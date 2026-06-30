Devrimsel e-bisiklet motoru: Geleneksel vites sistemini tarihe gömebilir

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Tam Boyutta Gör Eurobike 2026 fuarında tanıtılan yeni nesil Motor Gearbox Unit (MGU) çözümleri, e-bisiklet teknolojisinde önemli bir dönüşümün habercisi olabilir. Avinox ve Gobao tarafından geliştirilen entegre motor-şanzıman sistemleri, geleneksel aktarıcı ve dişli yapısını ortadan kaldırarak sonsuz vites oranı sunan elektronik sürekli değişken şanzıman (eCVT) teknolojisini kullanıyor.

Motor ve şanzıman tek gövdede

DJI'ın yan kuruluşu olan Avinox, elektrikli dağ bisikletlerinde dikkat çeken M1 sürüş sisteminin ardından iki ay önce tanıttığı M2 serisini daha da ileri taşıyan MG Concept prototipini görücüye çıkardı. Yeni sistemde elektrik motoru ile otomatik vites mekanizması tek ve kompakt bir gövde içinde birleştiriliyor. Böylece üreticiler geleneksel tahrik sistemlerine ihtiyaç duymadan daha sade bir aktarma sistemi tasarlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Benzer bir çözüm geliştiren yeni oyuncu Gobao ise X serisi MGU ailesini tanıttı. Her iki şirket de ilk etapta yüksek performanslı elektrikli dağ bisikletlerini hedeflese de teknolojinin ilerleyen yıllarda şehir, yük ve aile tipi e-bisikletlere kadar yayılması bekleniyor.

Sonsuz sanal vites ve otomatik kadans kontrolü

Bugün piyasadaki Pinion gibi MGU sistemleri motor ile şanzımanı tek gövdede toplasa da belirli sayıda sabit vites oranıyla çalışıyor. Avinox ve Gobao'nun yeni nesil çözümlerini farklı kılan unsur ise entegre eCVT teknolojisi.

Bu sistem, mekanik vites geçişlerindeki basamaklı yapıyı ortadan kaldırarak kesintisiz ve sürekli değişen vites oranları sunuyor. Kullanıcı isterse istediği sayıda sanal vites oluşturabiliyor ve bunların oranlarını kendi sürüş tarzına göre ayarlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem bisikletin hızı, pedal kuvveti ve yol eğimini gerçek zamanlı analiz ederek vites oranını sürekli optimize ediyor. Ayrıca otomatik sürüş modunda sürücünün seçtiği pedal çevirme hızını (kadans) koruyacak şekilde vitesleri kendiliğinden ayarlıyor. Böylece yokuşun eğimi ne kadar değişirse değişsin pedal çevirme temposu sabit kalabiliyor.

Yeni motor-şanzıman yapısının yalnızca sürüş konforunu artırması beklenmiyor. Entegre tasarım sayesinde aktarma organlarının bakım ihtiyacı önemli ölçüde azalıyor. Şanzımanın arka tekerlek yerine bisikletin merkezine taşınması ise ağırlık dağılımını iyileştirerek sürüş dengesine olumlu katkı sağlayabiliyor.

İlk prototipler sergilendi, seri üretim 2027’de

Tam Boyutta Gör Avinox, MG Concept'i geliştirirken Canyon, Commencal, Forbidden ve Mondraker ile birlikte çalıştı. Eurobike fuarında bu markalara ait dört farklı prototip elektrikli dağ bisikleti sergilendi. Modellerin üçü zincir aktarımı kullanırken biri kayış aktarmayı kullanıyor.

Gobao ise kendi markasını taşıyan bir e-bisiklet üzerinde seri üretim öncesi X serisi motorunu tanıttı. İlk test sürüşlerini gerçekleştiren uzmanlar, her iki sistemin de mevcut Pinion MGU çözümlerine göre daha sessiz ve daha başarılı bir performans sunduğunu aktarıyor.

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Gobao, X1 ve X1P modellerinin seri üretimine Şubat 2027'de başlamayı planlıyor. X1 modeli 120 Nm tork ve 1.200 W maksimum güç, X1P ise 150 Nm tork ve 1.500 W maksimum güç sunacak. Şirket bu motorları yalnızca elektrikli dağ bisikletlerinde değil; şehir, trekking, yük ve SUV sınıfı e-bisikletlerde de kullanmayı hedefliyor.

Avinox ise teknik detayları henüz tam olarak paylaşmasa da 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı üretim versiyonunun benzer seviyelerde tork ve güç değerleri sunacağını açıkladı. Şirket, yeni MGU platformunun eMTB, eTrekking, eSUV, eGravel ve farklı e-bisiklet segmentlerine kolayca uyarlanabileceğini belirtiyor.

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Devrimsel e-bisiklet motoru: Vites sistemini tarihe gömebilir

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