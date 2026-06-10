Razer yayıncılar için ilk XLR destekli mikrofonunu duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Razer hem profesyonellere yönelik XLR desteği hem de amatörlere yönelik USB Tip-C girişi olan yayıncı mikrofon modelini duyurdu. Razer Seiren V3 Pro mikrofon modeli her iki yayıncı kitlesini de yakalamayı amaçlıyor.

Razer Seiren V3 Pro özellikleri ve fiyatı

Oyuncu ekipmanları kataloğunun içerisinde mikrofonlara da özel bir önem veren Razer, yeni tanıttığı Razer Seiren V3 Pro mikrofon modelinde ilk kez XLR bağlantı desteği sunarak geniş bir kitleye hitap ettiğini gösterdi. İki tane USB Tip-C girişi sayesinde XLR deneyimlemek istemeyen yayıncıları da düşünüyor.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed tanıtıldı 2 ay önce eklendi

Dahili DSP sayesinde mikrofon hem sıkıştırma, hem sınırlama, hem genişletme hem de AI gürültü engelleme sunabiliyor. Yine dahili darbe emici ve pop filtresi de yeni başlayanlar için oldukça kullanışlı hale geliyor.

Gövde üzerinde sessize alma tuşu ve kontrol tekerleği olan mikrofon ayarlanabilir bir standa da sahip. 30mm kardiyoda kapsül 50Hz-16kHz arasında frekansları toplayabilirken Razer Synapse uygulaması üzerinden 32-bit yüzen kayıt yeteneği de elde edilebiliyor. Dahili RGB aydınlatması da olan Razer Seiren V3 Pro modeli 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: