Ortamdaki radyasyonu ölçen cihaz: Dosima

CES 2017 fuarı dünya devlerini ağırlarken, kendisini ispatlamak isteyen girişimler de ilgi çekici ürünleri ile boy göstermeye çalışıyor. Nükleer enerji konusunda faaliyet gösteren Dosime tarafından geliştirilen bir cihaz bunlardan birisi.

Ortamdaki Radyasyon Sürekli Kontrol Ediliyor

Dosime girişimi, global olarak nükleer enerji konusunda uzman Mirion’dan ayrılan bilim adamları tarafından kurulmuş. Bu bakımdan oldukça deneyimli. Girişim, sürekli kendisini radyasyon tehdidi altında hissedenlere yönelik aynı adı taşıyan tespit cihazını CES 2017 fuarında sergiledi.

Dosime adındaki radyasyon tespit cihazı, bugün nükleer enerji santrallerinin yüzde doksanında kullanılan silikon diyot dedektöründen faydalanıyor. Temeline bunu koyan sensör, insan sağlığına en zararlı ışınları tespit edebiliyor.

Her 4 saniyede bulunduğu ortamı tarayan cihaz, herhangi bir ani yükselme tespit ettiğinde akıllı telefon üzerinden kullanıcısını uyarıyor. Ayrıca saatlik olarak analiz yaparak kullanıcısına önerilerde bulunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi"

Peki bu tür bir cihaza kimlerin ihtiyacı olacak? Başta röntgen cihazlarında ve X-Ray kapılarında çalışanlar etrafındaki radyasyon oranını tespit etmek için kullanabilir. Yine büyük sunucu merkezlerinde çok az miktarda da olsa radyasyona maruz kalındığı artık bilinen bir gerçek. Bu bakımdan böyle konularda kendisini güvensiz hisseden kişiler en azından sürekli kontrol eden bir cihazın varlığından mutlu olacaktır. Dosime yakın zamanda 250$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.