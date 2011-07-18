Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine ait tüm detaylar

AMD'nin Bulldozer işlemci ailesinden sonra Intel'in yüksek performans segmenti için hazırlanan Sandy Bridge-E kod adlı yeni nesil işlemcilerine ait resmi detayları da dünyada ilk defa açıklıyoruz. LGA2011 platformu olarak Core i7-900 serisi işlemcileri Sandy Bridge-E jenerasyonu, X58 çipsetini ise X79 ile güncellemeye hazırlanan Intel, performans çıtasını kaydadeğer ölçüde arttırmayı planlıyor.





Intel'in uzun süredir Sandy Bridge-E kod adıyla anılan 32nm işlemcilerin resmi model isimleri netleşti. Buna göre Intel'in en hızlı işlemcisi Core i7-3960X Extreme Edition olacak. 6 çekirdekli olan ve 2012'nin ikinci yarısına kadar Intel'in en hızlı masaüstü işlemcisi olarak kalması beklenen Core i7-3960X Extreme Edition, standart olarak 3.30GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan yüksek performanslı yeni işlemci, 15MB bellek kapasitesiyle Intel'in masaüstündeki en kaslı modeli olmaya da hak kazanıyor.

Bloomfield kod adını taşıyan Nehalem tabanlı Core i7-900 işlemcileriyle endüstride ilk defa üç kanal bellek kontrolcüsü kullanan Intel, yine işlemcileriyle bir başka ilki daha gerçekleştiriyor ve dört kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor. Isıl tasarım gücü 130 Watt olan Core i7-3960X Extreme Edition, Intel'in diğer Extreme Edition modelleri gibi çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu açıdan hız aşırtmacılara da göz kırpıyor.





Sandy Bridge-E jenerasyonunun ikinci en hızlı modeli ise Core i7-3930K olacak. Benzer şekilde 6 çekirdekli tasarıma sahip olan ve çarpan kilid açık olarak gelen bu işlemci, standart olarak 3.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Core i7-3960X Extreme Edition modelinden farklı olarak 15MB yerine 12MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin diğer özellikleri ise tablodan da görülebileceği üzere benzer karakteristikte.

Sandy Bridge-E ailesinin en ekonomik modeli ise dört çekirdekli Core i7-3820 olacak. Çarpan kilidi kapalı olarak gelen ve 10MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci 3.6GHz'de görev yapabiliyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan işlemci benzer şekilde dört kanal bellek desteği sunuyor.

Peki Intel'in yeni işlemcilere ne zaman pazara sunulacak. Son gelen bazı bilgiler de işlemcilerin ertelenmiş olabileceği ifade ediliyordu. Ancak Intel'in resmi yol haritasında herhangi bir ertelenme görünmüyor ve yeni işlemcilerin son çeyrekte pazarda olacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Intel'in en güçlü işlemcilerinin performans değerlerine ilişkin özel bir haberi de sizlerle paylaşıyor olacağız.