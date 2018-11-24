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Özel içeriklere sahip HTC Vive Pro McLaren Edition duyuruldu

Formula 1 hayranlarını hedefleyen HTC Vive Pro McLaren Edition beraberinde iki etkileyici yarış oyununu da beraberinde getiriyor. HTC Vive Pro McLaren Edition özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik kaskları yüksek fiyat etiketleri nedeniyle henüz yaygın kullanıma geçebilmiş değil. Buna rağmen üreticiler özel etkinliklerle ilgi uyandırmaya çalışıyor. HTC ve McLaren ortaklığı bunlardan bir tanesi.

HTC Vive Pro McLaren Edition özellikleri ve fiyatı

Mayıs ayında ortaklıklarını duyuran HTC ve McLaren özel bir sanal gerçeklik kaskının da müjdesini vermişti. Bu hafta Abu Dhabi yarışı esnasında HTC Vive Pro McLaren Edition tanıtıldı.

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Yeni sürüm HTC Vive Pro full paketini temel alıyor. Bu paket içerisinde kontrolcüler ve Base Station 2.0 gibi ekstralar yer alıyor. Ayrıca McLaren temasına uygun olarak kask ve aksesuarlar turuncu detaylar barındırıyor.

Özel pakette sadece Viveport abonelerine sunulan iki iddialı oyun da bulunuyor. Bunlar oyuncuları gerçekçi bir yarış atmosferinin içerisine çeken ve hatta yolların dahi aşındığı rFactor 2 McLaren Edition oyunu ile pit stop üzerinde 3 farklı teknisyen rolü oynayabildiğiniz McLaren Garage VR Experience oyunu şeklinde sıralanıyor.

HTC Vive Pro McLaren Edition 1549$ fiyat etiketine sahip. Ayrıca ortaklık kapsamında HTC Vive Pro kaskı McLaren espor turnuvası Shadow Project’in resmi sanal gerçeklik kaskı olarak kullanılacak.

 

https://www.engadget.com/2018/11/23/htc-vive-pro-mclaren-limited-edition-rfactor-2-garage-vr/ Yorum Yaz
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ssbrutality 5 ay
Mc laren mı kaldı? Honda bitirdi Mac laren'ı.Şimdide Renault bitiriyor. :D
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