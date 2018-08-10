İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi

Son dönemde yaşanan hareketlilik ile birlikte Palm markasının yeniden akıllı telefon dünyasına döneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihaza ilişkin ilk görseller sızdırıldı. Telefon biraz ilginç özelliklere sahip.

Palm Pepito özellikleri

Sızdırılan görsellere göre yeni Palm Pepito kod adlı akıllı telefonunda 3.3 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Dünyanın en küçük akıllı telefonlarından birisi ünvanını alan akıllı telefona Snapdragon 435 yonga seti güç veriyor.

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3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 800mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 8.1 olarak belirlenmiş.

Eski günlerine göre biraz hayal kırıklığı olabilecek bir tasarım ve donanıma sahip olan Palm Pepito modelinin Verizon operatörüne özel olarak satılacağı belirtiliyor. Bu bakımdan yaygın satışa çıkması pek mümkün görünmüyor. Belki Palm hatırasına özel sadece tek bir model olarak da kalabilir.