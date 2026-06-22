Apple M6 işlemcili Mac'ler bu sonbaharda geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil M6 çipinin bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor. M6 işlemcili ilk ürünler arasında Apple'ın uzun süredir konuşuşan MacBook Ultra modeli ve henüz M5 çipine geçmemiş diğer Mac modelleri yer alacak.

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Dokunmatik ekranlı MacBook Ultra M6 işlemcili ilk Mac olacak

Apple'ın bu sonbaharda iPhone 18 Pro modeller dışında en dikkat çekici ürünlerinden biri, MacBook Ultra olacak. Dokunmatik OLED ekranı, Dynamic Island özelliği ve yeni tasarımıyla mevcut MacBook Pro serisinden oldukça farklı bir model olacak. Henüz doğrulanmasa da, Apple’ın yeni nesil M6 çiplerinden en güçlüsünü kullanması olası.

Apple, MacBook Ultra adını tercih eder, MacBook Pro'yu da ayrı bir ürün serisi olarak tutarsa, M6, M6 Pro ve M6 Max işlemcilerinin aynı anda, özellikleri yükseltilmiş MacBook Pro'larda piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

Bu yıl yeni iPad Pro beklenmediğinden, iMac, Mac mini ve Mac Studio'nun da yeni işlemcilerle güncellenmesi bekleniyor.

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