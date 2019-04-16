Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak

İnternet hızlarının gelişmesi ve internete bağlı cihazların kullanım alanının yaygınlaşması en çok Orta Doğu ve Afrika bölgesini etkiliyor. 2022 yılına kadar önemli bir kullanıcı artışı yaşanması bekleniyor.

Bölge hızlı büyüyor

Geçtiğimiz hafta yapılan ağ teknolojileri konulu konferansta konuşan Cisco, 2022 yılına kadar internet kullanımı konusunda gelinecek noktaları paylaştı. Orta Doğu ve Afrika en fazla büyümenin beklendiği bölge.

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Rapora göre 2022 yılına kadar internet kullanıcı sayısının 4.8 milyar dolar olması bekleniyor. Bunun 549 milyonu Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yer alacak. Bölgenin 2017 yılına göre yüzde 41 oranında artış göstermesi bekleniyor.

Artışta en büyük etkenlerden birisi geniş bant internet hızlarındaki artış. 2017 yılında 7.8Mbps olan ortalama hızın 2022 yılına kadar 20Mpbs seviyesine çıkması bekleniyor. Bu internet kullanımını daha da yaygınlaştıracak ve kurumsal tarafta da hareketlilik sağlayacak.

İkinci etken artan hıza bağlı olarak internet kullanıcı sayısında yüzde 9 civarında bir artış yaşanması. Nüfusa oranla yüzde 23 olan internet kullanıcı sayısı 2022 yılında yüzde 32 oranına kadar çıkacak. Buna paralel olarak internete bağlı cihaz sayısı da 2.6 milyara çıkacak. Bu da kullanıcı başına 1.4 cihaz anlamına geliyor.

Diğer taraftan medya tüketimi de büyük bir artış içerisinde. 2022 senesinde bölgede medya tüketiminin IP trafiğinin yüzde 81’ini oluşturması bekleniyor. 2017 yılında bu oran yüzde 65 civarındaydı. Çevrimiçi oyunlar da giderek popülerleştiği için Cisco, 2017’deki internet oyun trafiğinin beş katına çıkarak 2022 yılı itibarıyla MEA bölgesindeki toplam IP trafiğinin %1’ini oluşturacağını tahmin ediyor.