Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma

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Opel’in Ruesselsheim ve Kaiserslautern tesislerinde Frankfurt savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan arama Opel’e pahalıya patlayacağa benziyor. Zaten bir süredir konuşulan büyük ölçekli bir geri çağırma çok yakında açıklanabilir. Peugeot ve Citroen markalarının da içinde bulunduğu Fransız PSA Grubu tarafından satın alınan Opel için ilk etapta 100 bine yakın aracın etkilendiği bir geri çağırmanın gündemde olduğu konuşuluyor.





Tabi bu rakam sadece Almanya’da satılan araçlar dahil edildiğinde ortaya çıkıyor. Reuters, 95 binden fazla Euro 6d motorlu dizel araçların ortaya çıkan sonuçtan etkilendiğine işaret ediyor. Volkswagen’da olduğu gibi dizel emisyonları manipüle etmek için kullanılan egzoz yönetim yazılımı Opel’in Insignia, Zafira ve Cascada modellerini etkilemiş.





2012, 2014 ve 2017 yıllarında üretilen araçları etkileyen problem ile ilgili olarak Alman Federal Ulaştırma Bakanlığı, Opel’in gerekli güncellemeleri uygulamakta geciktiğini, şu ana kadar sadece %70’i gerçekleşen güncellemeler neden ile Opel’in cezai yaptırım karşılaşabileceğini bildirmiş. Haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte PSA Grubu hisseleri ciddi bir değer kaybı yaşayarak son 2,5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.