Özel Haber: AMD, Bulldozer işlemcilerin üretimi için TSMC'nin kapısını çalabilir

Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil FX işlemci ailesini 12 Ekim'de pazara sunan AMD, performans beklentileri karşılama noktasında sıkıntılar yaşıyor. 8 çekirdekli en hızlı işlemcisi FX-8150 ile Intel'in Core i7-2600K modelinden yavaş kalan AMD cephesinde önemli değişiklikler yaşanabilir. Elimize ulaşan bazı bilgilere göre AMD, bir süre öncesine kadar kendisine ait olan, şu anda ise küçük ortağı pozisyonunda olduğu Almanya'daki işlemci üretim tesislerinde 32nm verimliliğini yükseltemediği için TSMC'nin kapısını çalabilir.

Modül tasarımını temel alan ve yüksek bellek kapasitesiyle donatılan Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin karmaşık yapısı bir yana AMD, Fusion-A serisi işlemcilerde de verimlilik problemleri yaşıyor ancak özellikle Bulldozer tarafındaki performans hassasiyeti ve verimlilik sıkıntılarının revizyon güncellemeleri üzerindeki etkisi gibi çeşitli faktörlerden dolayı AMD, üretim teknolojileri tarafında, 200'den fazla müşteriye sahip olan ve yeni yılda Apple'ın A6 işlemcisini 3D transistör teknolojisiyle üretmesi beklenen TSMC'ye gitmeyi değerlendiriyor. Gelen bilgilere göre FX işlemci ailesinin üretimi için TSMC ile işbirliğine gidilmesi halinde 9 serisi anakartlarda BIOS güncellemesini de ihtiyaç duyulacak. Bilindiği üzere TSMC hali hazırda AMD'nin 40nm Fusion C ve E serisi işlemcilerini üretiyor ve şu ana kadar rapor edilmiş herhangi bir verimlilik sıkıntısı bulunmuyor.

AMD bu gelişmeyle ilgili olarak şu ana kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı.