Avrupa'daki akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

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2022 ilk çeyrek sonuçlarına göre Avrupa akıllı telefon pazarı %12 daraldı. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'ün yeni bir raporuna göre, bölgedeki yeni akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

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Akıllı telefon satışları düşmeye devam edecek

Counterpoint Research analistlerine göre, Avrupa'da akıllı telefon satışlarındaki düşüşün birkaç nedeni var. Bu, Çin'deki yeni karantina kısıtlamaları, kötüleşen ekonomik durum ve jeopolitik durumla karmaşıklaşan ve devam eden çip sıkıntısı. Analistler, Avrupa pazarındaki akıllı telefon sevkiyatlarının daha da düşmeye devam edeceğini bekliyor.

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Güney Koreli şirket Samsung, Avrupa'daki akıllı telefon pazarının lideri olmaya devam ediyor. Son çeyrekte teslimatları %16 azaldı. Apple, iPhone satışlarında %6 düşüş kaydederken, Xiaomi akıllı telefonların sevkiyatları %36 düştü. Bu arada, Çinli Realme ise ilk beş akıllı telefon üreticisi arasında, sevkiyatlarında yıldan yıla artış gösteren tek şirket olmayı başardı.

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