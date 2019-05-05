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OnePlus 7 Pro, süper hızlı depolama teknolojisi UFS 3.0 ile gelebilir

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın, tanıtımına az bir süre kalan yeni modeli OnePlus 7 Pro'nun UFS 3.0 süper hızlı depolama teknolojisi ile geleceği belirtiliyor.
2 hf.
2,5b
1
8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan resmi OnePlus 7 Pro etkinliğinden sadece birkaç gün uzaktayız ve söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre cihaz, UFS 3.0 süper hızlı depolama teknolojisiyle gelecek.

Cihazın beklenen fiyatını yükseltebilir

Akıllı telefonlar için güvenilir kaynaklardan olan XDA geliştiriciler forumundaki kaynaklar, OnePlus 7 Pro modelinin geçen yıl açıklanan UFS 3.0 depolama standardını kullanan ilk telefon olacağını belirtiyorlar. Okuma ve yazma işlemlerini yüksek bir hızda gerçekleştirebilen bu teknoloji, yüksek sıcaklıklarla da başa çıkabiliyor. Dolayısı ile cihazı zorlayabilecek oyunların üstesinden kolayca gelebileceği ifade ediliyor.
OnePlus 7 Pro'nun 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor ve OnePlus 7 modelinde ise UFS 3.0 teknolojisinin olmayacağı belirtiliyor. Sızan bu bilgiler sonrasında ise, cihazın fiyatının beklenenden biraz daha yüksek olması ihtimaller dahilinde.

Ne gibi avantajlar sunuyor?

UFS 3.0 teknolojisinin kullanıcılara ne gibi faydası olacağına gelirsek eğer, cihazın hızına büyük etkisi olacağını söyleyebiliriz. UFS 3.0 teorik olarak bir önceki modelin sunduğu maksimum bant genişliğinin iki katından fazlasını 2.9 GB/s hızında sunuyor. UFS 2.1'de bu rakam 1.2 GB/s sınırındaydı. Ayrıca UFS 3.0 düşük enerji tüketimi ile pil ömrüne de katkı sunuyor. Birçok uygun fiyatlı akıllı telefonda kullanolan eMMC bellek teknolojisiyle karşılaştırırsak eğer, UFS 3.0'ın çağ atlamış bir teknoloji olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.xda-developers.com/oneplus-7-pro-ufs-3-0-storage/ Yorum Yaz
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KalemKolik 2 hf. en beğenilen
Artık hiç acıma yok. Çat diye 50 100 de değil. 200-300 dolar bile zamlı satabiliyorlar.
Katlanabilir dediler ondada cart diye 1000 1500 dolar zam yaptılar
Ufs 3 dediler 5g dediler. Durduramıyoruz. Ne zamana kadar böyle gidecek. Nerede duracak bu fiyatlar.
Diyeceğimki tamam hayvan gibü arge yapıyorlar ve para lazım. Ulan hersene bir önceki seneden fazla kazanç açıklıyorsunuz. Rekor üstüne rekor kırıyorsunuz.
Ne gözünüz doymaz vampirlere döndüler. One plus bile 850 dolara telefon satacak seviyeye geldi.
Artık hiç acıma yok. Çat diye 50 100 de değil. 200-300 dolar bile zamlı satabiliyorlar.Katlanabilir dediler ondada cart diye 1000 1500 dolar zam yaptılar
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intel7mix 1 hf.
Emmc bile tatmin ederken bu hızlar ile cihazlar uçusa geçer.
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DH Misafiri 2 hf.
Umarım (artık ne umduysak olmadı ama) makul bir fiyattan gelirde telefonu değiştrime fırsatımız olur. Bir çok şeyi barındıran bir model gibi duruyor. Adamla bir şey eklerken birşey kısıyor. Burnda optik zoom, ekran kalitesi pili herşeyi çok makul gözüküyor. Ayrıca son zamanlarda çıkan en şık telefonlardan biri gibi. :D reklam yap deseler bu kadar iyi yapamazlardı
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kreat 2 hf.
Ses konusunda stereo hoparlör var ama dac var mı acaba?
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KalemKolik 2 hf. en beğenilen
Artık hiç acıma yok. Çat diye 50 100 de değil. 200-300 dolar bile zamlı satabiliyorlar.
Katlanabilir dediler ondada cart diye 1000 1500 dolar zam yaptılar
Ufs 3 dediler 5g dediler. Durduramıyoruz. Ne zamana kadar böyle gidecek. Nerede duracak bu fiyatlar.
Diyeceğimki tamam hayvan gibü arge yapıyorlar ve para lazım. Ulan hersene bir önceki seneden fazla kazanç açıklıyorsunuz. Rekor üstüne rekor kırıyorsunuz.
Ne gözünüz doymaz vampirlere döndüler. One plus bile 850 dolara telefon satacak seviyeye geldi.
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yashiii 2 hf.
bunlar harbi geri zekalı ufs3.0 koyup da hala usb2.0 kllanmak nedir ya
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KalemKolik 2 hf. yashiii
Çünkü onun daha gelişmişini kullanınca daha fazla para talep edemiyor. Adam diyor alıcılar salak, ona kim bakar. Koy gitsin eskisini. Sen ben düşünürüz ama telefon alıcılarının %99 u giriş portu ve versiyonunu sallamıyor.
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Led Zeppelin 2 hf.
Amiral gemilerini zorlayan oyunlar var mı ki
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captain320 2 hf.
Pete leu bunu bugün attığı bir teweet ile doğruladı.Keşke kontrol etseydiniz
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