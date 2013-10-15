OtterBox'dan suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı kılıf: Preserver

Akıllı telefonlar için ürettiği dayanıklı kılıflar ile tanınan OtterBox, iPhone 5 - 5c ve 5s için hazırladığı yeni Preserver serisini tanıttı.

Preserver serisi kılıflar, su geçirmez yapılarıyla iPhone 5 serisini ve Galaxy S4'ü koruma altına alan bir kılıf. OtterBox'ın yakın zamanda LifeProof isimli firmayı satın almasıyla ortaya çıkan bu yeni serinin kılıfları IPX-8 standartının gerektirdiği suya dayanıklılığı sağlayabiliyor. Bu yapısı sayesinde 30 dakika boyunca 2 metre derinliğindeki su içerisinde bekleyebilen kılıflar, 2 metreden boşluğa düşme durumunda da akıllı telefonları gelebilecek tüm darbeleri sönümleyebilirken; IP-6X standartıyla telefonların portlarından içeriye sızabilecek tozlara karşı dayanıklılık gösteriyor.

iPhone 5s için olan Preserver, suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılığın yanı sıra Touch ID'nin kullanımına hiçbir şekilde engel olmayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Tüm modeller için satış fiyatı 90 dolar olarak belirlenen Preserver'in şu an sadece iPhone 5 için satışa sunulurken; iPhone 5s, 5c ve GS4 için olan modelleri ise önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.

http://www.otterbox.com/preserver-series/preserver-series,default,pg.html