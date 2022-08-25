Telefon kameralarının yıllar içindeki değişimi: İlk kameralı telefondan günümüz pahalı modellerine

İlk cep telefonu kamerasının tanıtılmasından bu yana 20 yıldan fazla zaman geçti. Sharp J-SH04, kamerası olan ilk kitle piyasa cep telefonuydu ve 2000’de çıkış yaptı. O zamandan beri telefon kameraları ne kadar gelişti? Online inceleme sitesi SimpleGhar, karşılaştırma için iPhone’dan Google’ın Android telefonlarına çeşitli cihazlarda akıllı telefon kamera lenslerine ilişkin teknik özellik verilerini topladı ve bundan kamera kalitesinin fotoğraflardaki görüntü kalitesini nası etkilediğine dair bir model oluşturdu.

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Cep telefonu kameralarının 20 yıldaki değişimi

Sharp J-SH04, ilk kameralı telefon olarak tüketicilerle buluştu. Sharp J-SH04’te ön kamera bulunmuyor, selfie çekimler için arka kameranın yanına ayna yerleştirilmiş. Selfie çekerken pozisyonunuzu bu şekilde ayarlıyorsunuz. Çekim kalitesi 352 x 288 piksel ancak ardından çıkan kameralı telefon Samsung SCH-V2000’den farklı olarak, fotoğrafları doğrudan telefonunuzdan aktarabiliyorsunuz. Aşağıdaki zaman çizelgesini kaydırdığınızda, Sharp J-SH04’ün piyasaya sürülmesinden bu yana telefonla çekim kalitesinin her yıl yükseldiğini görebilirsiniz.

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Google, Apple, Samsung gibi büyük markaların bazı ikonik değişimleri ve popüler modelleri üzerine konuşuyor olsak da telefon lenslerinin geçmişi göz ardı edilemez. SimpleGhar, 50’nin üzerinde kameralı telefonu karşılaştırdı.

iPhone'un kamerası ne kadar geliştirildi? İlk iPhone'dan günümüze

iPhone, 2007’de piyasaya çıktığında cep telefonunun tabiatını değiştirdi ancak flaş, yakınlaştırma veya video çekim özelliği olmayan çok basit bir kamera sistemine sahipti. Ön kamera iPhone 4 modeliyle geldi. O dönemin birçok telefonu gibi iPhone da düşük ışıkta çok kötü performans sergiledi. İlk iPhone’un nispeten yüksek çözünürlüklü ekranlı, fotoğrafların göze güzel görünmesini sağladı ve insanları evrensel bir cihaz fikrine yönlendirdi. iPhone 5 çıktığında film çekmek için bile kullanıldı. iPhone 6’da kamera 12 megapiksele kadar büyümüştü ve 4K video kaydedilebiliyordu. iPhone 11, ultra geniş lens ve gece modu sunarken, iPhone 12 ile hızlı odaklama ve AR/VR özellikleri için LiDAR sensörü geldi. Apple, şu anda 12 megapikselde sabitlenen kameranın piksel sayısını artırmaya sıcak bakmıyor; bunun yerine daha etkileyici görüntüler sunmak için yazılıma odaklanıyor.

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Son 20 yılın en dikkat çeken kameralı telefonları listede

SimpleGhar, kameralı telefonların evrimini görselleştirmek için son 20 yılın en popüler ve yenilikçi kameralı telefonlarının kamera özellikleri ve görüntü kalitesine ilişkin verileri inceledi. Tablo, ilk çıktığında arka kamera kalitesiyle şaşırtan modellerin yanı sıra en çok satan akıllı telefonların bir listesini oluşturuyor.

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