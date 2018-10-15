Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma

Tabi bu rakam sadece Almanya’da satılan araçlar dahil edildiğinde ortaya çıkıyor. Reuters, 95 binden fazla Euro 6d motorlu dizel araçların ortaya çıkan sonuçtan etkilendiğine işaret ediyor. Volkswagen’da olduğu gibi dizel emisyonları manipüle etmek için kullanılan egzoz yönetim yazılımı Opel’in Insignia, Zafira ve Cascada modellerini etkilemiş.
2012, 2014 ve 2017 yıllarında üretilen araçları etkileyen problem ile ilgili olarak Alman Federal Ulaştırma Bakanlığı, Opel’in gerekli güncellemeleri uygulamakta geciktiğini, şu ana kadar sadece %70’i gerçekleşen güncellemeler neden ile Opel’in cezai yaptırım karşılaşabileceğini bildirmiş. Haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte PSA Grubu hisseleri ciddi bir değer kaybı yaşayarak son 2,5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada emisyon skandalına bulaşmayan bir HDI ve DCI motorlar mı kaldı?