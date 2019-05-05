OnePlus 7 Pro, süper hızlı depolama teknolojisi UFS 3.0 ile gelebilir

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan resmi OnePlus 7 Pro etkinliğinden sadece birkaç gün uzaktayız ve söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre cihaz, UFS 3.0 süper hızlı depolama teknolojisiyle gelecek.

Cihazın beklenen fiyatını yükseltebilir

Akıllı telefonlar için güvenilir kaynaklardan olan XDA geliştiriciler forumundaki kaynaklar, OnePlus 7 Pro modelinin geçen yıl açıklanan UFS 3.0 depolama standardını kullanan ilk telefon olacağını belirtiyorlar. Okuma ve yazma işlemlerini yüksek bir hızda gerçekleştirebilen bu teknoloji, yüksek sıcaklıklarla da başa çıkabiliyor. Dolayısı ile cihazı zorlayabilecek oyunların üstesinden kolayca gelebileceği ifade ediliyor.

OnePlus 7 Pro'nun 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor ve OnePlus 7 modelinde ise UFS 3.0 teknolojisinin olmayacağı belirtiliyor. Sızan bu bilgiler sonrasında ise, cihazın fiyatının beklenenden biraz daha yüksek olması ihtimaller dahilinde.

Ne gibi avantajlar sunuyor?

UFS 3.0 teknolojisinin kullanıcılara ne gibi faydası olacağına gelirsek eğer, cihazın hızına büyük etkisi olacağını söyleyebiliriz. UFS 3.0 teorik olarak bir önceki modelin sunduğu maksimum bant genişliğinin iki katından fazlasını 2.9 GB/s hızında sunuyor. UFS 2.1'de bu rakam 1.2 GB/s sınırındaydı. Ayrıca UFS 3.0 düşük enerji tüketimi ile pil ömrüne de katkı sunuyor. Birçok uygun fiyatlı akıllı telefonda kullanolan eMMC bellek teknolojisiyle karşılaştırırsak eğer, UFS 3.0'ın çağ atlamış bir teknoloji olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.xda-developers.com/oneplus-7-pro-ufs-3-0-storage/