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Ortamdaki radyasyonu ölçen cihaz: Dosima

Bulunduğunuz ortamlarda sürekli radyasyona maruz kaldığınızı hissediyorsanız ve bir bilene danışma gereği duyuyorsanız, Dosime adındaki tespit cihazı imdadınıza koşuyor.
2 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2017 fuarı dünya devlerini ağırlarken, kendisini ispatlamak isteyen girişimler de ilgi çekici ürünleri ile boy göstermeye çalışıyor. Nükleer enerji konusunda faaliyet gösteren Dosime tarafından geliştirilen bir cihaz bunlardan birisi.

Ortamdaki Radyasyon Sürekli Kontrol Ediliyor

Dosime girişimi, global olarak nükleer enerji konusunda uzman Mirion’dan ayrılan bilim adamları tarafından kurulmuş. Bu bakımdan oldukça deneyimli. Girişim, sürekli kendisini radyasyon tehdidi altında hissedenlere yönelik aynı adı taşıyan tespit cihazını CES 2017 fuarında sergiledi.

Dosime adındaki radyasyon tespit cihazı, bugün nükleer enerji santrallerinin yüzde doksanında kullanılan silikon diyot dedektöründen faydalanıyor. Temeline bunu koyan sensör, insan sağlığına en zararlı ışınları tespit edebiliyor.

Her 4 saniyede bulunduğu ortamı tarayan cihaz, herhangi bir ani yükselme tespit ettiğinde akıllı telefon üzerinden kullanıcısını uyarıyor. Ayrıca saatlik olarak analiz yaparak kullanıcısına önerilerde bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi"

Peki bu tür bir cihaza kimlerin ihtiyacı olacak? Başta röntgen cihazlarında ve X-Ray kapılarında çalışanlar etrafındaki radyasyon oranını tespit etmek için kullanabilir. Yine büyük sunucu merkezlerinde çok az miktarda da olsa radyasyona maruz kalındığı artık bilinen bir gerçek. Bu bakımdan böyle konularda kendisini güvensiz hisseden kişiler en azından sürekli kontrol eden bir cihazın varlığından mutlu olacaktır. Dosime yakın zamanda 250$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/01/04/dosime-is-a-personal-radiation-tracker-for-the-worried-well/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selcuksert38 2 yıl en beğenilen
Konu bilmeyenler için yanıltıcı olmuş. Radyasyon un kaynağı ve tipi de önemlidir. Bu cihaz hangi tip radyasyon ölçümü yapıyor haberde yok sadece fikir versin diye kullanılabilecek yerler söylenmiş ancak o da yanlış. Çünkü zaten radyasyon ortamında çalışan her personelin dozimetrisi mevcuttur ve kullanım zorunludur.
Pek adı duyulmasa da ülkede TAEK diye bir kurum var.
Konu bilmeyenler için yanıltıcı olmuş. Radyasyon un kaynağı ve tipi de önemlidir. Bu cihaz hangi tip radyasyon ölçümü yapıyor haberde yok sadece fikir versin d...
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4 Yanıt Yanıtla +6
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Iphone 8 de de bekleniyor muymuş
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arel.gr 2 yıl
gereği yok @selcuksert38, önemli olan cadı avı.
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alemburda34 2 yıl
Biraz daha ucuz olsa kesinlikle alacagim bir cihaz
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idombayci 2 yıl
Zaten mr ve tomografi bölümünde çalışanların yakasında var. Yüksek dozu algılıyor ama cep telefonun radyosyonu az herhalde ki algılamıyor.
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kadirirdem 2 yıl
Bence hastanelere lazım bir kaç tane oranın bazı bölümlerinde ciddi radyasyon oluyor.
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V4LKyR 2 yıl
Radyasyona maruz kaldığınızı hissederseniz...
ASDLASKJDSALKDqwWQE:QWE:QWE:QW:EQWRgre iyiydi ekro :D
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tufancan82 2 yıl
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisans verdiği yerleri görseydiniz sizin de güveniniz kalmazdı. Keza verdikleri dozimetrelerin doğru-düzgün ölçüldüğüne inanmıyorum. Özellikle de skopide çalışanların ki bile normal diye yollanıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Bu cihazı kullanıp aynı sonuç alınıyor mu görmek lazım.
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
Konu bilmeyenler için yanıltıcı olmuş. Radyasyon un kaynağı ve tipi de önemlidir. Bu cihaz hangi tip radyasyon ölçümü yapıyor haberde yok sadece fikir versin diye kullanılabilecek yerler söylenmiş ancak o da yanlış. Çünkü zaten radyasyon ortamında çalışan her personelin dozimetrisi mevcuttur ve kullanım zorunludur.
Pek adı duyulmasa da ülkede TAEK diye bir kurum var.
4 Yanıt Yanıtla +6
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BekirHan 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

Konu bilmeyenler için yanıltıcı olmuş. Radyasyon un kaynağı ve tipi de önemlidir. Bu cihaz hangi tip radyasyon ölçümü yapıyor haberde yok sadece fikir versin diye kullanılabilecek yerler söylenmiş ancak o da yanlış. Çünkü zaten radyasyon ortamında çalışan her personelin dozimetrisi mevcuttur ve kullanım zorunludur.

Pek adı duyulmasa da ülkede TAEK diye bir kurum var.

Güzel açıklama için teşekkürler. Hatta böyle ortamlarda çalışan personel için farklı seviyelerde eğitimler aldırılır ve bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanır.
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dağınık 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

Konu bilmeyenler için yanıltıcı olmuş. Radyasyon un kaynağı ve tipi de önemlidir. Bu cihaz hangi tip radyasyon ölçümü yapıyor haberde yok sadece fikir versin diye kullanılabilecek yerler söylenmiş ancak o da yanlış. Çünkü zaten radyasyon ortamında çalışan her personelin dozimetrisi mevcuttur ve kullanım zorunludur.

Pek adı duyulmasa da ülkede TAEK diye bir kurum var.

Nitelikli haber nedir sorusuna bu iletiye baka baka bir cevap bulursunuz umarım sayın editörler.
Çevir yapıştır ile bu işler nereye kadar? Belki biraz araştırılsa bu bilgilere ulaşmak mümkün ama " haber için haber, yardır donanımhaber"

selcuksert38 bilgi için teşekkürler.
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V4LKyR 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

Konu bilmeyenler için yanıltıcı olmuş. Radyasyon un kaynağı ve tipi de önemlidir. Bu cihaz hangi tip radyasyon ölçümü yapıyor haberde yok sadece fikir versin diye kullanılabilecek yerler söylenmiş ancak o da yanlış. Çünkü zaten radyasyon ortamında çalışan her personelin dozimetrisi mevcuttur ve kullanım zorunludur.

Pek adı duyulmasa da ülkede TAEK diye bir kurum var.

İşe alım varsa girmek isterim bu TAEK kurumuna?
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exterminant 2 yıl
azıcık uygun olsa şöyle bir şey isterdim
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Barni Moloztaş 2 yıl
Konu ölücü doldu
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