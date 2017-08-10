Outlook.com'un yeni tasarımı kullanıma açıldı

Microsoft kısa süre önce Outlook.com'un hem daha akıllı hem de daha hızlı beta versiyonunu kullanıma açtı. Yeni nesil Outlook.com önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için geçerli olacak isteğe bağlı bir "beta programı" aracılığıyla kullanılabiliyor. Yapmanız gereken tek şey arayüzün sağ üst kısmındaki Beta'yı deneyin (Try the beta) düğmesine tıklamak. Sitenin yeni tasarımından hoşlanmazsanız eski tasarıma kolayca geri dönebileceğinizi belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"Windows telefonlara bir darbe de Electronic Arts'tan geldi"

Yeni Outlook.com'daki temel değişiklik tasarımla ilgili. Microsoft, Outlook web uygulamasının tasarımını önemli ölçüde değiştirerek daha modern ve kullanışlı bir hale getirmiş. Web uygulamasının artık Windows 10'daki Posta uygulamasına çok benzediğini söyleyelim. Kullanıcıların ileti dizilerini okuması ve ekteki dosyaların ön izlemelerini görüntülemesi önemli ölçüde kolaylaştırmış.

Microsoft, Outlook.com'un yerleşik arama özelliğini de geliştiriyor ve büyük olasılıkla geçen ay mobil uygulamalarında tanıtılana benzer bir deneyim sunacak. Arama kutucuğu sayfanın üst kısmına taşınmış. Ayrıca yeni Outlook.com kullanıcılara restoranlar, uçuş bilgileri vb. gibi konular hakkında ve e-posta yazarken yardımcı olacak "Hızlı Öneriler" özelliğine sahip. E-posta iletilerine GIF ve emoji eklemek de daha pratik hale getirilmiş durumda. Outlook.com'un beta sürümü şu an sadece bazı kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. İlerleyen zamanlarda herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek.

https://www.theverge.com/2017/8/8/16111716/microsoft-outlook-beta-web-features