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Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor

Eğer e-posta servisi olarak Microsoft'un Outlook.com hizmetini kullanıyorsanız size iyi bir haberimiz var. Outlook.com artık masaüstü bildirimlerini desteklemeye başladı.
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2
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un e-posta servisi Outlook.com'a kullanıcıların uzun bir süredir beklediği bildirim özelliği nihayet geldi. Bugünden itibaren, yapacağınız ufak bir ayarla, Outlook.com hesabınıza düşen e-postaları bildirim olarak alabileceksiniz.

Tüm dünyada kullanıma sunuldu

Web sitelerinde bildirimler giderek daha popüler hale geliyor, ancak bu bildirimlerin genellikle reklam amaçlı kullanıldığını söylemek mümkün. Bundan böyle Outlook.com e-posta adresinizden önemli bir mail bekliyorsanız ve başka bir işle de ilgilenmeniz gerekiyorsa, bildirimleri açarak durumdan anında haberdar olabileceksiniz.
Bunu yapmak için Outlook.com'un sağ üst kısmında bulunan Ayarlar (çark ikonu) seçeneğine tıklayıp, açılan menüden "Masaüstü bildirimleri" düğmesini aktif duruma getirmeniz yeterli. Yeni özelliğin tüm dünyada kullanıma sunulduğunu da belirtelim.

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