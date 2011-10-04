Özel Haber: Intel'in yeni işlemcisi Core i7-2700K resmiyet kazandı

AMD yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerini, Intel'in Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine karşı konumlandırıyor. 12 Ekim'de pazara sunacağı yeni işlemcileriyle, aynı fiyat seviyesinde daha fazla çekirdek ve daha yüksek bellek kapasitesi gibi detaylar üzerine gidecek olan AMD'ye karşı Intel cephesi de kozlarını masaya sunmaya hazırlanıyor. Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi ile performans liderliğini pekiştirmeyi ve çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Intel, AMD'nin hedef aldığı güncel Core i5 ve i7 ailesine yeni bir model daha ekliyor; Core i7-2700K.

Aslına bakılırsa bu işlemcinin ilk detaylarını daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık. Ancak ortaya çıkan yeni dökümanlar ile Core i7-2700K resmi olarak doğrulanmış oldu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli tasarımı temel alan Core i7-2700K, standart olarak 3.5GHz'de (Core i7-2600K'dan 100MHz daha hızlı) çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını otomatik olarak 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor. 8MB bellek kapasitesiyle gelen ve her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i7-2700K, serinin diğer üyeleri gibi 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor ve 95 Watt TDP değeri ile geliyor.

Sandy Bridge mimarisinin temel karakteristiklerinden biri olarak GT2 kod adını taşıyan ve 12 işlem birimine sahip olan HD 3000 grafik birimini bünyesinde barındıran Core i7-2700K'da grafik birimi 850MHz'de çalışıyor ve yine Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle bu hız 1350MHz'e kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor. Core i7-2700K'nin hiç şüphe yok ki en önemli özelliği çarpan kilidinin açık olarak gelmesi. LGA1155 formunda olan işlemci ile P67 ya da Z68 çipsetli anakartlarda sadece çarpanı arttırarak daha yüksek çalışma frekanslarına ulaşmak mümkün.

Yakın zamanda pazara sunulacak Core i7-2700K'nin satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.