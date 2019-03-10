Oppo’nun yeni amiral gemisi AnTuTu'da ortaya çıktı

Oppo önümüzdeki Nisan ayında yeni bir amiral gemisi telefon duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Shen Yiren, kısa süre önce cihazın bazı özelliklerini paylaşmıştı. Akıllı telefonun ismi şu an bilinmiyor ancak söylentilere bakılırsa Oppo Find Z olarak piyasaya sürülecek.

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Şimdi ise aynı cihaz OP46C3 model numarası ile AnTuTu'da göründü. Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen OP46C3, 8 GB RAM taşıyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışan telefon 256 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekranı var.

4.065 mAh pil ile donatılacak

Akıllı telefonun AnTuTu'da 365.246 puan almayı başardığını görüyoruz. Oppo Başkan Yardımcısı cihazın 4.065 mAh kapasiteli pil ile geleceğini söylemişti.

AnTuTu ise telefonun 12 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel ön kamera ile piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bununla birlikte telefonun çoklu kamera ünitesinde 48 megapiksellik ana sensöre yer verilme ihtimali de yüksek görünüyor.