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Opera 32 önemli özellikler getiriyor

3 yıl
1,9b
1
11
Tarayıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Opera 32 önemli özellikler getiriyor
Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Opera, masaüstü sistemler için yayınlanan 32. sürümüyle önemli özellikler kazandı.
Bu özelliklerin başında Opera'nın geçtiğimiz dönemde satın aldığı VPN serisi SurfEasy için eklenen entegrasyon yer alıyor. Ücretsiz olarak 500mb, aylık 3,99$ fiyat etiketiyle ise sınırsız kullanım miktarı sunan SurfEasy, kişilerin interneti "VPN" temelinde güvenli bir şekilde gezmesine aracılık ediyor. Şimdilik özel sekmeler içerisinde temel seviyede sunulan desteğin, ilerleye süreç içersinide geliştirileceği belirtiliyor.
Opera 32 ayrıca yeni olarak şifre senkronizasyon özelliği de kazanıyor. Bu sayede kişiler şifrelerine ya da sık sık giriş yaptıkları internet sitelerine başka bilgisayarlar üzerinden de ulaşabiliyor. Bunun için belirlenen ana şifreyi akılda tutmak yeterli oluyor. Şimdilik sadece masaüstüne verilen bu faydalı özellik, belirtildiği kadarıyla yakın zaman içerisinde diğer platformlara da geliyor.
Opera'nın 32. sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blogs.opera.com/desktop/2015/09/opera-32-privacy-is-a-universal-right-2/ Yorum Yaz
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destroy00 3 yıl
Opera = çop
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lost 3 yıl
Bu hızla giderlerse opera 12'deki özellikleri ancak 10 yıl sonra yakayacaklar. O zamana kadar da ortalıkta opera kullanan kalmayacak.
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lapatid 3 yıl
zenmate ile ücretsiz sınırsız vpn kullanmak varken 500 mb gibi komik bir miktar komik olmuş doğrusu.
adblock ve zenmate birlikte kullanıldığında internet kullanmak zevk verici bir hale geliyor.
umarım android için chrome yakında eklenti desteğine kavuşur ve bu iki eklenti markette yer alır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 3 yıl lapatid
lapatid

zenmate ile ücretsiz sınırsız vpn kullanmak varken 500 mb gibi komik bir miktar komik olmuş doğrusu.

**** ve zenmate birlikte kullanıldığında internet kullanmak zevk verici bir hale geliyor.

umarım android için chrome yakında eklenti desteğine kavuşur ve bu iki eklenti markette yer alır.

Belki zenmate den daha hızlıdır? Bilmiyorum ama olabilir.

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DraGonS 3 yıl
Google Translate servisini kullanmanıza gerek yoktu ??
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QuexSeeL 3 yıl
Başlık sıkıntılı sanki.

"Opera 32 önemli özelliklerle getiriyor"


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ø 3 yıl
Teknoloji markalarının içinde Apple'ın yeri neyse tarayıcılar için Opera'nın yeri odur. Opera zaten en güzel ve özel tarayıcı.
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Mr. Jingles 3 yıl ø
Symbian cihazların olmazsa olmazlarından biriydi. Hâlâ da Symbian telefonumda kullanırım.
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tugares 3 yıl ø
ø
Teknoloji markalarının içinde Apple'ın yeri neyse tarayıcılar için Opera'nın yeri odur. Opera zaten en güzel ve özel tarayıcı.

Söyleminize katılıyorum ama bezen içerik açma konusunda saç baş yolduruyor kullanıcıya...
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