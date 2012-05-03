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Oyunculara yönelik CM Storm Sentinel Advanced II, bu ay piyasaya sürülüyor

7 yıl
14,4b
1
29
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı faresi CM Storm Sentinel Advanced II'yi bu ay sonuna doğru Avrupa ülkelerinde piyasaya sürmeyi planlıyor.
135 mm uzunluğunda, 83.6 mm genişliğinde,40 mm kalınlığında ve 139 gram ağırlığında dizayn edilen Sentinel Advanced 2'nin üzerinde OLED ekran konumlandırılmış durumda. OLED ekranda farenin dikey ve yatay dpi değerini görebiliyoruz, ekrana farklı logolar yükleyebiliyoruz.
128 KB'lık dahili bellek sayesinde beş farklı profil oluşturulmasına olanak tanıyan ve tuşları programlanabilen farede, 8200 dpi'lik Avago ADNS-9800 lazer sensör bulunuyor. Dpi değeri, farenin üzerindeki tuşlarla değiştirilebiliyor. Farenin LED ışığının renginin de değiştirilebildiğini ve fareyle beraber gelen 4.5 gramlık ağırlıklar ile kullanım keyfinize göre ağırlığın ayarlanabildiğini belirtelim.
Son olarak 1000 Hz raporlama hızı ve 30G hızlanma sunan CM Storm Sentinel Advanced II'nin, 64.95 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.

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duma 6 yıl
Mouse bu kadar önemlimiydi ya? :) Cidden pek önemsemezdim, lazerli olsun yeter derdim. Bence iş kullananda biter. Ne kadar Altındanda olsa Olay yıne zanaatkar da biter Dİye düşünüyorum..AOE2 Conq 0 ışıkta klavyedeki her tulu Yatar pozisyonda kullanabılen bir adamım. Sanırsam sıradan LAzerli Mousem ilede Çogu kişinin 200 Liralık Mouse lerı ıle aldıkları performansı gecebılırım .. Tabı kendı Fıkrım Kımseye laf yok burda
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silentsv 6 yıl
Kone, Kova, Razer, Steel series pehh dağılın en iyisi G700
. Yaw herkesin kullandığı kendine ne böle midik yarıştırır gibi mouse yarıştırıyoruz. Herkesin kullanımına göre, eline göre, göreceliğine göre. G700 ağır bir mouse FPS oyunlarında kullanamıyordum eski A4 X750 F mosemu kullanıyordum FPS'de sonra G300 aldım, şimdi G700'den başka mouse ile FPS oyun oynayamıyorum. Herkesin mouse'u kendine göre güzel diyelim geçelim 3 günlük dünyada küçücük bir bilgisayar parçası için böyle birbirimiz kırıcı sözler söylemeye ne gerek var değilmi arakadaşlar.
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neilsonqt 6 yıl
Deathadder fiyat ve performans açısından aradığım Mouse du diyebilirim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tavukjack 6 yıl
pahalıymış yav
gerçi alan alır
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loneliness61 7 yıl
isyankar_emre
Ekrana farklı logolar yükliyebiliyoruz derken? , tasarım bakımından fazlasıyla melez, özellikle yan tarafları..

yanlış hatırlamıyorsam 8bitlik (emin değilim) logolar yüklenebiliyor... Örneğin oyunlarda kendi takımınızın logosu gibi... Merak edenler için Pclabs'ta incelemesi var.. Ben oradaki incelemeye bakarak tav olmuştum...
alito
oled ekran olayını ve dpi seviyesini beğendim ama ergonomi nasıldır, ele iyi oturur mu bunlarda önemli.

Kendi elim açısından konuşuyorum daha önceki farelerim uzun kullanımda bilek ağrısı yaparken bunda tek bir sefer bile elim ağrımadı... Tutuşu kullanımı çok rahat ve ayrıca yüksek kalite hissi veriyor...
dipnot olarak ışıklandırma olayı da bir başka güzel...
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prenss1907 7 yıl
Batw0
ShafakCool Roccat Kone Max almayı düşünüyorum. Kullanan var mı?
Roccat Kova+ Kullanmıştım Açıkcası eliniz büyükse kesinlikle yaklaşmayın Hatta Normal bir ele sahipsenizde yaklaşmayın Mouse gerçekten çok küçük ufak elli arkadaşlar için uygun bir ürün, Ayrıca Kove+ ve kone max içinde söyleyebilirimki Çok hafif fareler Verdiğiniz parayı haketmiyormuş hissiyatı yaratıyor ve benim düşüncemde öyleler. CM storm eski serisini inceleme fırsatı bulmuştum Şuan Razer deathadder Kullanıyorum Gerçekten FPS ve online oyunlar için çok iyi ve sağlam bir mouse Eliniz küçükde olsa büyükde olsa Sıkıntı çekmeden 1 günde alışabilirsiniz. Saygılar

roccar kone max ve cm stormun 1 serisini kullanan biri olarak ben size katılmıyorum.cm storm bir kere oyun içinde dpi ayarı değiştirdiğinizde anında cevap vermiyor.bu çok büyük bir eksi.ayrıca hassasiyeti roccat kone maxın yanına bile yaklaşamaz.kone çok çok hassas en ufak hareketinizi algılıyor.cm stormda ise daha az bir alıgılama hassaiyeti var.sonra roccar kone küçük bir mouse değil
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Batw0 7 yıl prenss1907
prenss1907

Batw0

ShafakCool Roccat Kone Max almayı düşünüyorum. Kullanan var mı?
Roccat Kova+ Kullanmıştım Açıkcası eliniz büyükse kesinlikle yaklaşmayın Hatta Normal bir ele sahipsenizde yaklaşmayın Mouse gerçekten çok küçük ufak elli arkadaşlar için uygun bir ürün, Ayrıca Kove+ ve kone max içinde söyleyebilirimki Çok hafif fareler Verdiğiniz parayı haketmiyormuş hissiyatı yaratıyor ve benim düşüncemde öyleler. CM storm eski serisini inceleme fırsatı bulmuştum Şuan Razer deathadder Kullanıyorum Gerçekten FPS ve online oyunlar için çok iyi ve sağlam bir mouse Eliniz küçükde olsa büyükde olsa Sıkıntı çekmeden 1 günde alışabilirsiniz. Saygılar


roccar kone max ve cm stormun 1 serisini kullanan biri olarak ben size katılmıyorum.cm storm bir kere oyun içinde dpi ayarı değiştirdiğinizde anında cevap vermiyor.bu çok büyük bir eksi.ayrıca hassasiyeti roccat kone maxın yanına bile yaklaşamaz.kone çok çok hassas en ufak hareketinizi algılıyor.cm stormda ise daha az bir alıgılama hassaiyeti var.sonra roccar kone küçük bir mouse değil

Yanlış anlamışsınız yada ben yanlış açıklamış da olabilirim :) CM strom eski serisini inceme fırsatı buldum açıkcası Razer deathadder ve CM strom arasında kalma aşamasına gelmeden Razer Deathadder den yana oldu seçimim Yani CM storm bana göre değildi, Ben Beğenmedim ve seçimimi Razerdan yana kullandım. Uzunca bir süre FPS oyunları oynadım, Sonradan MMORPG Oyunlarına sarınca da hiç yabancılık ve zorluk çekmeden devam ettim Razer ile. Ayrıca Ben roccat hakkındaki görüşlerinize gerçekten Katılmıyorum Kova+ Kullandıysanız eğer ve elleriniz Çok ufak değilse Mouse'un ne kadar küçük olduğunu çok iyi anlarsınız Kone max Ufak bir mouse değil ancak Şunu belirtmek isterim. Logitech, Razer (Halen Kullanmaktayım), Roccat Bu Mouse ların üst modellerinin tamamını kullandım Roccat kadar malzemesi kötü (Diğerlerine nazaran) Hafif ve Skatezleri Bu kadar çabuk yıpranan bir mouse daha görmedim.
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alito 7 yıl
oled ekran olayını ve dpi seviyesini beğendim ama ergonomi nasıldır, ele iyi oturur mu bunlarda önemli.
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Recharged 7 yıl
Tasarım olarak güzel gözüküyor. Fakat fiyat ürün için bana fazla geldi. Daha uygun fiyatlarda satılabilir aslında.
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CoreXXX 7 yıl
20 dolarlık gigabyte gm m8000 in aynısı yaw:) adamlar 64 euroya satıo:D
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E_Aydin35 7 yıl
Ekrana farklı logolar yükliyebiliyoruz derken? , tasarım bakımından fazlasıyla melez, özellikle yan tarafları..
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ShafakCool 7 yıl
Roccat Kone Max almayı düşünüyorum. Kullanan var mı?
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Batw0 7 yıl ShafakCool
ShafakCool

Roccat Kone Max almayı düşünüyorum. Kullanan var mı?

Roccat Kova+ Kullanmıştım Açıkcası eliniz büyükse kesinlikle yaklaşmayın Hatta Normal bir ele sahipsenizde yaklaşmayın Mouse gerçekten çok küçük ufak elli arkadaşlar için uygun bir ürün, Ayrıca Kove+ ve kone max içinde söyleyebilirimki Çok hafif fareler Verdiğiniz parayı haketmiyormuş hissiyatı yaratıyor ve benim düşüncemde öyleler. CM storm eski serisini inceleme fırsatı bulmuştum Şuan Razer deathadder Kullanıyorum Gerçekten FPS ve online oyunlar için çok iyi ve sağlam bir mouse Eliniz küçükde olsa büyükde olsa Sıkıntı çekmeden 1 günde alışabilirsiniz. Saygılar
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milyondabir 7 yıl
BENDE RAZER NAGA KULLANIYORUM GERCEK OYUNCU MAUSE O. GERİSİ FASA FİSO OYUNCULARA HİTAP ETMİYOR
yeni cıkana bekliyorum suan.
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