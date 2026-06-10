Razer yayıncılar için ilk XLR destekli mikrofonunu duyurdu

Razer Seiren V3 Pro özellikleri ve fiyatı
Oyuncu ekipmanları kataloğunun içerisinde mikrofonlara da özel bir önem veren Razer, yeni tanıttığı Razer Seiren V3 Pro mikrofon modelinde ilk kez XLR bağlantı desteği sunarak geniş bir kitleye hitap ettiğini gösterdi. İki tane USB Tip-C girişi sayesinde XLR deneyimlemek istemeyen yayıncıları da düşünüyor.
Dahili DSP sayesinde mikrofon hem sıkıştırma, hem sınırlama, hem genişletme hem de AI gürültü engelleme sunabiliyor. Yine dahili darbe emici ve pop filtresi de yeni başlayanlar için oldukça kullanışlı hale geliyor.
Gövde üzerinde sessize alma tuşu ve kontrol tekerleği olan mikrofon ayarlanabilir bir standa da sahip. 30mm kardiyoda kapsül 50Hz-16kHz arasında frekansları toplayabilirken Razer Synapse uygulaması üzerinden 32-bit yüzen kayıt yeteneği de elde edilebiliyor. Dahili RGB aydınlatması da olan Razer Seiren V3 Pro modeli 250$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: