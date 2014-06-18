Oscura'nın devam oyunu önümüzdeki hafta yayımlanacak

Android ve iOS platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan Oscura'nın devam oyunu Oscura: Second Shadow önümüzdeki hafta mobil oyuncularla buluşacak.





İlk oyunun izinden giden Oscura: Second Shadow, siyah rengin hakim olduğu iki boyutlu bir oyun dünyasında geçecek. Biz de bu dünyada tehlikelerle dolu parkurlarda ilerleyerek bölümleri tamamlamaya çalışacağız.

26 Haziran tarihinde Appstore'daki yerini alacak olan oyunun Android sürümünün gelip gelmeyeceği ise, halen merak konusu. Bu arada Oscura: Second Shadow'un Mac için yayımlanacağını da belirtelim.

http://oscuragame.com/