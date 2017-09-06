Oyun konsolu başında uzun süre vakit geçiren gencin toplardamarı tıkandı

Antalya’da bir genç, oyun konsolu başında uzun süre kaldığı için rahatsızlandı ve hastane kaldırıldı. Gencin sol bacağında ağrı ve şişlik oluştu. Bacağında derin ven trombozu (toplar damarlar içinde pıhtı oluşması) belirlendi. Kanın bacağında göllenip pıhtılaştığı belirlenen Sinan Can, anjiyografik yöntemle pıhtı eritici tedavi uygulanarak sağlığına kavuştu.

Sinan Can Demir isimli oyunsever, gün içerisinde en az 5-6 saat oyun konsolu başında olduğu belirterek şunları söyledi “Evde sürekli oyun oynadım. O yüzden olduğunu düşünüyoruz. Günde en az 5-6 saat oyun konsolu başındaydım, savaş oyunları oynuyordum. Bağımlılık oluyor, oynadıkça bırakası gelmiyor insanın, zamanın geçtiğini anlamıyor" dedi.

Demir, konsol başından kalktığında topallama başladığını ve yürüyemediğini farketti. Sonrasında hastaneye geldiğinde toplardamarı tıkandığı fark edildi. Ameliyat uygulandı. Sinan Can Demir, bundan sonra spora yöneleceğini ve oyun oynamayı azaltacağını ifade ediyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut, Hiç kalkmadan 1-2 saat oturmanın bile risk faktörü olabildiğine dikkat çekiyor. “Yarım saatte bir kalkmak ve bacakları hareket ettirmekte fayda var. Ama bu hastamız 5-6 saat konsol başında oyun oynamış. Neticede de böyle bir damar tıkanıklığı yaşadı ne yazık ki ama şimdi sağlığı iyi. Normal hayatına dönecek. Şimdi daha hareketli, aktif bir yaşantı sürmesini umuyoruz" diye konuştu.

"Gençlerin Hareket Etmesi ve Spor Yapması Gerekiyor"

Damar tıkanıklığının artık sadece orta yaşlı ya da yaşlılarda değil gençlerde de meydana gelebildiğini söyleyen Dr. Akbulut, Onun için hareketli yaşam önemli. Çocuklara eskisi gibi, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi oyun oynamaları, hareketli olmaları ve spor yapmalarını öneriyoruz. Derin ven trombozu sıkça karşılaşılan bir durum ama hastamızda oyun konsolu başında uzun süre vakit geçirmesi sonucu meydana gelmesi bizim açımızdan ilginçti" dedi.

Evet oyun oynamak güzel bir şey ama uzun süre hareketsiz kalmanın sonucunda bu tarz hastalıklar meydana gelebiliyor. Gün içerisinde hareket etmeye ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye özen göstermeliyiz.

DHA