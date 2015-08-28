Özçekim çubuğuna sahip ilk telefon kılıfı: SNAPSTYK

Son dönemin en popüler fotoğraf akımlarından selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim'ler birçok kişi özel çubuklar kullanmaya başladı. Taşıması çoğu zaman zor olan ve birçok yerde yasaklanan çubuklara etkili bir alternatif getiren SNAPSTYK ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış toplamaya başladı.

Özçekim çubuğuna sahip ilk telefon kılıfı olarak lanse edilen SNAPSTYK, gerçekten ince bir mühendislik örneği oluşturuyor. Apple iPhone 6 ile Samsung Galaxy S6 için geliştirilen kılıf, üzerinde katlanabilir şekilde hazırlanmış bir özçekim çubuğu barındırıyor. Açıldığı zaman 27 cm uzayabilen ve böylece oldukça geniş açıda toplu çekimlere imkan tanıyan ürün, fotoğraf çekimini ise bünyesinde yer alan Bluetooth destekli deklanşör butonu üzerinden yerine getirebiliyor.

Katlanabilir yapısıyla cep içerisinde dahi taşınabilecek bir alternatif oluşturan SNAPSTYK, telefonları hem dikey hem de yatay modda tutabiliyor ve bütün giriş çıkış portları ile butonlara aktif olarak erişim sunuyor. Özçekim odaklı kılıf, istenirse ilginç açılarda fotoğraf ve video çekimleri için arka kameraların kullanılmasına da imkan tanıyor.

Kickstarter'da 20,000$ toplamayı hedefleyen SNAPSTYK, yapılacak en az 30$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1236008458/snapstyk-the-first-cell-phone-case-and-selfie-stic?ref=category_newest