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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özçekim çubuğuna sahip ilk telefon kılıfı: SNAPSTYK

3 yıl
1,5b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Özçekim çubuğuna sahip ilk telefon kılıfı: SNAPSTYK
Son dönemin en popüler fotoğraf akımlarından selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim'ler birçok kişi özel çubuklar kullanmaya başladı. Taşıması çoğu zaman zor olan ve birçok yerde yasaklanan çubuklara etkili bir alternatif getiren SNAPSTYK ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış toplamaya başladı.
Özçekim çubuğuna sahip ilk telefon kılıfı olarak lanse edilen SNAPSTYK, gerçekten ince bir mühendislik örneği oluşturuyor. Apple iPhone 6 ile Samsung Galaxy S6 için geliştirilen kılıf, üzerinde katlanabilir şekilde hazırlanmış bir özçekim çubuğu barındırıyor. Açıldığı zaman 27 cm uzayabilen ve böylece oldukça geniş açıda toplu çekimlere imkan tanıyan ürün, fotoğraf çekimini ise bünyesinde yer alan Bluetooth destekli deklanşör butonu üzerinden yerine getirebiliyor.
Katlanabilir yapısıyla cep içerisinde dahi taşınabilecek bir alternatif oluşturan SNAPSTYK, telefonları hem dikey hem de yatay modda tutabiliyor ve bütün giriş çıkış portları ile butonlara aktif olarak erişim sunuyor. Özçekim odaklı kılıf, istenirse ilginç açılarda fotoğraf ve video çekimleri için arka kameraların kullanılmasına da imkan tanıyor.
Kickstarter'da 20,000$ toplamayı hedefleyen SNAPSTYK, yapılacak en az 30$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Özçekim çubuğuna sahip ilk telefon kılıfı: SNAPSTYK
 

https://www.kickstarter.com/projects/1236008458/snapstyk-the-first-cell-phone-case-and-selfie-stic?ref=category_newest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 3 yıl
Hay ozcekiminiz batsin sizin. Bir ben mi ayar oluyorum elinde cubuk sagda solda sacma sacma resim cekenlere
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Umutcan 3 yıl
Kickstarter'a eklenen bir gereksiz ürün daha...
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onur1971 3 yıl
iş görür de
sırf bu işlev için kamburunu sürekli taşımak .........:S
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QuexSeeL 3 yıl
Snapstyk değilde spastik olmuş bu kılıf.
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kımyasal 3 yıl
Genişleyen sosyal medya kültürü ile mobil sektörde ciddi bir pazar oluşmakta.Telefon sektörünü bir balina olarak örneklendirirsek aksesuarları ise üzerine tutunan parazitlere benzetebiliriz.Bu gün selfie aparatları moda olur,yarın ise başka çılgınlık terini alır.Telefon ekolojisi ''moda'' olacak şekilde kendine yeni bir soluk getirecektir,sirkülasyon için şart.
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sdelta 3 yıl
2 versiyonu çıksa ve bir tanesinin ek olarak harici batarya özelliği olsa çok iyi olur. Çünkü selfie çubuğu yanına alanlar genellikle tatile, geziye vb. bir yere gitmiş kişiler oluyor ve en çok ihtiyaç duydukları şey batarya.
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meego 3 yıl
nefret ediyorum şu selfie çubuklarından...
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kadirirdem 3 yıl
iyi olmuş ama gerek yok artık yeni telefonların lensi geniş açılı....
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