İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi

Son dönemde yaşanan hareketlilik ile birlikte Palm markasının yeniden akıllı telefon dünyasına döneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihaza ilişkin ilk görseller sızdırıldı. Telefon biraz ilginç özelliklere sahip.
Palm Pepito özellikleri
Sızdırılan görsellere göre yeni Palm Pepito kod adlı akıllı telefonunda 3.3 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Dünyanın en küçük akıllı telefonlarından birisi ünvanını alan akıllı telefona Snapdragon 435 yonga seti güç veriyor.Ayrıca Bkz. "Motorola Lapdock geri mi dönüyor?"
3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 800mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 8.1 olarak belirlenmiş.
Eski günlerine göre biraz hayal kırıklığı olabilecek bir tasarım ve donanıma sahip olan Palm Pepito modelinin Verizon operatörüne özel olarak satılacağı belirtiliyor. Bu bakımdan yaygın satışa çıkması pek mümkün görünmüyor. Belki Palm hatırasına özel sadece tek bir model olarak da kalabilir.
https://www.androidpolice.com/2018/08/09/exclusive-palms-new-android-phone-tiny-3-3-screen-800mah-battery/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuçta özel bir mimari de değil, snapdragon SoC.
Treo 5 falan olsaydı
Palm M30 kullanmıştım. Sonra Sony clie, ah yıllar
Palm işletim sistemi çok iyi idi şarj da az harcardı
Amaç baştan belli sadece verizon'a satması ile de. Bir iki adet revize model, sonrasında Alcatel'in izini takip edecek telefon serileri. Blackberry ayrıldı Alcatel çizgisinden diye Palm devreye girecek.
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