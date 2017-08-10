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Outlook.com'un yeni tasarımı kullanıma açıldı

Yazılım devi Microsoft, popüler e-posta hizmeti Outlook.com'un yeni tasarımını beta olarak kullanıma sundu. Şirket yeni versiyonun hem daha akıllı hem de daha hızlı olduğunu söylüyor.
1 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft kısa süre önce Outlook.com'un hem daha akıllı hem de daha hızlı beta versiyonunu kullanıma açtı. Yeni nesil Outlook.com önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için geçerli olacak isteğe bağlı bir "beta programı" aracılığıyla kullanılabiliyor. Yapmanız gereken tek şey arayüzün sağ üst kısmındaki Beta'yı deneyin (Try the beta) düğmesine tıklamak. Sitenin yeni tasarımından hoşlanmazsanız eski tasarıma kolayca geri dönebileceğinizi belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Windows telefonlara bir darbe de Electronic Arts'tan geldi"
Yeni Outlook.com'daki temel değişiklik tasarımla ilgili. Microsoft, Outlook web uygulamasının tasarımını önemli ölçüde değiştirerek daha modern ve kullanışlı bir hale getirmiş. Web uygulamasının artık Windows 10'daki Posta uygulamasına çok benzediğini söyleyelim. Kullanıcıların ileti dizilerini okuması ve ekteki dosyaların ön izlemelerini görüntülemesi önemli ölçüde kolaylaştırmış.
Microsoft, Outlook.com'un yerleşik arama özelliğini de geliştiriyor ve büyük olasılıkla geçen ay mobil uygulamalarında tanıtılana benzer bir deneyim sunacak. Arama kutucuğu sayfanın üst kısmına taşınmış. Ayrıca yeni Outlook.com kullanıcılara restoranlar, uçuş bilgileri vb. gibi konular hakkında ve e-posta yazarken yardımcı olacak "Hızlı Öneriler" özelliğine sahip. E-posta iletilerine GIF ve emoji eklemek de daha pratik hale getirilmiş durumda. Outlook.com'un beta sürümü şu an sadece bazı kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. İlerleyen zamanlarda herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek.

https://www.theverge.com/2017/8/8/16111716/microsoft-outlook-beta-web-features Yorum Yaz
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damn2u 1 yıl en beğenilen
Biz basit ve kullanışlı bir şeyler isterken herkes yenilik yapalım diye karma karışık şeyler çıkartıyorlar ortaya.
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ardaq 1 yıl
ne kadar değişirse değişsin kullanılmaz
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bkaakco 1 yıl
Windows 10 uygulaması ile aynı tasarım. Ben çok beğeniyorum bu tasarımı.
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Berk9422 1 yıl
Ben mail.ru kullanıyorum daha çok hoşuma gidiyor.
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drjacob 1 yıl
macOS mail uygulamasında ekli 2 hotmail - outlook hesabım var , outlook.com 'a girmeyeli uzun zaman oldu
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meqtepli 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

arkadaşlar buna yeni bir üyelik mi gerekiyor mevcut mail kullanıcı adıylamı giriş yapılıyor bilen var mı çünkü mail olarak girmeyi denedim giremedim jandarma sivil memur alımına başvuru yapacağım böyle bir uygulama çıkıyor giriş için bilgisi olan varmı ?
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Ragnarok. 1 yıl
İsim_Soyisim olarak kullanabildiğim tek posta servisi.Yoksa kullanır mıyım şu rezaleti
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DH Misafiri 1 yıl
Aslında hiç bir Microsoft ürünü kullanılır gibi değil ama adamlar android te bile karşına çıkıyor. Oyun dünyası windows üzerine kurgulanmış.
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Niklaus1864 1 yıl
Ne kadar üyeliklerim varsa alayını Gmail'e aktarıyorum. Outlook tasarım konusunda karışık ve çok hantal. Hotmail iken gene su kaldırıyordu.
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paldov 1 yıl
iyi hos ama su hantalliktan kurtarin bir an once su servisi.
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canmania 1 yıl
Hem iPhone hem iPad için en iyi mail uygulaması kesinlikle outlook
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DarkHellKnightX 1 yıl
Outlook uygulaması hem pc hem de telefon için oldukça yeterli bence.
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