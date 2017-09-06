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Oyun konsolu başında uzun süre vakit geçiren gencin toplardamarı tıkandı

Yaklaşık 6 saat boyunca konsol başında oyun oynayan genç rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Toplardamar damarı tıkanan gence ameliyat uygulandı. İlginç olayın detayları:
1 yıl
4,4b
1
83
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyun konsolu başında uzun süre vakit geçiren gencin toplardamarı tıkandı

Antalya’da bir genç, oyun konsolu başında uzun süre kaldığı için rahatsızlandı ve hastane kaldırıldı. Gencin sol bacağında ağrı ve şişlik oluştu. Bacağında derin ven trombozu (toplar damarlar içinde pıhtı oluşması) belirlendi. Kanın bacağında göllenip pıhtılaştığı belirlenen Sinan Can, anjiyografik yöntemle pıhtı eritici tedavi uygulanarak sağlığına kavuştu.

Sinan Can Demir isimli oyunsever, gün içerisinde en az 5-6 saat oyun konsolu başında olduğu belirterek şunları söyledi “Evde sürekli oyun oynadım. O yüzden olduğunu düşünüyoruz. Günde en az 5-6 saat oyun konsolu başındaydım, savaş oyunları oynuyordum. Bağımlılık oluyor, oynadıkça bırakası gelmiyor insanın, zamanın geçtiğini anlamıyor" dedi.

Demir, konsol başından kalktığında topallama başladığını ve yürüyemediğini farketti. Sonrasında hastaneye geldiğinde toplardamarı tıkandığı fark edildi. Ameliyat uygulandı. Sinan Can Demir, bundan sonra spora yöneleceğini ve oyun oynamayı azaltacağını ifade ediyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut, Hiç kalkmadan 1-2 saat oturmanın bile risk faktörü olabildiğine dikkat çekiyor. “Yarım saatte bir kalkmak ve bacakları hareket ettirmekte fayda var. Ama bu hastamız 5-6 saat konsol başında oyun oynamış. Neticede de böyle bir damar tıkanıklığı yaşadı ne yazık ki ama şimdi sağlığı iyi. Normal hayatına dönecek. Şimdi daha hareketli, aktif bir yaşantı sürmesini umuyoruz" diye konuştu.

"Gençlerin Hareket Etmesi ve Spor Yapması Gerekiyor"

Damar tıkanıklığının artık sadece orta yaşlı ya da yaşlılarda değil gençlerde de meydana gelebildiğini söyleyen Dr. Akbulut, Onun için hareketli yaşam önemli. Çocuklara eskisi gibi, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi oyun oynamaları, hareketli olmaları ve spor yapmalarını öneriyoruz. Derin ven trombozu sıkça karşılaşılan bir durum ama hastamızda oyun konsolu başında uzun süre vakit geçirmesi sonucu meydana gelmesi bizim açımızdan ilginçti" dedi.

Evet oyun oynamak güzel bir şey ama uzun süre hareketsiz kalmanın sonucunda bu tarz hastalıklar meydana gelebiliyor. Gün içerisinde hareket etmeye ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye özen göstermeliyiz.

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pastadanadam 1 yıl en beğenilen
Oyun oynadıysa evet o yüzdendir, oturduğu için değil otururken oyun oynadığı içindir. 5-6 oturarak işte çalışsa, başka bir şey yapsa tıkanmazdı. Mesela benim bir arkadaşım vardı, konsolu açtı, koltuğa oturdu, öldü. Hep oyunlar yüzünden, konsol yüzünden işte. Allah belasını versin bu oyunların.
Oyun oynadıysa evet o yüzdendir, oturduğu için değil otururken oyun oynadığı içindir. 5-6 oturarak işte çalışsa, başka bir şey yapsa tıkanmazdı. Mesela benim bi...
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1 Yanıt Yanıtla +211
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hazarRS 1 yıl
''Sinan Can Demir, bundan sonra spora yöneleceğini ve oyun oynamayı azaltacağını ifade ediyor''
Fifa 18 alacak herhalde...
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YOURMOVE 1 yıl
5-6 saat oyun oynasa, 2 saat falanda Enes batur izlese normal yani. Akıl sağlığını kaybetmemiş olması sevindirici. Ailesini de tebrik ediyorum.
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1 Avatar
sis651 1 yıl
Böyle yerlerde su bulundurmamak lazım, susayan mutfağa gitsin; az da olsa kanı damarlarında dolaşmış olur. :)
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AnadoluEfes 1 yıl
Bilgisayarın karşısında asılmak spordan sayılmıyor beyler
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turbolinea . 1 yıl
Witcher 3'ü bacağıma tercih ederim
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turbolinea . 1 yıl
Ulan ülkeyi bok götürüyor engellemediğiniz bir video oyunlarımız kaldı.Bi gidin ulan başımızdan diyor ve kaçıyorum.
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turbolinea . 1 yıl
Günde 16 saat oynuyorum şu ana kadar hiçbir sıkıntısını görmedim.Sadece götüm sandalyeyle bütün oluyor ama olsun.
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tnrvrd1996 1 yıl
Hangi konsolu oynarken söylediğinide yazsalardı keşke. Kamu spotu yaparlarda "Playstation atar damarınızı topluyor, xbox scorpio şimdi ön siparişte" veya tam tersi
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kızılsakal89 1 yıl
Olsun gencler bakın ben doktorum, haberin dogruluk payı var
Ben de sağlam oynarım bazen bi otururum 7-8 saat oynarım ancak sadece konsol olarak görmeyin, iş yerinde mesaide 2 saatten fazla sabit durmayın kalkın yürüyün en basitinden 4-5 adım atın gelin yine oturun
Bu çocuk ucuz kurtulmus sadece bacagında olmuş daha kötüsü olup felç kalabilir veya akciğerinde ölümcül bi emboli olabilirdi
Ayrıca aramızdan bazı arkadaşlar malesef buna genetik olarak meyilli, o yüzden sosyal hayatta da hiç bi yerde 2 saatten fazla sabit oturmayın
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Kraaz 1 yıl
Tabi, Tabi hep konsol ve oyunu yüzünden, şimdi gitse 5-6 saat kıraathane koşesinde sigara dumanı içinde, batak, okey oynasa , sapasağlam olurdu tabi. Yoksa konsol çok zararlı, aman ha çocuklarınıza konsolda oyun oynatmayın. Gitsinler kıraathane de kumar oynasınlar daha makbul.
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snakefatih 1 yıl
Şu lanet başlık ne zaman silinecek merak ediyorum sezgin tanrıkulu tt si gibi tepelerde geziyor.
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Nerevarine 1 yıl
Benim de sol ayağım şişiyor ama oyundan değil oturmaktan. Stajdayken de öyleydim. Saha ekibi olarak çalıştığımda 14 saat ayakta durabiliyordum.
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