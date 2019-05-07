Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor

Microsoft'un e-posta servisi Outlook.com'a kullanıcıların uzun bir süredir beklediği bildirim özelliği nihayet geldi. Bugünden itibaren, yapacağınız ufak bir ayarla, Outlook.com hesabınıza düşen e-postaları bildirim olarak alabileceksiniz.

Tüm dünyada kullanıma sunuldu

Web sitelerinde bildirimler giderek daha popüler hale geliyor, ancak bu bildirimlerin genellikle reklam amaçlı kullanıldığını söylemek mümkün. Bundan böyle Outlook.com e-posta adresinizden önemli bir mail bekliyorsanız ve başka bir işle de ilgilenmeniz gerekiyorsa, bildirimleri açarak durumdan anında haberdar olabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bunu yapmak için Outlook.com'un sağ üst kısmında bulunan(çark ikonu) seçeneğine tıklayıp, açılan menüden "" düğmesini aktif duruma getirmeniz yeterli. Yeni özelliğin tüm dünyada kullanıma sunulduğunu da belirtelim.