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Özel Haber: AMD, Bulldozer işlemcilerin üretimi için TSMC'nin kapısını çalabilir

7 yıl
37,1b
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14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil FX işlemci ailesini 12 Ekim'de pazara sunan AMD, performans beklentileri karşılama noktasında sıkıntılar yaşıyor. 8 çekirdekli en hızlı işlemcisi FX-8150 ile Intel'in Core i7-2600K modelinden yavaş kalan AMD cephesinde önemli değişiklikler yaşanabilir. Elimize ulaşan bazı bilgilere göre AMD, bir süre öncesine kadar kendisine ait olan, şu anda ise küçük ortağı pozisyonunda olduğu Almanya'daki işlemci üretim tesislerinde 32nm verimliliğini yükseltemediği için TSMC'nin kapısını çalabilir.
Modül tasarımını temel alan ve yüksek bellek kapasitesiyle donatılan Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin karmaşık yapısı bir yana AMD, Fusion-A serisi işlemcilerde de verimlilik problemleri yaşıyor ancak özellikle Bulldozer tarafındaki performans hassasiyeti ve verimlilik sıkıntılarının revizyon güncellemeleri üzerindeki etkisi gibi çeşitli faktörlerden dolayı AMD, üretim teknolojileri tarafında, 200'den fazla müşteriye sahip olan ve yeni yılda Apple'ın A6 işlemcisini 3D transistör teknolojisiyle üretmesi beklenen TSMC'ye gitmeyi değerlendiriyor. Gelen bilgilere göre FX işlemci ailesinin üretimi için TSMC ile işbirliğine gidilmesi halinde 9 serisi anakartlarda BIOS güncellemesini de ihtiyaç duyulacak. Bilindiği üzere TSMC hali hazırda AMD'nin 40nm Fusion C ve E serisi işlemcilerini üretiyor ve şu ana kadar rapor edilmiş herhangi bir verimlilik sıkıntısı bulunmuyor.
AMD bu gelişmeyle ilgili olarak şu ana kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

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xtyper 7 yıl
donanımhaberin amd kaynaklarına yakın olduğunu biliyoruz. firmayla ilgili pek çok haber ilk kez donanımhaberde yayınlandı. yabancı sitelerde kaynak gösterilen nadir türk sitelerinden, belki kendi alanında tek. buda haberi özel yapmaya yeterde artar bile
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DH Misafiri 7 yıl
@Batuist, sen görememişsin ancak gören görmüş hatta yabancı siteler de bile çıkmış; techpowerup.com/...
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Batuist 7 yıl
neden başlığa "özel haber" yazılmış.. ben özel bir tarafını göremedim.. yada bu haberi "özel" yapan şey nedir??
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D3DEKORKUT 7 yıl
yav bunlar deli dana hastalığına yakalandılar ne yapcaklarını iyice şaşırdılar.
bi ram üretimine girdeler
bi atiyi satın alıp paraları oralara gömdüler
bi fx serisi işlemcileri yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.
ne yapmaya çalışıyor bunlar 1 işi adam gibi yap sonra ne halt edeceksen et. sen işlemcimi üretiyon ekran kartımı üretiyon ram mi üretiyon neyi nesi bi firmasın allahh aşkına.
hani adam sabancıya gitmiş ne iş istiyorsun demişler oda demişki ne iş olsa yaparım. adamlar demişki o zaman sen hiç bi işe yaramassın. o hesap bu amd hiç bi işe yaramaz.
oturup adam akıllı bi ceo bulmak lazım bunların başına.
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gerbay 7 yıl
ama daha verimli üretileceği için maliyet aslında azalacak.. eskiden tek bir silicon wafer dan atıyorum 20 tane cpu çıkarıyorlarsa şimdi belki 30 tane çıkaracaklar.. benzetme yaptım tam rakamlar tabiki farklıdır ancak tabiki maliyet azalacak
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Foxbat 7 yıl
Bu konuyla ilgili dedikodular uzun zamandır nette dolaşıyordu hatta DH'de de haberi çıkmıştı. Anlaşılan GF'nin Dressden fabrikası bu tip bir hacimli üretim için henüz yeterli değil. Bu yetersizliğin kurbanı da Bulldozer oldu galiba
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WinteR 7 yıl
AMD için beklediğim bir durumdu, yalnız rekabet için fiyat kırma lüksü de olmayacka, haliyle 2. elde üretildiği için ciddi bir maliyeti olacak yeni serinin.
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ezimuse 7 yıl
TSMC ile performans artacak sanırım. Mühendislik öerneği işlemcileri kendi tesislerinde ürettikleri için performans sıkıntıları olabilir.
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KANUNI61 7 yıl
amd baya bi talep bekliyor ozaman bu işlemciden ama hüsrana uğrar eğer öyleyse
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dede17 7 yıl
Hiç bir zaman taze teknolojiye atlayacaksın buda onu gösteriyor
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