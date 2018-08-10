Kim Nerede? 67 AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim 60 Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var 54 Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi

Palm markasının hakkını elinde bulunduran Çinli TCL’nin ilk akıllı telefonu merakla bekleniyor. Palm Pepito kod adlı akıllı telefonun özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
4,9b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde yaşanan hareketlilik ile birlikte Palm markasının yeniden akıllı telefon dünyasına döneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihaza ilişkin ilk görseller sızdırıldı. Telefon biraz ilginç özelliklere sahip.

Palm Pepito özellikleri

Sızdırılan görsellere göre yeni Palm Pepito kod adlı akıllı telefonunda 3.3 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Dünyanın en küçük akıllı telefonlarından birisi ünvanını alan akıllı telefona Snapdragon 435 yonga seti güç veriyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola Lapdock geri mi dönüyor?"

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 800mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 8.1 olarak belirlenmiş.

Eski günlerine göre biraz hayal kırıklığı olabilecek bir tasarım ve donanıma sahip olan Palm Pepito modelinin Verizon operatörüne özel olarak satılacağı belirtiliyor. Bu bakımdan yaygın satışa çıkması pek mümkün görünmüyor. Belki Palm hatırasına özel sadece tek bir model olarak da kalabilir.

 

https://www.androidpolice.com/2018/08/09/exclusive-palms-new-android-phone-tiny-3-3-screen-800mah-battery/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 11 ay en beğenilen
Pepito ne ya?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
işleredom 11 ay
800 mah
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 10 ay
Vay be eskiden palm sony clie p990 tarzi cihazlar vardi. Pda deniyordu. Liseliler bilmez...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 10 ay
pepito olmamış kezban Edition daha mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BRNSpawn 10 ay
ilk Palm modelleri gibi klavyeli sürgülü telefon çıkartırlarsa bir farkı, albenisi olur. Yoksa telefon yalan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 10 ay
800mAh ilginç geldi açıkcası, akıllı bir telefonu ne kadar çalıştırabilir ki bu kadar küçük bir batarya?
Sonuçta özel bir mimari de değil, snapdragon SoC.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 10 ay
bu telefonu yapmalarının amacı ne acaba ? canları mı sıkılmış bide herkezin takıldığı pepito yok bebeto
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
36 10 ay
Keşke gelmeseydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 11 ay
Zil sesi de Çocuklar duymasın melodisi olsun bari, pepito nedir allasen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 11 ay
Herhalde kayis veriyorlar yaninda, saat gibi kullaniriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 11 ay
Olmamış pepitom daha iyisini yapabilirsin. Eski bir Palm TX kullanıcısıyım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyildiz 10 ay JoeyBane
JoeyBane
Olmamış pepitom daha iyisini yapabilirsin. Eski bir Palm TX kullanıcısıyım.

Treo 5 falan olsaydı
Palm M30 kullanmıştım. Sonra Sony clie, ah yıllar

Palm işletim sistemi çok iyi idi şarj da az harcardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 11 ay
Nokia 3310'u geri getirince büyük başarı, Palm PRE serisinin anısına pocket cihaz üretiyor satmaz.
Amaç baştan belli sadece verizon'a satması ile de. Bir iki adet revize model, sonrasında Alcatel'in izini takip edecek telefon serileri. Blackberry ayrıldı Alcatel çizgisinden diye Palm devreye girecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
zaomss +192 torenbolen +185 Akbell +163 emre1393 +152 bio technolog +146 mehmetkobe +130 Musty3535123 +112 avianca +94 by__metallica +77 AtiMX4 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4869 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
palm, palm pepito ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay iPhone X, Galaxy Note 9'u geride bıraktı! 10 ay AMD ekran kartlarında önemli oyun hediyeleri 10 ay 10 yıl sonra konsol oyunlarını televizyondan oynayacağız 10 ay Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması 10 ay Sony, Eylül ayında altı Xperia modeli için Android Pie güncellemesi yayınlayacak 10 ay Honda Forza 250'nin Türkiye fiyatı belli oldu 10 ay Microsoft'un su altı veri merkezi kameralarla takip edilecek 10 ay Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları 10 ay Apple Pay kullanıcı sayısı dünya genelinde 253 milyona ulaştı 10 ay YouTube artık en iyi video izleme deneyimi sunan telefonları listeliyor 10 ay Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı 10 ay Evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler 10 ay Kısırlık tedavisinde ne zaman başlanılmalı? 11 ay Tesla'nın deneyimli mühendisi artık Apple'ın otonom araç projesinde çalışacak 11 ay Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı 11 ay Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu? 11 ay Genç girişimciler bunları yapmadan girişim yapmayın 11 ay SK Hynix 4D-NAND belleklere geçiyor 11 ay Bitcoin ödemeleri sms ile yapılabilecek 11 ay Yanlış Beslenme Alışkanlıkları ve Sonuçları 11 ay GÖRÜNTÜLENEN İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi Sonraki Japon robot uzmanı 10 yaşındaki çocuğa benzeyen robot geliştirdi 11 ay Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek 11 ay Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti 11 ay Hayatta kalma oyunlarına yeni bakış açısı Blastlands 11 ay WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi 11 ay Samsung Galaxy Watch ön inceleme 11 ay Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş? 11 ay Astronomlardan tam 44 yeni gezegen keşfi: İşte detaylar 11 ay Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık! 11 ay DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek 11 ay Suudi Arabistan, Tesla'dan iki milyar dolarlık hisse satın aldı 11 ay God of War 'New Game+' güncellemesi yakında geliyor 11 ay Bixby tabanlı Galaxy Home akıllı hoparlör duyuruldu 11 ay Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 karşılaştırması 11 ay Galaxy Note 9, Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte ön siparişe özel fırsatlar 11 ay Fornite Android bugün yayınlanıyor: Nasıl indirilir? 11 ay Galaxy Watch resmen tanıtıldı! İşte Galaxy Watch özellikleri ve fiyatı 11 ay Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! Galaxy Note 9 özellikleri ve Türkiye fiyatı 11 ay Meizu'dan havada duran hoparlör: Meizu Gravity 11 ay Bunama hastalığı bilgisayar yardımıyla yüksek oranda teşhis edilebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhuriyetin kuruluşundan bugününe kadar tüm yıllarına tanıklı...
DH Forum
Wreckfest 27 Ağustos'ta PS4 ve Xbox One'a Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Marvel's Spider-Man'e Far From Home Filminden İki Kostüm Eklendi
Bölüm Sonu Canavarı
Duyduğunuz en iyi ad soyad
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim