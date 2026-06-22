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    Anlık Bildirim

    Apple M6 işlemcili Mac'ler bu sonbaharda geliyor

    Apple M6 çipinin sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Tamamen yeni tasarıma sahip, dokunmatik ekranlı MacBook Ultra'nın bu işlemciyle gelmesi muhtemel ancak M6 işlemcili başka Mac modelleri de olacak.

    apple m6 işlemcili macbook ultra geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni nesil M6 çipinin bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor. M6 işlemcili ilk ürünler arasında Apple'ın uzun süredir konuşuşan MacBook Ultra modeli ve henüz M5 çipine geçmemiş diğer Mac modelleri yer alacak.

    Dokunmatik ekranlı MacBook Ultra M6 işlemcili ilk Mac olacak

    Apple'ın bu sonbaharda iPhone 18 Pro modeller dışında en dikkat çekici ürünlerinden biri, MacBook Ultra olacak. Dokunmatik OLED ekranı, Dynamic Island özelliği ve yeni tasarımıyla mevcut MacBook Pro serisinden oldukça farklı bir model olacak. Henüz doğrulanmasa da, Apple’ın yeni nesil M6 çiplerinden en güçlüsünü kullanması olası.

    Apple, MacBook Ultra adını tercih eder, MacBook Pro'yu da ayrı bir ürün serisi olarak tutarsa, M6, M6 Pro ve M6 Max işlemcilerinin aynı anda, özellikleri yükseltilmiş MacBook Pro'larda piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

    Bu yıl yeni iPad Pro beklenmediğinden, iMac, Mac mini ve Mac Studio'nun da yeni işlemcilerle güncellenmesi bekleniyor.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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