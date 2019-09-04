Nvidia Quadro RTX 6000 mobile geliyor

Turing mimarisi tanıtıldığında ilk sahneye çıkan ekran kartlarından birisi olan Quadro RTX 6000 hızlandırıcı, profesyonel segmentte de en güçlülerden birisi haline gelmişti. Nvidia bu güçlü hızlandırıcıyı şimdi mobile getirdi.

Quadro RTX 6000 mobil neler sunacak?

Quadro RTX 6000 mobil tarafta en güçlü ekran kartı olabilecek kapasitede. Nvidia video düzenleme, 3D işleme ve grafik performansı açısından hemen hemen masa üstü ile aynı seviyede olacağını ifade ediyor. Orijinal Quadro RTX 6000 hızlandırıcısında 24GB GDDR6 bellek, 4608 CUDA çekirdeği, 576 Tensor çekirdeği ve 72 RT çekirdeği yer alıyordu.

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Quadro serisi normalde GeForce serisinden farklılaşıyordu ancak son dönemde hem masa üstü hem de mobilde bir üst seri konumuna gelmiş durumda. Özellikle profesyonel kullanım için Quadro hızlandırıcılar tercih ediliyor.

Nvidia diğer taraftan yeni bir dizüstü soğutma sistemi duyurdu. Bu sistem daha verimli soğutuyor ve klavyenin de ortalama deri sıcaklığında kalmasını sağlıyor. Ayrıca 4K 120Hz ekran desteği, ince güç adaptörleri ve yeni Optimus ekran kartı geçiş teknolojisi de mümkün hale geliyor. Son olarak Quadro RTX 6000 dizüstü bilgisayarların oldukça pahalı olacağını belirtelim.