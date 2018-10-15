Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma

Emisyon manipülasyonunda yeni perde Opel ile açıldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 bin Opel marka araca geri çağırma kararı gelebilir. Etkilenecek modeller ve diğer detaylar yazımızda.
7 ay
4,3b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma
Tam Boyutta Gör

Opel’in Ruesselsheim ve Kaiserslautern tesislerinde Frankfurt savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan arama Opel’e pahalıya patlayacağa benziyor. Zaten bir süredir konuşulan büyük ölçekli bir geri çağırma çok yakında açıklanabilir. Peugeot ve Citroen markalarının da içinde bulunduğu Fransız PSA Grubu tarafından satın alınan Opel için ilk etapta 100 bine yakın aracın etkilendiği bir geri çağırmanın gündemde olduğu konuşuluyor.


Tabi bu rakam sadece Almanya’da satılan araçlar dahil edildiğinde ortaya çıkıyor. Reuters, 95 binden fazla Euro 6d motorlu dizel araçların ortaya çıkan sonuçtan etkilendiğine işaret ediyor. Volkswagen’da olduğu gibi dizel emisyonları manipüle etmek için kullanılan egzoz yönetim yazılımı Opel’in Insignia, Zafira ve Cascada modellerini etkilemiş.


2012, 2014 ve 2017 yıllarında üretilen araçları etkileyen problem ile ilgili olarak Alman Federal Ulaştırma Bakanlığı, Opel’in gerekli güncellemeleri uygulamakta geciktiğini, şu ana kadar sadece %70’i gerçekleşen güncellemeler neden ile Opel’in cezai yaptırım karşılaşabileceğini bildirmiş. Haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte PSA Grubu hisseleri ciddi bir değer kaybı yaşayarak son 2,5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberelectro 7 ay
En çevreci dizeller bmw, vw ve mercedeste.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 7 ay haberelectro
Almanlar bile hile yaptığını kabul etti. Alman kaynaklı bir grafiğe güveniyor musun gerçekten?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 7 ay
fransızlara alman kazığı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sunbird 7 ay
Türkiyedekilerde yazılım yoktur kesin
bu arada emisyon skandalına bulaşmayan bir HDI ve DCI motorlar mı kaldı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 7 ay sunbird
DCi ler karıştı aslında 1.6 olanlar. Mercedes bir sürü geri çağırma yaptı bu motor yüzünden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4282 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Emisyon Skandalı, opel ve
5 etiket daha psa insignia Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Photoshop CC ve Project Gemini uygulamaları gelecek yıl iPad için yayınlanacak 7 ay Microsoft’un kurucularından Paul Allen hayatını kaybetti 7 ay Tesla, üretim bandını otonom hale getirecek kablo türünün patentini aldı 7 ay Jeff Bezos: "Güneş Sistemi'nde 1 trilyon insan yaşayacak" 7 ay Palm kredi kartı büyüklüğünde bir Android telefon duyurdu 7 ay Türk Hava Yolları tarihi uçuşa özel bir klip yayınladı 7 ay Red Dead Redemption 2, tam 60 saat uzunluğunda olacak 7 ay Iron Fist yayından kaldırıldı 7 ay Apple müzik analiz girişimi Asaii’yi satın aldı 7 ay Sosyal medyada bir araya gelen drone pilotları arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak görev alacaklar 7 ay Infrared en güvenlisi mi? Casper VIA A3 Plus'takini test ettik 7 ay Atmosferdeki karbon ile kendi kendini onaran madde geliştirildi 7 ay Bir takipçimizle Güney Kore'ye gidiyoruz | Samsung TV'lerin merkezine 7 ay NASA, Hubble'ın ardından Chandra teleskobunu da güvenli moda aldı 7 ay Volkswagen, Çin'de Arteon esintileri taşıyan yepyeni bir Passat tanıttı 7 ay Blok zinciri tabanlı CryptantCrab oyunu duyuruldu 7 ay Epic Games hile satışı yapan YouTuber’ların peşine düştü 7 ay Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus duyuruldu 7 ay Libre La Frite, 5$ fiyatı ile Raspberry Pi’ye rakip olmaya geliyor 7 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma Sonraki Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti 7 ay Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor 7 ay İngiltere artık hibrit otomobiller için teşvik sunmayacak 7 ay YouTube değer üretmeyen içeriklere reklam vermeyecek 7 ay Tether'den kaçan yatırımcılar Bitcoin'i canlandırdı 7 ay Elektrik faturaları üçe bölünüyor 7 ay Yeni Mercedes S-Serisi, Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak 7 ay Meme kanserini yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit eden yapay zeka 7 ay Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock 7 ay GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor 7 ay Facebook Gaming Hub beta sürecine başladı 7 ay Elektronik alışverişi Black Friday günü yapılır 7 ay Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor 7 ay Merdiven tırmanabilen robot yılan 7 ay Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı 7 ay Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı 7 ay Görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulamasına “nesne tanıma” özelliği geldi 7 ay Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor 7 ay Stephen Hawking'in son bilimsel çalışması yayımlandı 7 ay Kötü amaçlı bir mesaj PlayStation 4'leri çökertiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim