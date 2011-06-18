Oyuncu bilgisayarı nasıl hazırlanır? İşte iBuyPower Erebus'un hazırlanış videosu

Oyunculara özel yüksek performanslı bilgisayarlar hazırlayan iBuyPower, adını mitolojideki Karanlıklar Tanrısı Erebus'tan alan yeni sistemi için iki video hazırladı. Uzmanlar tarafından tüm komponentleri elle monte edilen bilgisayar, yüksek performanslı donanımlarına ek olarak soğutma performansını arttırmak için kullanılan su soğutma sistemi, blokları ve özel fanlarıyla da dikkat çekiyor.





iBuyPower tarafından yayınlanan videolardan ilkinde Erebus sisteminin genel tanıtımı yapılırken, ikinci videoda ise sistemin sıfırdan son halini alana kadarki tüm süreci ekranlara taşıyor.



















