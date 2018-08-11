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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Orta üst seviye telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucular yaygınlaşacak

Ekran üzerine entegre edilen parmak izi okuma sistemleri şimdilik amiral gemisi sınıfında yer alıyor. Gelecek yıl ise üst ve orta üst seviye telefonlarda da görebileceğiz.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl amiral gemi modellerinde ekrana entegre parmak izi okuyucu görmeye başlamıştık. Şimdilik orta seviye kesim tarafından pek ulaşılamayan bu teknoloji gelecek yıl yaygınlaşacak.

Maliyetler düşüyor

Yapılan araştırmalara göre bu yıl sonuna kadar 42 milyon civarında ekrana entegre parmak izi okuyucu tedarik edilecek. Gelecek yıl ise maliyetlerin düşmesiyle bu sayı 100 milyon civarına yükselecek. Özellikle orta üst seviye akıllı telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucuları sık sık göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi"

İlk kez Vivo Nex akıllı telefonunda boy gösteren entegre parmak izi okuyucular, geleneksel sensörlerin aksine ekranın belirli bir kısmını aydınlatarak parmak izinin yansımalarını okuyor. Yani bu teknolojide aydınlatma şart.

Aslında ekrana entegre parmak izi okuyucular daha önce de vardı. Qualcomm’un geliştirdiği ultrasonik parmak izi okuyucular ilk etapta Home butonu üzerinde kendisine yer bulsa da daha sonra ekrana entegre olmayı başardı. Bununla birlikte üreticiler aydınlatma tabanlı olanı tercih ettiler.

Raporda bazı Güney Koreli üreticilerin aydınlatma tabanlı entegre sistemlerin akıcılığına güvenmediği ve ultrason tabanlı sistemlere yöneldiği ifade ediliyor. Muhtemelen Samsung Galaxy S10 için ortaya atılan ultrason sensör iddiaları bu raporla ilişkili.

 

https://www.phonearena.com/news/mid-range-smartphones-in-display-fingerprint-sensors-2019-expectation_id107658 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 10 ay
Arkadaki okuyucudan kat be kat daha işlevsel orta seviyelerdede görmek güzel olur bence
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Biyturs_OnSr 10 ay
Hadi canıııım
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ozmenakif 10 ay
Çok güzel ve faydalı bir haber. Ekrana gömülü okuyucuların ucuzlayıp yaygınlaşacağını kimse tahmin bile edemezdi
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