varken kim neden bunu alsın?
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    khytr89 1 sa.
    Maksimum 1 aya 1999TL ama hediye vermezler , gerçi hediye de sayılmaz parasını ödediğimiz şey ama neyse
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    alprkrkmz 2 sa.
    1999 tl den 1 kuruş fazla etmez.
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    blackzeros 2 sa.
    news.samsung.com/...
    hindistan'da bu telefon 1126 lira, orda %12 vergi var , hic bayi kari ve samsungun karini filan katmiyorum bizde %80 vergi var 1800 lira olmasi gerekirken fiyat, 2700 lira nasil oluyor???
    Yanıtla +10
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    DokuzKuyrukluTilki 2 sa.
    E bundan daha iyi tasarımlı sd675li A70 var M40 var hadi hiç yoktan A50 var. 6000 mah batarya var diye mi bu fiyat? 2700 ne kardeşim hiç mi piyasaya girip bakmadınız yahu?
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    Arv3lo 18 dk. DokuzKuyrukluTilki
    hiç yoktan a50 derken. a50 kötü cihaz mı m40 dan daha iyi diye bliyorum
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    turkay23 3 sa. en beğenilen
    Yine saçma bir fiyatla getirdi tebrikler samsung bi 600-700 tl fazlası var
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