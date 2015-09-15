Opera 32 önemli özellikler getiriyor

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Opera, masaüstü sistemler için yayınlanan 32. sürümüyle önemli özellikler kazandı.

Bu özelliklerin başında Opera'nın geçtiğimiz dönemde satın aldığı VPN serisi SurfEasy için eklenen entegrasyon yer alıyor. Ücretsiz olarak 500mb, aylık 3,99$ fiyat etiketiyle ise sınırsız kullanım miktarı sunan SurfEasy, kişilerin interneti "VPN" temelinde güvenli bir şekilde gezmesine aracılık ediyor. Şimdilik özel sekmeler içerisinde temel seviyede sunulan desteğin, ilerleye süreç içersinide geliştirileceği belirtiliyor.

Opera 32 ayrıca yeni olarak şifre senkronizasyon özelliği de kazanıyor. Bu sayede kişiler şifrelerine ya da sık sık giriş yaptıkları internet sitelerine başka bilgisayarlar üzerinden de ulaşabiliyor. Bunun için belirlenen ana şifreyi akılda tutmak yeterli oluyor. Şimdilik sadece masaüstüne verilen bu faydalı özellik, belirtildiği kadarıyla yakın zaman içerisinde diğer platformlara da geliyor.

http://blogs.opera.com/desktop/2015/09/opera-32-privacy-is-a-universal-right-2/