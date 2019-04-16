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50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor

1 Mayıs 1969 tarihinde kurulan AMD tam yarım asrı geride bıraktı. Firmanın bunu kutlamak için bazı özel ürünler hazırladığı tahmin ediliyor. 50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X bunlardan birisi.
1 ay
3,8b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yonga pazarında yarım asrı geride bırakacak olan teknoloji devi AMD, yıl dönümüne özel bir işlemci hazırlıyor. Özellik daha çok paketleme tarafında yaşanacak gibi görünüyor.

50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X özellikleri ve fiyatı

Bazı perakende kanallarında ortaya çıkan bilgilere göre bu işlemci 50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X adını taşıyor. YD270XBGAFA50. model numarasına sahip olan işlemcinin orijinal işlemciden herhangi bir farkı yok.

Ayrıca Bkz. "RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı"

12nm sürecinde üretilen ikinci nesil Ryzen serisine dahil olan AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındırıyor. 4.3GHz hızlarına çıkabilen işlemcide XFR soğutma teknolojisi, 16MB paylaşımlı Seviye 3 ön bellek, Wraith Prism RGB işlemci soğutucusu şeklinde özellikler yer alıyor.

Kaynaklar özel versiyonun kutu tasarımında bazı farklılıklar olacağını tahmin ediyor. Ayrıca işlemcinin baskılı devre kartında da lazer işlemeli bazı işaretler yer alabilir. Bunun haricinde diğer her şey aynı olacak.

Site ilanlarında işlemci kısa sürede tükenmiş görünüyor. Fiyatı ise 340.95$ olarak belirlenmiş. Henüz AMD tarafından bir açıklama yapılmadığı için tasarım farklılıkları ve net fiyat konusunda bir bilgi mevcut değil.

 

https://www.techpowerup.com/254653/amd-readies-50th-anniversary-special-edition-ryzen-7-2700x Yorum Yaz
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Steelo 1 ay en beğenilen kenbalx
Kim tüketim çılgını? kimse değil anca kendinizi kandırırsınız.Bahane bulmayın.
Fx serisi makina var halen kullandığım.15 senelik makina var ilk defa güncelliyeceğim ona da para biriktiriyorum bin bir türlü hesap yapıyorum ucuza kapatabilmek için.Beni bu duruma düşüren yöneticilerin ve onlara oy verenlerin allah bin türlü belasını versin.Kur 1.7 iken aldılar hükümeti.Burda kalkıp millete suç bulanların da allah bin türlü belasını versin.Yani adamlar parti paralarını dolara çeviriyor büyük şirketler hükümete yakın milyonerler dolara oynuyor ve dolar artıyor şişince de bozduruyorlar, bir kaç ay öncesinden doların uçacağını biliyorlar çünkü yöneten onlar oldukları için sonra bozdurup vatan kurtarıyorlar göya.Ve münferit kişilerin küçük harcamaları ile doların çıktığını düşünen aptallar yüzünden biz bin bir türlü hesap yapıyoruz bir alış veriş yapabilmek için.10 sene bekliyoruz.
Amerika da avrupada insanlar 3000 birime komple üst segment makina topladığı için kaygısız birşekilde güncelliyorlar her bir kaç sene de bir.Ama biz Türkiye de ise yıllarca idare ediyoruz türk toplumu olarak söylediğin şey tamamen yanlış.Cebimde 1500 liraya 3 sene önce ilk defa aldığım dokunmatik telefonum var.Sizin söylediğiniz gibi bir durum kesinlikle yok. Böyle gidersek sizin gibi insanlarla bize müstehak asla kaliteli bir yaşam süremeyiz zaten.
Kim tüketim çılgını? kimse değil anca kendinizi kandırırsınız.Bahane bulmayın.Fx serisi makina var halen kullandığım.15 senelik makina var ilk defa güncell...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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_Dominic_Toretto_ 1 ay
Sapphire Gold RX 590 Nitro+ for AMD's 50th Anniversary
Bunun yanında G.Skill Royal Gold aldın mı tam arab işi olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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forvet09 1 ay

Kutu değişimi ile nasıl özel işlemci oluyor?
Haber mi eksik ben mi yanlış anladım?
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Tunyukuk 1 ay
Tükenmeseydi Asus ROG Strix Helios ile ne giderdi
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Steelo 1 ay
Hmmm inanılmaz yani insan bu kadar kör olabilir mi ya? yani herşey ellerinde o yüzden mi biz şeker fabrikalarını satıyoruz, o yüzden mi tarımcılığı ülkede bitirdik şuan baklagillerin çoğu ithal.Soğan patates, et ithal yani bu söylediklerin yetmedi de niye halen daha hükümet özelleştiriyor, satıyor yerli üretilen bir çok şeyin önüne geçmiş oluyor.Ve halen daha kur ortada olmasına rağmen 16 sene önce ki aynı ekonomik politikalarını devam ettiriyor.Kısacası sen fanatikliğine devam et kardeş, onlar da bop projesini devam ettirsin.Bu ülkeyi kasıtlı olarak ekonomik olarak zayıflatıyorlar, başında da eşbaşkanımız rte var.Kendini kandıran tek güruh sizin gibiler.16 senedir ülkenin başında ki adamların her bokuna kılıf uydurup kıvırmaya çalışıyorsunuz.Allah akıl fikir versin.
1 Yanıt Yanıtla +3
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kenbalx 1 ay Steelo
Bende isterim herşeyi devlet üretsin. Atatürk ün kurduğu kominist sistem gibi fabrikalar çalışsın devlet kazansın. Ama sistematik şekilde bu hale geldik. Bu önümüze çıkartılan siyasileri parlatan patron kesimi devlet üretmesin o vergi alsın diyor sadece.
Önce demokrasi ayağına 1950de amarikalıların gazı ile seçim sistemi değiştirildi. Böylece en iyi yöneten değilde en güzel yalan söyleyenin seçildiği bi sisteme kavuştuk.
Sonrasında birileri tarafından önü açılmış parlatılmış kişilerin bizi yönetmesi sağlandı. RTE de bunlardanmı değilmi malesef hiç bilemeyeceğiz.
Bu seçilecekleri parlatıp önümüze koyanlar genelde zengin patron kesimi. Onlarda kazanacak ki adayı desteklesinler. Her parti sistemi karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı.
Özelliştirmeye karşıyım ama bu devlet K.İ.T. lerinin siyasilerin oyuncağı olmasınada karşıyım. Bu işler 1980lerde başladı. Hepsi zarar ettirilip kapanmaya başladı. Halk kit lere düşman yapıldı.
Cumhuriyet zamanında kurulan fabrikalar devlet yerine, hibe faizsiz kredi gibi yollar ile özel sektöre yapılsaydı yani iş bankası gibi olsaydı siyasilerin oyuncağı olmazdı.
Şeker fabrikalarını satıyoruz çünkü pancarcı çok fazla üretip devlet güvencesi ile piyasanın üstüne devlete satıyor. Özelleşti yeni sahibi bukadar pancar fazla zarar ederim dedi çifçinin pancarı elinde kaldı. Çifçi akp düşmanı oldu. Burda bile suç bizde, pahalı pancar şekerini değilde daha ucuza üretilen mısır şurubu ile üretilen ürünleri tercih ettiğimizden.
Tarım hayvancılık konusu ise çifçiyi kimyasal gübreye ve katkılı yeme alıştırdılar. Şimdi onlarda da dışa bağımlı olduğumuzdan üretim maliyetleri arttı. Eskiden otla beslenen hayvan şimdi yemsiz büyümüyor. Eskiden yanmış hayvan gübresi ile büyüyen bitki şimdi ithal gübresiz büyümüyor.
Bir sebebide nüfusun %80i şehirde yaşıyor. Üreten yok tüketim fazla.
Patates soğanda hastalık var. 1-2 sene daha fiyatlar böyle olur. Sonrasında da düşmez heralde. Hastalık demişken bu konuyada bi göz atıver. forum.donanimhaber.com/...
Fanatik değilim. Bazı yerlerde yazarım akp cumhuriyetin bug unu buldu diye. Herkes onlardan denetleme yok, suç yok. Akp yi sadece güçlüde birleşmek ilkesini benimsediğim için ve bazı yaptıklarını beyendiğim için destekliyorum. Yoksa her siyasi dünyalığını çıkartmak için bu pis mesleğe giriyor.
Herkes okadar birbirine dolmuş- kutuplaşmışki zor birlik beraberlik sağlanır. AKP nin kurtarıcı olarak geldiği ecevit zamanlarına doğru gidiyoruz. Bakalım bu sefer kim kurtaracak.
Bi tanrıya inanmıyorum ama, sanada inandığın süper güçler akıl fikir versin...
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pofpor01 1 ay
50. Yıla özel diyorlarsa kesin ledli bir işlemcidir. :)
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BoşnakAğa 1 ay
Para tuzağı saçma sapan bir işlemci. Muhtemelen Threadripper için ayırdıkları 4.4-4.5 Ghz turboya varabilen nadir zarların bazılarını buraya verip 50. yıl özel işlemcisi adıyla müşteri avlayacaklar Ryzen 3000 öncesi
Ryzen 3000 çıkmasına 3-5 hafta kalmışken 100-150 mhz fazla için bu işlemciye özel seri diye 350$ verenin aklına şaşarım...
Ryzen 2700 220$a düşmüşken AMD aynı işlemciye 350 dolar verecek keklik avına çıkmış


Az çakal değil bu AMD de haaaa
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.T. 1 ay
Ryzen 2 nerede kaldı, sanırım duyurusu çok önceden yapıldığı için epey geç kaldı gibi geliyor insana. Şu dolar 5 lira bandındayken çıksa da alsak, önemli bir gelişme olmazsa on yıl kullanırım artık.
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dodofran 1 ay .T.
mayıs sonuna tanıtılacak
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Steelo 1 ay .T.
Kurlar artacak kesin zaten sürekli artıyor biraz biraz 5,40 lardan 5,80 oldu bir kaç aya 6,50 felan olacak gibi gözüküyor.
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