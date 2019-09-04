Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Quadro RTX 6000 mobile geliyor

Turing mimarisinin en güçlü ekran kartları arasında yer alan Quadro RTX 6000 mobile geliyor. Bu kez mobilin en güçlü kartı olacak Quadro RTX 6000 masa üstü ile eş performans sunacak.
1 gün
1,6b
3
1
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turing mimarisi tanıtıldığında ilk sahneye çıkan ekran kartlarından birisi olan Quadro RTX 6000 hızlandırıcı, profesyonel segmentte de en güçlülerden birisi haline gelmişti. Nvidia bu güçlü hızlandırıcıyı şimdi mobile getirdi.

Quadro RTX 6000 mobil neler sunacak?

Quadro RTX 6000 mobil tarafta en güçlü ekran kartı olabilecek kapasitede. Nvidia video düzenleme, 3D işleme ve grafik performansı açısından hemen hemen masa üstü ile aynı seviyede olacağını ifade ediyor. Orijinal Quadro RTX 6000 hızlandırıcısında 24GB GDDR6 bellek, 4608 CUDA çekirdeği, 576 Tensor çekirdeği ve 72 RT çekirdeği yer alıyordu.

Ayrıca Bkz. "Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti"

Quadro serisi normalde GeForce serisinden farklılaşıyordu ancak son dönemde hem masa üstü hem de mobilde bir üst seri konumuna gelmiş durumda. Özellikle profesyonel kullanım için Quadro hızlandırıcılar tercih ediliyor.

Nvidia diğer taraftan yeni bir dizüstü soğutma sistemi duyurdu. Bu sistem daha verimli soğutuyor ve klavyenin de ortalama deri sıcaklığında kalmasını sağlıyor. Ayrıca 4K 120Hz ekran desteği, ince güç adaptörleri ve yeni Optimus ekran kartı geçiş teknolojisi de mümkün hale geliyor. Son olarak Quadro RTX 6000 dizüstü bilgisayarların oldukça pahalı olacağını belirtelim.

 


https://www.engadget.com/2019/09/04/nvidia-quadro-rtx-6000-laptops/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cpt. MacMillan 1 gün
Abisi rtx 8000 45 milyar bize gelecek kart degil endüstriyel bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 17 sa. 400 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası sızdırıldı 17 sa. BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı 18 sa. Oyunları duvarınızdan kontrol edin 18 sa. Uygun Fiyatlı Canavar! RUSH RM91 RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 18 sa. Sony Xperia 5 tanıtıldı 19 sa. Puma ilk akıllı saat modelini tanıttı 19 sa. Intel önümüzdeki ay Cascade Lake-X işlemcilerini duyuracak 20 sa. Acer Swift 5 ve 3 yenilendi 20 sa. PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler 21 sa. Samsung resmi açıklamayı yaptı: Galaxy Fold, 6 Eylül'de satışa sunulacak 21 sa. GameX 2019 Oyun ve Eğlence fuarı başladı 23 sa. Deepfake tekniğiyle taklit ettikleri sesi kullanan hırsızlar, yaklaşık 250 bin dolar çaldı 23 sa. Steam kütüphanesi nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor 1 gün Overwatch resmen Nintendo Switch'e geliyor 1 gün HarmonyOS'u yakında akıllı saat ve dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz 1 gün Uzaydan görüntülendi: İşte Amerika'yı vuran dev kasırga 'Dorian' 1 gün Quadro RTX 6000 ekran kartlı ilk dizüstü Asus StudioBook One oldu 1 gün Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition tanıtıldı 1 gün Toshiba N300 ve X300 HDD ailesini 16 TB seçeneğiyle güncelledi 1 gün HBO, Watchmen dizisinin yayın tarihini açıkladı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia Quadro RTX 6000 mobile geliyor Sonraki Huawei Mate 30 Pro'da Google olmayacak | Mobilite 1 gün Honor Play 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu 1 gün Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan tanıtıldı 1 gün 32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı 1 gün NASA ve ESA, asteroit tehdidine karşı birlikte çalışacak 1 gün Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti 1 gün Giriş seviyesine Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli 1 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 gün Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı 1 gün Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy Fold ön siparişleri 11 Eylül'de gönderilmeye başlanacak 1 gün SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık 1 gün Renk bilginizi sınayan Colorzzle kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı 1 gün Apple Watch modellerine okul zamanı modu geliyor 1 gün 2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu 1 gün Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir) 2 gün Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
(ANKET) 45-50 bin arası otomatik araç tercihi
DH Forum
Göz rengim nasıl ? SS'li
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim