Orta üst seviye telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucular yaygınlaşacak

Bu yıl amiral gemi modellerinde ekrana entegre parmak izi okuyucu görmeye başlamıştık. Şimdilik orta seviye kesim tarafından pek ulaşılamayan bu teknoloji gelecek yıl yaygınlaşacak.

Maliyetler düşüyor

Yapılan araştırmalara göre bu yıl sonuna kadar 42 milyon civarında ekrana entegre parmak izi okuyucu tedarik edilecek. Gelecek yıl ise maliyetlerin düşmesiyle bu sayı 100 milyon civarına yükselecek. Özellikle orta üst seviye akıllı telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucuları sık sık göreceğiz.

Ayrıca Bkz.

"İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi"

İlk kez Vivo Nex akıllı telefonunda boy gösteren entegre parmak izi okuyucular, geleneksel sensörlerin aksine ekranın belirli bir kısmını aydınlatarak parmak izinin yansımalarını okuyor. Yani bu teknolojide aydınlatma şart.

Aslında ekrana entegre parmak izi okuyucular daha önce de vardı. Qualcomm’un geliştirdiği ultrasonik parmak izi okuyucular ilk etapta Home butonu üzerinde kendisine yer bulsa da daha sonra ekrana entegre olmayı başardı. Bununla birlikte üreticiler aydınlatma tabanlı olanı tercih ettiler.

Raporda bazı Güney Koreli üreticilerin aydınlatma tabanlı entegre sistemlerin akıcılığına güvenmediği ve ultrason tabanlı sistemlere yöneldiği ifade ediliyor. Muhtemelen Samsung Galaxy S10 için ortaya atılan ultrason sensör iddiaları bu raporla ilişkili.