Samsung, 2023 yılındaki ilk telefonunu tanıttı: Karşınızda Galaxy A14 5G

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni yıla uygun fiyatlı bir akıllı telefon çıkararak girdi. Şirket bugün Galaxy A14 5G modelini tanıttı. Yeni model geçen yılki Galaxy A13 5G'ye benzese de iyileştirilmiş ekran ve daha gelişmiş bir ön kamera ile çıtayı biraz daha yükseltiyor.

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Samsung cihazda 2.220 × 1.080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç IPS ekrana yer vermiş. Galaxy A13 5G modeli aynı yenileme hızına sahip olmasına rağmen 1.600 × 720 piksel çözünürlük sunuyordu. Bu açıdan panelde bir iyileştirme söz konusu.

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Samsung Galaxy A14 5G sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor. Akıllı telefonun 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri mevcut. Kullanıcılar gerek duymaları halinde cihazın hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletebilecekler.

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Android 13 tabanlı One UI 5 ile geliyor

Galaxy A14 5G'nin ön tarafında 13 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Arka panelinde ise 50 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi mevcut. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 15 watt şarj destekli 5.000 mAh pilinden alan cihaz kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile çıkıyor.

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Galaxy A14 5G, 12 Ocak'tan itibaren ABD'de 200 dolar başlangıç fiyatıtla satışa sunulacak. Samsung Belçika ofisinden yapılan açıklamaya göre akıllı telefon Mart ayı ortalarında Avrupa'da da piyasaya sürülecek. Henüz kesin bir bilgi olmasa da Avrupa fiyatının 230 euro'dan başlayacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy A14 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı