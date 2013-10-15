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OtterBox'dan suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı kılıf: Preserver

5 yıl
2,2b
1
49
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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OtterBox'dan suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı kılıf: Preserver

Akıllı telefonlar için ürettiği dayanıklı kılıflar ile tanınan OtterBox, iPhone 5 - 5c ve 5s için hazırladığı yeni Preserver serisini tanıttı.

Preserver serisi kılıflar, su geçirmez yapılarıyla iPhone 5 serisini ve Galaxy S4'ü koruma altına alan bir kılıf. OtterBox'ın yakın zamanda LifeProof isimli firmayı satın almasıyla ortaya çıkan bu yeni serinin kılıfları IPX-8 standartının gerektirdiği suya dayanıklılığı sağlayabiliyor. Bu yapısı sayesinde 30 dakika boyunca 2 metre derinliğindeki su içerisinde bekleyebilen kılıflar, 2 metreden boşluğa düşme durumunda da akıllı telefonları gelebilecek tüm darbeleri sönümleyebilirken; IP-6X standartıyla telefonların portlarından içeriye sızabilecek tozlara karşı dayanıklılık gösteriyor.

iPhone 5s için olan Preserver, suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılığın yanı sıra Touch ID'nin kullanımına hiçbir şekilde engel olmayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Tüm modeller için satış fiyatı 90 dolar olarak belirlenen Preserver'in şu an sadece iPhone 5 için satışa sunulurken; iPhone 5s, 5c ve GS4 için olan modelleri ise önümüzdeki dönemde satışa sunulacak.


http://www.otterbox.com/preserver-series/preserver-series,default,pg.html Yorum Yaz
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Wadjet 5 yıl en beğenilen
Cok kotu tasarimi var. Daga tasa cikacak olsam ancak kullanirim. Onun disinda oluru yok.
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trendbi 5 yıl
Yakında Lifeproof da stoklarımıza gelecek. Tüm modelleri www.trendbi.com da bulabilirsiniz.
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Kaçak Yolcu 5 yıl
Uydu telefonu gibi olmuş
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yake_bilisim 5 yıl
Aslında gayet iyi fikir

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kemaloztin 5 yıl
Iyi kılıfmis mesela bu kılıfları aldığımızda teli suyun altında kullansak birsey olurmu ki???
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Fx_57,5 5 yıl
Teknode
Bizim ayrıcalığımız da kılıfsız kullandığımız halde toza darbeye ve suya dayanıklı olması cihazımızın. Xperia Z bunun için üretildi.

darbeye değil suya ve toza karşı dayanıklı bçyle bir kanı var ama yanlış
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aybey 5 yıl
bu kılıfa bakınca Sony'nin nekadar büyük bir iş yaptığını/başardığını anladım.
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fasakasa 5 yıl
çok kaba
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EmreTheBand 5 yıl
Isterse telefonu ucursun yine almak doktor bu ne bicim tasarim
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multiTYRT 5 yıl
Nerede satılıyormuş bu
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
berbat görünüyo.Tamam amacı su geçirmemek ama sırf su geçirmemek için yapıldı diye bu kadar çirkin görünmemeli :D
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Sony xperia Z sen ne yaptın yahu, adamlar 1 kılıf ile çözmüşler olay. Onca emek araştırma çöpe, oldumu şimdi?
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Impacto 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi

Sony xperia Z sen ne yaptın yahu, adamlar 1 kılıf ile çözmüşler olay. Onca emek araştırma çöpe, oldumu şimdi?

Sen ozaman Liquipel'e bir göz at. Aslında bu su geçirmeme olayının hiç bir şey olduğunu görürsün.
Eğer istersen buda iPhonedo'nun Liquipel röportaj videosu : youtube.com/...
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michael01 5 yıl
prezervatifin ayfon modeli Preserver hayırlı olsun.
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