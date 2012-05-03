Oyunculara yönelik CM Storm Sentinel Advanced II, bu ay piyasaya sürülüyor

Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı faresi CM Storm Sentinel Advanced II'yi bu ay sonuna doğru Avrupa ülkelerinde piyasaya sürmeyi planlıyor.



135 mm uzunluğunda, 83.6 mm genişliğinde,40 mm kalınlığında ve 139 gram ağırlığında dizayn edilen Sentinel Advanced 2'nin üzerinde OLED ekran konumlandırılmış durumda. OLED ekranda farenin dikey ve yatay dpi değerini görebiliyoruz, ekrana farklı logolar yükleyebiliyoruz.

128 KB'lık dahili bellek sayesinde beş farklı profil oluşturulmasına olanak tanıyan ve tuşları programlanabilen farede, 8200 dpi'lik Avago ADNS-9800 lazer sensör bulunuyor. Dpi değeri, farenin üzerindeki tuşlarla değiştirilebiliyor. Farenin LED ışığının renginin de değiştirilebildiğini ve fareyle beraber gelen 4.5 gramlık ağırlıklar ile kullanım keyfinize göre ağırlığın ayarlanabildiğini belirtelim.



Son olarak 1000 Hz raporlama hızı ve 30G hızlanma sunan CM Storm Sentinel Advanced II'nin, 64.95 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.

