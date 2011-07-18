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Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine ait tüm detaylar

7 yıl
24,4b
1
52
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer işlemci ailesinden sonra Intel'in yüksek performans segmenti için hazırlanan Sandy Bridge-E kod adlı yeni nesil işlemcilerine ait resmi detayları da dünyada ilk defa açıklıyoruz. LGA2011 platformu olarak Core i7-900 serisi işlemcileri Sandy Bridge-E jenerasyonu, X58 çipsetini ise X79 ile güncellemeye hazırlanan Intel, performans çıtasını kaydadeğer ölçüde arttırmayı planlıyor.

 Intel'in uzun süredir Sandy Bridge-E kod adıyla anılan 32nm işlemcilerin resmi model isimleri netleşti. Buna göre Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X Extreme Edition olacak. 6 çekirdekli olan ve 2012'nin ikinci yarısına kadar Intel'in en hızlı masaüstü işlemcisi olarak kalması beklenen Core i7-3960X Extreme Edition, standart olarak 3.30GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan yüksek performanslı yeni işlemci, 15MB bellek kapasitesiyle Intel'in masaüstündeki en kaslı modeli olmaya da hak kazanıyor.
Bloomfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı Core i7-900 işlemcileriyle endüstride ilk defa üç kanal bellek kontrolcüsü kullanan Intel, yine işlemcileriyle bir başka ilki daha gerçekleştiriyor ve dört kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor. Isıl tasarım gücü 130 Watt olan Core i7-3960X Extreme Edition, Intel'in diğer Extreme Edition modelleri gibi çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu açıdan hız aşırtmacılara da göz kırpıyor.

Sandy Bridge-E jenerasyonunun ikinci en hızlı modeli ise Core i7-3930K olacak. Benzer şekilde 6 çekirdekli tasarıma sahip olan ve çarpan kilid açık olarak gelen bu işlemci, standart olarak 3.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Core i7-3960X Extreme Edition modelinden farklı olarak 15MB yerine 12MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin diğer özellikleri ise tablodan da görülebileceği üzere benzer karakteristikte.
Sandy Bridge-E ailesinin en ekonomik modeli ise dört çekirdekli Core i7-3820 olacak. Çarpan kilidi kapalı olarak gelen ve 10MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci 3.6GHz'de görev yapabiliyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan işlemci benzer şekilde dört kanal bellek desteği sunuyor.
Peki Intel'in yeni işlemcilere ne zaman pazara sunulacak. Son gelen bazı bilgiler de işlemcilerin ertelenmiş olabileceği ifade ediliyordu. Ancak Intel'in resmi yol haritasında herhangi bir ertelenme görünmüyor ve yeni işlemcilerin son çeyrekte pazarda olacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Intel'in en güçlü işlemcilerinin performans değerlerine ilişkin özel bir haberi de sizlerle paylaşıyor olacağız.

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K-Ci 7 yıl en beğenilen
Intel ne yaparsa yapsın ben amdyi destekleme taraftarıyım çünkü intelin pazar payı çok yüksek nerdeyse tekel gibi birşey adamlar. AMDyi desteklemeyizki hem karı hem de pazar payı artsın buda rekabetin artmasına ve işlemci fiyatlarının aşağı çekilmesine sebep olsun. Böyle giderse intel bize 10000 dolarlık işlemciler de yapar yakında.
Intel ne yaparsa yapsın ben amdyi destekleme taraftarıyım çünkü intelin pazar payı çok yüksek nerdeyse tekel gibi birşey adamlar. AMDyi desteklemeyizki hem kar...
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gurpolo4 7 yıl
İntelin core i7-990x ex işlemcisini 2,000 tl gibi bir fiyata sattığını düşünürsek bu işlemçinin ne kadar olaçağı bellisiz ama f/p olarak epey uçuk olacak o belli lga2011 denmiş her işlemcide veya işlemci ailesinde anakart değiştirmek extra masraf olduğunu düşünürsek yani sitem toplamış arkadaşlar s.b elinden cıkarıp böyle bir sistem toplucağını sanmıyorum gereksiz görüyorum.
İntelin core i7-990x ex işlemcisini 2,000 tl gibi bir fiyata sattığını düşünürsek bu işlemçinin ne kadar olaçağı bellisiz ama f/p olarak epey uçuk olacak o bell...
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soar.kerrigan 7 yıl Chromer
Chromer

Acaba bu işlemcilerin i7 900 serisinden tek farkı bellekleri mi olacak?


parası olacak.



bugra34

buldozerın ezilişini gorur gibiyim
bu ıslemciler su ankı 1155 sokete uygun olucakmı?




abi baktım baktım baktım birşey göremedim ben. ne gördün acaba söyliyebilirmisin valla çok merak ettim. uyuyamam buğün lüfen söyle.
ChromerAcaba bu işlemcilerin i7 900 serisinden tek farkı bellekleri mi olacak?parası olacak....
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DH Misafiri 7 yıl
MÜŞAVİR
bugra34 buldozerın ezilişini gorur gibiyim bu ıslemciler su ankı 1155 sokete uygun olucakmı?
2011 soket olacak, uymayacak yani.

Hiçbirşey göremediğini söyleyebilirim. 2500 TL işlemci ile anakarta vermeye razıysan ona birşey diyemem. :)
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DH Misafiri 7 yıl
Thunderwatcher'a bire bir katılıyorum ağzına sağlık üstadım çok doğru söylüyorsun.
Bende şunu eklemek isterim ki insanlar arasında hiç kullanmayacakları parçalara fazla fazla para verenler olduğu sürece maalesef ki ne fiyatlar düşer ne de bilgisayar dünyasında gelişmeler yavaşlar.
Eskiden teknoloji daha yavaş seyrediyordu şimdi hızına ayak uydurmak kolay değil teknoloji gelişme göstermelidir ; ancak bir ürün belli bir süre kullanılmadan kısa süre içerisinde yeni bir ürünün çıkması eski ürünü ister istemez kullanmamaya sevk ediyor.
Birde insanların doyumsuzluğu buna yol açıyor.
Klasik örnek olacak ama işini gören bir araba varken çok lüks bir arabaya gereksiz yere para vermek nasıl anlamsızsa işini gören bir malzeme varken gereksiz yere fazla parayı kullanmayacağın özellikleri olan malzemeye vermekte anlamsızlıktır.
Tabiiki bir gerçek var o da insanların seçimlerine saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok.
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Patronage 7 yıl
@thunderwatcher


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thunderwatcher 7 yıl
Arkadaşlar ne olursunuz fanboyluk gibi algılamayın ama Intelin platform değiştirmesine ve fiyatına bu kadar takılmanıza anlam veremiyorum... Açık ara sektör lideri olmak kolay değil. Yenilik yapmak zorundasınız (ki intel bunu sürekli yapıyor, AMD gibi 40 sene bekletmiyor insanları). f/p oranı diyorsunuz ben de diyorum ki kime göre neye göre? Dikkatinizi çekerim ki bu işlemciler (Extreme modelleri özellikle) sizin benim gibi "sıradan" kullanıcılar için değil. Crysis 2 oynamak için alınacak işlemci değil bunlar! Bunu I7 2400K ile de haydi haydi sağlayabilirsiniz. Teknolojiyi takip eden bir bilgisayar kullanıcısı zaten 2-3 senede bir sistemini yenilemek zorundadır. Performansa gerçekten ihtiyaç duyan bir kullanıcıysanız, 3D ya da görüntü işleme gibi işlerde çalışıyorsanız yapacağınız tek bir işle çıkartırsınız bu yatırımın bütün maliyetini. Eğer size para kazandırmayacaksa bu işlemcileri KESİNLİKLE ALMAYIN! 2013'e kadar idare ederiz eldeki imkanlarla üzmeyin kendinizi para biriktirin :)
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
bulldozer bi hatada geç çıkartmakla ekonomik krize denk getiriyor olması olacak.
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KatanaHero 7 yıl TeknolojiveBililisim
interyasin

bulldozer bi hatada geç çıkartmakla ekonomik krize denk getiriyor olması olacak.


Daha henüz piyasaya çıkmamış performansının ne olacağını "tam olarak" bilmediğiniz ürünler hakkında bu şekilde yorum yapmamalısınız. Bulldozer'in performansı beklenenden çok daha üstün çıkarsa ne diyeceksiniz?
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Batuist 7 yıl
yüksek performans iyidir.. bugün üst segmentteki kategorilere gelir yeni özellikler sonra yavaş yavaş orta ve giriş seviyesinede sıçrar.. ama önce giriş yapması lazım. heryeni teknolojiyide azarlamayın kimse sizi almaya zorlamıyor yeterki teknoloji ilerlesin torunlarım göreceğine ben göreyim bu beni neden rahatsız etsin ki... ama işin ilginç yanı kısa süre sonra ivybridge işlemcilerin çıkacak olması..
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acbold 7 yıl
intel büyük işler yapıyor gibi gözüküyor fakat öyle değil aslında.nehalem hadi tamam yeni yeni birşeyler oldu.sandy bridge geldi.o güzel şeyin daha iyisi dendi sattılar. ee ler gelicek kime satıcaklar merak ediyorm. anakart değişe değişe bir hal oldu millet.ayrı yeten anakart parası ve işlemcinin farkını ödüyor kullanıcılar (amd ile kıyaslarsak). intelin pazar payının hazır sistemler dışında düşeceğini düşünüyorum..
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KUM23 7 yıl
intel çok önde AMD ye destek verenler iiyi yapıyor fakat AMD nin çok çalışması gerek tabi çalışmaklada olmuyo artık intelin bütçesinin altından nasıl kalkarki hakklı AMD yenilmekte..
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mav1li 7 yıl
Intel çıldırdı. 6 ayda bir platform değiştiriyor.
Son iki yılın platformları:
LGA 1366
LGA 1156
LGA 1155
Gelecek
LGA 2011
IB lerede LGA 2012 yaparlar. Şimdi destek var diyorlar ama o zamana kadar bir yamuk çıkabilir. Faz ünitesi farklı, gerilim farklı vs deyip çamura yatabilirler.
Kullanıcıya 3 kanal belleğin ne faydasını vardı? Şimdi 4 kanal çıkıyor. Intel sömürsün bakalım. Umarım x86 umarım win8 ile etkinliğini yitirir. Ne buya %10-15 fark için platform değiştiriyorlar.
Gpular 5 teraflopa çıktı. İşlemciler hala 50-60 gflopsda takılıyor. x86 devri artık bitmeli.
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respire91 7 yıl
bu işlemci çıktığında i7-990x yarı fiyatına iner 2000 tl e yenisi satılır
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Wilson Fisk 7 yıl
basligini actigim icin hatirliyorum sb-e 2012 ilk ceyrek, ivy 2012 ikinci ceyrek deniyor intel onaylamadi diye biliyorum.tr'ye gelmesi etmesi de hesaplanabilir tabi.

bu işlemci çıktığında i7-990x yarı fiyatına iner 2000 tl e yenisi satılır


bu dedigin olsaydi buradaki amd kullanicilarina yanlis yapiyorsunuz gelin intel kardesliginde dunya barisi gibi cumleler kurardim.
intel'in yenisi cikinca eskisini afedersiniz ayaga dusurmemek icin piyasadan kaldirmak gibi bir politikasi mi ne varmis, intenetiniz hayirli olsun esprisi yaptirmak icin soyledin di mi az degilsin.
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sadtneverdie 7 yıl
sadece oyun oynayanların işine yaramayacak. o yüzden onalr amd yi desteklesin :)
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