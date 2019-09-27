Galaxy M30s Türkiye satış fiyatı belli oldu

Samsung’un kısa süre önce tanıttığı ve Galaxy M30 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Galaxy M30s ülkemizde satışa sunuldu. 6000mAh pil kapasiteli Galaxy M30s uzun kullanım süreleri sunuyor.

Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı

6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2340 piksel çözünürlük sunan telefonun Infinity-U çentik tasarımı ile yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunduğunu belirtmek gerek. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti orijinal modeldeki Exynos 7904 yonga setine göre çok daha iyi bir seviyede.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera göze çarparken, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona eşlik ediyor. 4K kayıt modu ve süper yavaş çekim artıları arasında. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğü korumuş.

Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası diğer bir dikkat çekici özellik. En yüksek batarya kapasiteli Samsung telefonu olma özelliğine sahip Galaxy M30s ayrıca 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan Galaxy M30s ülkemizde 2699TL fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.