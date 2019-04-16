50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor

1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yonga pazarında yarım asrı geride bırakacak olan teknoloji devi AMD, yıl dönümüne özel bir işlemci hazırlıyor. Özellik daha çok paketleme tarafında yaşanacak gibi görünüyor.
50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X özellikleri ve fiyatı
Bazı perakende kanallarında ortaya çıkan bilgilere göre bu işlemci 50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X adını taşıyor. YD270XBGAFA50. model numarasına sahip olan işlemcinin orijinal işlemciden herhangi bir farkı yok.Ayrıca Bkz. "RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı"
12nm sürecinde üretilen ikinci nesil Ryzen serisine dahil olan AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındırıyor. 4.3GHz hızlarına çıkabilen işlemcide XFR soğutma teknolojisi, 16MB paylaşımlı Seviye 3 ön bellek, Wraith Prism RGB işlemci soğutucusu şeklinde özellikler yer alıyor.
Kaynaklar özel versiyonun kutu tasarımında bazı farklılıklar olacağını tahmin ediyor. Ayrıca işlemcinin baskılı devre kartında da lazer işlemeli bazı işaretler yer alabilir. Bunun haricinde diğer her şey aynı olacak.
Site ilanlarında işlemci kısa sürede tükenmiş görünüyor. Fiyatı ise 340.95$ olarak belirlenmiş. Henüz AMD tarafından bir açıklama yapılmadığı için tasarım farklılıkları ve net fiyat konusunda bir bilgi mevcut değil.
https://www.techpowerup.com/254653/amd-readies-50th-anniversary-special-edition-ryzen-7-2700x Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fx serisi makina var halen kullandığım.15 senelik makina var ilk defa güncelliyeceğim ona da para biriktiriyorum bin bir türlü hesap yapıyorum ucuza kapatabilmek için.Beni bu duruma düşüren yöneticilerin ve onlara oy verenlerin allah bin türlü belasını versin.Kur 1.7 iken aldılar hükümeti.Burda kalkıp millete suç bulanların da allah bin türlü belasını versin.Yani adamlar parti paralarını dolara çeviriyor büyük şirketler hükümete yakın milyonerler dolara oynuyor ve dolar artıyor şişince de bozduruyorlar, bir kaç ay öncesinden doların uçacağını biliyorlar çünkü yöneten onlar oldukları için sonra bozdurup vatan kurtarıyorlar göya.Ve münferit kişilerin küçük harcamaları ile doların çıktığını düşünen aptallar yüzünden biz bin bir türlü hesap yapıyoruz bir alış veriş yapabilmek için.10 sene bekliyoruz.
Amerika da avrupada insanlar 3000 birime komple üst segment makina topladığı için kaygısız birşekilde güncelliyorlar her bir kaç sene de bir.Ama biz Türkiye de ise yıllarca idare ediyoruz türk toplumu olarak söylediğin şey tamamen yanlış.Cebimde 1500 liraya 3 sene önce ilk defa aldığım dokunmatik telefonum var.Sizin söylediğiniz gibi bir durum kesinlikle yok. Böyle gidersek sizin gibi insanlarla bize müstehak asla kaliteli bir yaşam süremeyiz zaten.