Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor?





Bataryaların verimlilik konusunda büyük gelişmeler sağlayamadığı günümüzde, üreticilerin başvurduğu çözümlerden birisi hızlı şarj özelliği. Bataryaların 1 saatten daha kısa sürede tamamen dolmasını sağlayan bu teknolojiler, 5-10 dakikalık sürelerde de yetecek kadar enerji takviyesi yapabiliyor. Çinli Oppo, MWC 2016 fuarına dünyanın en hızlı şarj teknolojisi iddiasıyla geliyor.





Oppo Super VOOC hızlı şarj teknolojisi, microUSB veya USB Type-C bağlantıları üzerinden, 2500mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 15 dakikada şarj edebiliyor. Dünyanın en hızlısı gerçekten Super VOOC platformu mu tam belli değil zira Huawei'nin hızlı şarj teknolojisi, 3000mAh gücündeki bir bataryanın yüzde 48'ini 5 dakikada doldurabiliyordu. Bununla birlikte Oppo'nun çözümü farklı avantajlara sahip.





İlk olarak Super VOOC, rakipleri gibi yüksek voltajlı enerji akımı uygulamıyor. Standart 5 volt elektrik akımı uygulayan teknoloji, böylece sıcaklığın yükselmesini engelliyor ve uzun vadede güvenlik sağlıyor. Ayrıca ek bir voltaj dönüştürüye de gerek kalmıyor. İkinci olarak, cihaz kullanımda iken de hızlı şarj aktarımı devam ediyor ve herhangi bir ısınma yaşanmıyor. Diğer platformlar ise, ısınmayı engellemek için standart voltaj akımına geri dönüyor.





Super VOOC her batarya ile çalışmıyor. Atım tabanlı şarj sistemine dayanan Super VOOC için, özel bataryaların geliştirilmesi gerekiyor. Bu bakımdan, Super VOOC sadece Oppo akıllı telefonlarında kullanılabilecek. Muhtemelen, ilk olarak Find 9 amiral gemi modelinde Super VOOC teknolojisini görebileceğiz.





Şarj teknolojisi yanında, Oppo bir de görüntü sabitleme teknolojisi geliştirmiş. SmartSensor adındaki bu yeni teknoloji, 3 eksenli dengeliyici bir sensör kullanıyor ve görüntüyü netlemek için sadece 15 milisaniyeye ihtiyaç duyuyor. Bu süre, rakip teknolojilerde 50 milisaniyeye kadar çıkıyor. Ayrıca sensör, her çekimde 10mW enerji harcıyor ve ısınmayı da engelliyor. Böylece enerji tasarrufu yanında, sürekli kullanımda performansın aynı seviyede tutulması sağlanıyor. Bu teknolojide yine, sadece Oppo akıllı telefonlarında kullanılacak. Böylece firma, rakiplerinden farklılaşma konusunda önemli bir adım atmış olacak.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-introduces-Super-VOOC-tech-that-charges-smartphones-in-15-minutes-sensor-based-image-stabilisation_id78704