50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor

1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yonga pazarında yarım asrı geride bırakacak olan teknoloji devi AMD, yıl dönümüne özel bir işlemci hazırlıyor. Özellik daha çok paketleme tarafında yaşanacak gibi görünüyor.

50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X özellikleri ve fiyatı

Bazı perakende kanallarında ortaya çıkan bilgilere göre bu işlemci 50. Yıl Özel Ryzen 7 2700X adını taşıyor. YD270XBGAFA50. model numarasına sahip olan işlemcinin orijinal işlemciden herhangi bir farkı yok.

Ayrıca Bkz.

"RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı"

12nm sürecinde üretilen ikinci nesil Ryzen serisine dahil olan AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındırıyor. 4.3GHz hızlarına çıkabilen işlemcide XFR soğutma teknolojisi, 16MB paylaşımlı Seviye 3 ön bellek, Wraith Prism RGB işlemci soğutucusu şeklinde özellikler yer alıyor.

Kaynaklar özel versiyonun kutu tasarımında bazı farklılıklar olacağını tahmin ediyor. Ayrıca işlemcinin baskılı devre kartında da lazer işlemeli bazı işaretler yer alabilir. Bunun haricinde diğer her şey aynı olacak.

Site ilanlarında işlemci kısa sürede tükenmiş görünüyor. Fiyatı ise 340.95$ olarak belirlenmiş. Henüz AMD tarafından bir açıklama yapılmadığı için tasarım farklılıkları ve net fiyat konusunda bir bilgi mevcut değil.