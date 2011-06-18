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Oyuncu bilgisayarı nasıl hazırlanır? İşte iBuyPower Erebus'un hazırlanış videosu

7 yıl
80,9b
1
75
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel yüksek performanslı bilgisayarlar hazırlayan iBuyPower, adını mitolojideki Karanlıklar Tanrısı Erebus'tan alan yeni sistemi için iki video hazırladı. Uzmanlar tarafından tüm komponentleri elle monte edilen bilgisayar, yüksek performanslı donanımlarına ek olarak soğutma performansını arttırmak için kullanılan su soğutma sistemi, blokları ve özel fanlarıyla da dikkat çekiyor.

iBuyPower tarafından yayınlanan videolardan ilkinde Erebus sisteminin genel tanıtımı yapılırken, ikinci videoda ise sistemin sıfırdan son halini alana kadarki tüm süreci ekranlara taşıyor.







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Castiel 7 yıl en beğenilen
zengın oyuncular ıcın dıcektınız sanırım
1 Yanıt Yanıtla +20
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Cremiesto 7 yıl
Benim bilgisayara baktım o bana baktı, ben ona baktım ciddi ciddi o bilgisayarsa sen nesin dedim şaştı kaldı.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Scorp1725 7 yıl
Bilgisayarım bu vidyoyu oynattıktan sonra, bilgisayar error verdi
"Bunlar bilgisayarsa, yemin ediyorum ben hesap makinasıyım o zaman!!"
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1 Avatar
CCeVViKK 7 yıl
Konu başlığını görünce aklıma casper ın 4500 tl lik oyun bilgisayarı aklıma geldi
İ7 990x
hd 6790 2 gb ( 1Gb paylaşımlı )
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bykaanx 7 yıl
Güzel düşünülmüş ellerine sağlık
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marfoglu 7 yıl
Mukemmel bir pc ama ayni zamanda gereksiz ilerisi icin olacaksa bu kadar para dokmek sacma kartlarin bu kadar hizli degistigi bir donemde alacaklar zengin kullanicilardir en iyisini ister ileriiy dusunmez basar parayi alir.
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gkn_ymz 7 yıl
donanımdan anlamayan zengin bebeleri için çok iyi, yoksa para olduktan sonra en kral parçaları alıp takmayı donanımdan anlayan herkes bilir ne gerek var ki araya 2. 3. şahısları sokmaya
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anadolulu1 7 yıl
elin devesinden kendi eşeğim daha yeğdir
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censef57 7 yıl
parası bol olana heryer bağdat
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artenis 7 yıl
İlk reklam filmi teenage style olmuş- biraz daha buyusunler alalım bi kasa onlardan ;)
+after efect plugınlerını oylece kullanmak perçinlemiş durumlarını ;)
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tiger cage 7 yıl
kasa harikaymış acaba boş olarak satılıyormu
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Scorp1725 7 yıl
adamlar tanesi ortalama 700 $'dan 3 tane GTX580 koyuyor. 2100 $ yani 3.300-3.500 TL'lik sadece ekran kartı var kasanın. bu fiyata bile toplanacak pc kime yetmez ? ne gerek var bu kadar kasmaya :)
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Scorp1725 7 yıl
Arkadaş demişsiniz: "o kadar fana ne gerek var", "o kadar fan kafa ütüler" ,"görüntü olsun diye koyulmuş zaten sıvı soğutma var.."...
Adamlar sırf görüntü olsun diye koyarla mı ne alakası var :)
Dikkat ettiyseniz su soğutma kasa dışına çıkmıyor. Eee içerde ısınan suyu nasıl soğutacaksın. Sıcak sıcak sürekli aynı ısınan parçalar üzerinden geçirirsen ne olur? Yakarsın..
Arabada öndeki radyatör fanı da mı görüntü olsun diye konuyor? Motorun ısıttığı suyu radyatör fanınla soğutup motora soğumuş suyu devir daim ettiriyorsun.
Burada da aynı mantık.. Isınan suyu soğutmazsan hararet yapmaz mı pc :)
eğer bilgisayara hiç fan koymayıp su soğutma yapmak istiyorsan; hortumun bi ucunu musluğa bağlayacaksın. çıkan suyu hortumunu da lavaboya. böylelikle ısınan su boşa gider, yukardan sürekli soğuk su gelir..
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tizar 7 yıl
yahu bu devirde ileriye yatırım yapmak adına kasa toplayanlara sadece gülüyorum. nerden biliyon la 3-5 sene ilerisinde ne olacağını? zenginde olsan gereksiz, buna ziyan etmek denir. o kasaya takılan her gereksiz fazladan parça çevrenin içine ediyor! fakat alanda marifetmiş gibi havasını atıyor. havan kime yabancı? şuan 2.000 liraya piyasadaki ve önümüzdeki 1 sene içinde çıkacak tüm oyunları minumum 30-fps veren sistem toplanabilirken bir kasaya 5 bin 10 bin vermek neden?
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Sunbuloglu 7 yıl
Birde şu micro stuttering etkisini hiç hissetmedim. Yak yok yada ben farketmedim.
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Sunbuloglu 7 yıl
h.hasan
işin gerçeği cok güzel kasalar yapıyorlar ama oyuncuların bu kasaları kendilerinin toplaması daha düzlün olacaktır. bunda gtx 580 kullanacaklarına hd 6990 kulanılsın daha iyi hem o kadar fana da gerek yok o kadar falan cok ses cıkar insanın kafa kaldırmaz o kadar fana büyük bir ihtimalede fanın bilgisayrı sogutması için konulmamıs görüntü olsun diye adam sıvı soğutmayı koydu saten ne gerek var fana. bence bu firima görünüşe daha fazla deger veriyor.ben gecenlerde bir müşterime gtx 590 getirdim hd 6990 dan cok bir farkı yoktu gtx 590 o kadar para vermez boşuna onun yerine hd 6990 alınsa daha iyi çalışır.

6990 fiyatı 1500-1600 civarında ama ben zotac 590 aldım 1450 tl'ye hemde 12 taksit acer 3d monitörüm ve 3d vision gözlüğüm var 6990 ne işe yarar 3d olmayınca. artı fizik ve cuda cabası. Gayet memnunum. gta 4'ü full ayarlarda hemde 3d oynamak süper.
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