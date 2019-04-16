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Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak

Artan internet bağlantı hızları sayesinde daha fazla internet kullanıcısının ortaya çıkması beklenen Orta Doğu ve Afrika bölgesinde büyüme de aynı oranla hızlanacak.
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Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet hızlarının gelişmesi ve internete bağlı cihazların kullanım alanının yaygınlaşması en çok Orta Doğu ve Afrika bölgesini etkiliyor. 2022 yılına kadar önemli bir kullanıcı artışı yaşanması bekleniyor.

Bölge hızlı büyüyor

Geçtiğimiz hafta yapılan ağ teknolojileri konulu konferansta konuşan Cisco, 2022 yılına kadar internet kullanımı konusunda gelinecek noktaları paylaştı. Orta Doğu ve Afrika en fazla büyümenin beklendiği bölge.

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Rapora göre 2022 yılına kadar internet kullanıcı sayısının 4.8 milyar dolar olması bekleniyor. Bunun 549 milyonu Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yer alacak. Bölgenin 2017 yılına göre yüzde 41 oranında artış göstermesi bekleniyor.

Artışta en büyük etkenlerden birisi geniş bant internet hızlarındaki artış. 2017 yılında 7.8Mbps olan ortalama hızın 2022 yılına kadar 20Mpbs seviyesine çıkması bekleniyor. Bu internet kullanımını daha da yaygınlaştıracak ve kurumsal tarafta da hareketlilik sağlayacak.

İkinci etken artan hıza bağlı olarak internet kullanıcı sayısında yüzde 9 civarında bir artış yaşanması. Nüfusa oranla yüzde 23 olan internet kullanıcı sayısı 2022 yılında yüzde 32 oranına kadar çıkacak. Buna paralel olarak internete bağlı cihaz sayısı da 2.6 milyara çıkacak. Bu da kullanıcı başına 1.4 cihaz anlamına geliyor.

Diğer taraftan medya tüketimi de büyük bir artış içerisinde. 2022 senesinde bölgede medya tüketiminin IP trafiğinin yüzde 81’ini oluşturması bekleniyor. 2017 yılında bu oran yüzde 65 civarındaydı. Çevrimiçi oyunlar da giderek popülerleştiği için Cisco, 2017’deki internet oyun trafiğinin beş katına çıkarak 2022 yılı itibarıyla MEA bölgesindeki toplam IP trafiğinin %1’ini oluşturacağını tahmin ediyor.

 

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Sharparrow 1 ay en beğenilen
Dünyada hızlar artarken bizde düşüyor. Bu ay internet taahütümün don ayı.. 55TL ödüyorum 25Mbit internet için. Şimdi kampanyalara bakıyorum 15Mbit 80TL... Nereden nereye geliyoruz. Hız düşerken fiyat artıyor.. şimdi kime isyan ediyim... Akk kalktı ama kalkmaz olaydı.. hızlar akk'dan sonra düşen hızlara indi.. mesela benim 50GB dolunca 16Mbit oluyordu..şimdi sundukları hız 16 bile değil 15..! Fiyat 55TLden 80TLye çıkıyor... Gelde isyan etme... Geçenlerde bir haberde denk geldim amerikada perakende fiyatlar %.02 azalmış... İçimden haaay lanet olsun dedim yaşadığım yer mi? Ülkemizi vatanımızı seviyoruz da uğruna şehit oluyoruz da hayat mı yaşıyoruz burda... Ömrümüz birlerine çalışarak onlar rahatça yaşasın diye geçiyor, onları zengin etmekle tükeniyor adam gibi bir hayat sunmuyorsa yaşadığımız memleket neden kutsuyıruz bu kadar... Bak şimdi isyans geldim yaaaa.... Şu ekonomi adamı köle de yapar terörist de yapar sadık da yapar... Yapar da yapar.. o yüzden bir ülkede ekonomi çok şey ifade eder.. ekonomin kötüyse herşeyin kötüye gitme ihtimali söz konusudur... Asayiş, güvenlik hukuk adalet işçi hakları medeni haklar vs. vs... gerildim herhalde
Dünyada hızlar artarken bizde düşüyor. Bu ay internet taahütümün don ayı.. 55TL ödüyorum 25Mbit internet için. Şimdi kampanyalara bakıyorum 15Mbit 80TL... Nere...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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clb12 1 ay Sharparrow
Sharparrow
Dünyada hızlar artarken bizde düşüyor. Bu ay internet taahütümün don ayı.. 55TL ödüyorum 25Mbit internet için. Şimdi kampanyalara bakıyorum 15Mbit 80TL... Nereden nereye geliyoruz. Hız düşerken fiyat artıyor.. şimdi kime isyan ediyim... Akk kalktı ama kalkmaz olaydı.. hızlar akk'dan sonra düşen hızlara indi.. mesela benim 50GB dolunca 16Mbit oluyordu..şimdi sundukları hız 16 bile değil 15..! Fiyat 55TLden 80TLye çıkıyor... Gelde isyan etme... Geçenlerde bir haberde denk geldim amerikada perakende fiyatlar %.02 azalmış... İçimden haaay lanet olsun dedim yaşadığım yer mi? Ülkemizi vatanımızı seviyoruz da uğruna şehit oluyoruz da hayat mı yaşıyoruz burda... Ömrümüz birlerine çalışarak onlar rahatça yaşasın diye geçiyor, onları zengin etmekle tükeniyor adam gibi bir hayat sunmuyorsa yaşadığımız memleket neden kutsuyıruz bu kadar... Bak şimdi isyans geldim yaaaa.... Şu ekonomi adamı köle de yapar terörist de yapar sadık da yapar... Yapar da yapar.. o yüzden bir ülkede ekonomi çok şey ifade eder.. ekonomin kötüyse herşeyin kötüye gitme ihtimali söz konusudur... Asayiş, güvenlik hukuk adalet işçi hakları medeni haklar vs. vs... gerildim herhalde

İnanın artık ben de bunaldım. Cok degil 20 yil bizimle ayni ligde olan ulkelere bak bir de bize. Her seyi gectim interneti vs. Dunyanin en verimli topraklarinda bir kg patates almaya korkar olduk.
SharparrowDünyada hızlar artarken bizde düşüyor. Bu ay internet taahütümün don ayı.. 55TL ödüyorum 25Mbit internet için. Şimdi kampanyalara b...
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Sharparrow 1 ay en beğenilen
Dünyada hızlar artarken bizde düşüyor. Bu ay internet taahütümün don ayı.. 55TL ödüyorum 25Mbit internet için. Şimdi kampanyalara bakıyorum 15Mbit 80TL... Nereden nereye geliyoruz. Hız düşerken fiyat artıyor.. şimdi kime isyan ediyim... Akk kalktı ama kalkmaz olaydı.. hızlar akk'dan sonra düşen hızlara indi.. mesela benim 50GB dolunca 16Mbit oluyordu..şimdi sundukları hız 16 bile değil 15..! Fiyat 55TLden 80TLye çıkıyor... Gelde isyan etme... Geçenlerde bir haberde denk geldim amerikada perakende fiyatlar %.02 azalmış... İçimden haaay lanet olsun dedim yaşadığım yer mi? Ülkemizi vatanımızı seviyoruz da uğruna şehit oluyoruz da hayat mı yaşıyoruz burda... Ömrümüz birlerine çalışarak onlar rahatça yaşasın diye geçiyor, onları zengin etmekle tükeniyor adam gibi bir hayat sunmuyorsa yaşadığımız memleket neden kutsuyıruz bu kadar... Bak şimdi isyans geldim yaaaa.... Şu ekonomi adamı köle de yapar terörist de yapar sadık da yapar... Yapar da yapar.. o yüzden bir ülkede ekonomi çok şey ifade eder.. ekonomin kötüyse herşeyin kötüye gitme ihtimali söz konusudur... Asayiş, güvenlik hukuk adalet işçi hakları medeni haklar vs. vs... gerildim herhalde
1 Yanıt Yanıtla +8
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clb12 1 ay Sharparrow
Sharparrow
Dünyada hızlar artarken bizde düşüyor. Bu ay internet taahütümün don ayı.. 55TL ödüyorum 25Mbit internet için. Şimdi kampanyalara bakıyorum 15Mbit 80TL... Nereden nereye geliyoruz. Hız düşerken fiyat artıyor.. şimdi kime isyan ediyim... Akk kalktı ama kalkmaz olaydı.. hızlar akk'dan sonra düşen hızlara indi.. mesela benim 50GB dolunca 16Mbit oluyordu..şimdi sundukları hız 16 bile değil 15..! Fiyat 55TLden 80TLye çıkıyor... Gelde isyan etme... Geçenlerde bir haberde denk geldim amerikada perakende fiyatlar %.02 azalmış... İçimden haaay lanet olsun dedim yaşadığım yer mi? Ülkemizi vatanımızı seviyoruz da uğruna şehit oluyoruz da hayat mı yaşıyoruz burda... Ömrümüz birlerine çalışarak onlar rahatça yaşasın diye geçiyor, onları zengin etmekle tükeniyor adam gibi bir hayat sunmuyorsa yaşadığımız memleket neden kutsuyıruz bu kadar... Bak şimdi isyans geldim yaaaa.... Şu ekonomi adamı köle de yapar terörist de yapar sadık da yapar... Yapar da yapar.. o yüzden bir ülkede ekonomi çok şey ifade eder.. ekonomin kötüyse herşeyin kötüye gitme ihtimali söz konusudur... Asayiş, güvenlik hukuk adalet işçi hakları medeni haklar vs. vs... gerildim herhalde

İnanın artık ben de bunaldım. Cok degil 20 yil bizimle ayni ligde olan ulkelere bak bir de bize. Her seyi gectim interneti vs. Dunyanin en verimli topraklarinda bir kg patates almaya korkar olduk.
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