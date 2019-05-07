Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor

Teknoloji Editörü
Microsoft'un e-posta servisi Outlook.com'a kullanıcıların uzun bir süredir beklediği bildirim özelliği nihayet geldi. Bugünden itibaren, yapacağınız ufak bir ayarla, Outlook.com hesabınıza düşen e-postaları bildirim olarak alabileceksiniz.
Tüm dünyada kullanıma sunuldu
Web sitelerinde bildirimler giderek daha popüler hale geliyor, ancak bu bildirimlerin genellikle reklam amaçlı kullanıldığını söylemek mümkün. Bundan böyle Outlook.com e-posta adresinizden önemli bir mail bekliyorsanız ve başka bir işle de ilgilenmeniz gerekiyorsa, bildirimleri açarak durumdan anında haberdar olabileceksiniz.Bunu yapmak için Outlook.com'un sağ üst kısmında bulunan Ayarlar (çark ikonu) seçeneğine tıklayıp, açılan menüden "Masaüstü bildirimleri" düğmesini aktif duruma getirmeniz yeterli. Yeni özelliğin tüm dünyada kullanıma sunulduğunu da belirtelim.
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