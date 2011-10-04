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Özel Haber: Intel'in yeni işlemcisi Core i7-2700K resmiyet kazandı

7 yıl
8,8b
1
41
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerini, Intel'in Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine karşı konumlandırıyor. 12 Ekim'de pazara sunacağı yeni işlemcileriyle, aynı fiyat seviyesinde daha fazla çekirdek ve daha yüksek bellek kapasitesi gibi detaylar üzerine gidecek olan AMD'ye karşı Intel cephesi de kozlarını masaya sunmaya hazırlanıyor. Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi ile performans liderliğini pekiştirmeyi ve çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Intel, AMD'nin hedef aldığı güncel Core i5 ve i7 ailesine yeni bir model daha ekliyor; Core i7-2700K.
Özel Haber: Intel'in yeni işlemcisi Core i7-2700K resmiyet kazandı
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Aslına bakılırsa bu işlemcinin ilk detaylarını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Ancak ortaya çıkan yeni dökümanlar ile Core i7-2700K resmi olarak doğrulanmış oldu.  32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli tasarımı temel alan Core i7-2700K, standart olarak 3.5GHz'de (Core i7-2600K'dan 100MHz daha hızlı) çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını otomatik olarak 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor.  8MB bellek kapasitesiyle gelen ve her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i7-2700K, serinin diğer üyeleri gibi 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor ve 95 Watt TDP değeri ile geliyor.
Özel Haber: Intel'in yeni işlemcisi Core i7-2700K resmiyet kazandı
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Sandy Bridge mimarisinin temel karakteristiklerinden biri olarak GT2 kod adını taşıyan ve 12 işlem birimine sahip olan HD 3000 grafik birimini bünyesinde barındıran Core i7-2700K'da grafik birimi 850MHz'de çalışıyor ve yine Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle bu hız 1350MHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor. Core i7-2700K'nin hiç şüphe yok ki en önemli özelliği çarpan kilidinin açık olarak gelmesi. LGA1155 formunda olan işlemci ile P67 ya da Z68 çipsetli anakartlarda sadece çarpanı arttırarak daha yüksek çalışma frekanslarına ulaşmak mümkün.
Yakın zamanda pazara sunulacak Core i7-2700K'nin satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
Özel Haber: Intel'in yeni işlemcisi Core i7-2700K resmiyet kazandı
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Castiel 7 yıl en beğenilen
sımdı samsung telefon haberınde 4 ever APPLE demek gıbı bişe bu
intel ne kadar uğrasırsa ugrassın gerçek gucu en ıyı fıyatla buluşturamayacak herzaman fahiş fıyatlı olacak
gelsin eksıler
sımdı samsung telefon haberınde 4 ever APPLE demek gıbı bişe buintel ne kadar uğrasırsa ugrassın gerçek gucu en ıyı fıyatla buluşturamayacak herzaman fahiş ...
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyatı 680-750 lira arası olacak mutlaka. İntel'in sitesindeki fiyatın üstüne +kdv ekleyince böyle bir miktar çıkıyor. Hoş türkiye'de daha abartılı fiyattan son kullanıcıya satılıyor ama bilemiyorum. 800 lirayı geçmesi durumunda pazara girmesinin bi' anlamı kalmaz gibime geliyor. En azından extrem sınıf bi' işlemci olmaması açısından ben böyle değerlendiriyorum.
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asilturk4646 7 yıl
100Mhz için bu işlemci çıkartıyorsa intel bd'den korkuyordur kesin.
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kurunc 7 yıl
2600k fiyatı bu sebeple düşerse buldozer daha doğmadan telef olur gider herhalde !!!
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ibrahimdincer 7 yıl
Yukarıda adamlar yazmış, hala 100mhz için ne gerek var çıkarmalarına gibi yorum yapıyosunuz arkadaşlar. Bu bir satış taktiği winter ın da dediği gibi onbin beşyüz yıllık bir taktik. Hem çıksın işte fiyat düşürcekler bizde bundan nasiplencez nesi gereksiz ki?
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DH Misafiri 7 yıl
2600K aldım aradan 4ay gectı ıslemcı daha yenı yenı tozlanırken 2700k lar cıkıyor ve ben dah kasanın ılk bakımını bıle yapıp ıcındekı tozu temızlemedım
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DH Misafiri 7 yıl
Amd avcı olacak gibi görünüyor, İntelin kuyruğu titredi 100 mhz filan...
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WinteR 7 yıl
Hocam ne titremesi,on bin beşyüz yıllık satış stratejisidir.
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electro58 7 yıl
Çok gereksiz. 100mhz artırarak neden çıkarıyorlar? Bari önbelleği artırın.
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tiger cage 7 yıl
100 mhz için o işlemci alınmaz adam en azınadan önbelleği falan yükseltir alıcısı olsun diye
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl electro58
electro58

Çok gereksiz. 100mhz artırarak neden çıkarıyorlar? Bari önbelleği artırın.


Model kalabalığı 2600K dan büyük ya isimlendirme olarak 2700Kaaa
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0x1 7 yıl
Fiyat Hariç Her Zaman İntel'in Yanındayım.
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XP_Delisi 7 yıl
nuck3r

Fiyat Hariç Her Zaman İntel'in Yanındayım.


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emrebo 7 yıl 0x1
nuck3r

Fiyat Hariç Her Zaman İntel'in Yanındayım.

Neden , İntel tarafından maaş mı alıyorsunuz?
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Rubisco 7 yıl
Bi arkadaş yazmış modul çekirdekle ilgili, ilaveten olayın bi de şu yüzü var: 4 çekirdekli bi phenom da 4 çekirdeği üretmek için gereken maliyet ile, bulldozerdeki 2 modül (4 çekirdek) arasında çok fiyat farkı var, doğal olarak bulldozerdeki 2 modülü üretmek daha ucuz. Bunun amd ye katkısı var elbette bize direk yok.
i7 hatta i5 2xxx lerin fiyatları 200$ gibi fiyatlara getirmediği sürece (öyle bi şansı yok doğal olarak), amd bu aralığa denk gelen performanslarda daha öne çıkacaktır. Çok kötü bi fiyat ve soket politikası intel için, hepsi için farklı anakart. Üstüne bi de ivy bridgeler gelicek, onlarda da mimaride yapılacak bi miktar iyileştirmelerle heralde şimdiki 2xxx lerden %5 %10 fazla perf verecektir(i3 2100 vs. i5 650 gibi ).
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-MoDeStUs- 7 yıl
saka gıbı yaa.cıdden oc ıle ısı olmayan kısılere 100-200 mhz ıcın fena ıtelıyorlar.bende mhz harıcınde ozellıklerıne bakıyorum hersey aynı.bu ıslemcı ıle 2500k ve 2600k nın fıyatı nasıl olacak acaba?
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tolgabes64 7 yıl
2600k ufak oc yapılmış ve yeni model diye sürülmüş bence :) benzeride athlon ıı serisinde 620,625,630,635,640 da mevcut aralarında 100 mhz fark var gerisi aynı :)
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MeGaDave06 7 yıl
955 ile 965 arasındaki fark gibi olacaktır. Buda 2600k'nın ucuzlamasına, 2600k düşünenlerinde yüzlerinde bir mutluluk ifadesinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır

Asıl bomba tablodaki premium performanstaki tablolarda gözüken core i7 3930k'da olacak bence.

Extreme performansındaki core i7-990x bile günümüz piyasasında 2,2.5 milyar iken i7-3960x piyasaya çıktığında herhalde 4 milyarı rahat bulur böylece 4 milyara oyuncu kasası toplayan insanların 2012 itibariyle param var diyen insanlar içinde sadece işlemciye 4 milyar vererek bir sistem toplamak maksimum 6,7 milyarı fazlasıyla bulacaktır


Beyin Fırtınası
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Foxbat 7 yıl
955 ile 965 arasındaki fark ne ise 2600k ile 2700k arasındaki fark da aynı bence. Intel mevcut i5-i7 serisinin fiyatını kırabilmek için 2700k'yı çıkardı gibi bir his var içimde. eğer fiyatlar düşerse kimsenin 2600k varken gidip 2700k'ya fazladan para vereceğini sanmam.
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BuBBa123 7 yıl
ekim sonuna kadar cikar mi acaba
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