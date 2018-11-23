Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sporting Lisbon çareyi kripto paralarda buldu

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Sporting Lisbon mali durumunu dengeleyebilmek adına kripto para projesi başlatacak. Büyük taraftar kitlesinin kilit rol oynayacağı ümit ediliyor.
5 ay
3,6b
1
1
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıl kripto para piyasası adeta kan ağlıyor olsa da mali açıdan destek arayan pek çok kurum veya kuruluş çareyi para çıkarmakta buluyor. Paris Saint Germain ve Avai gibi kulüplerin ardından Sporting Lisbon da kripto para işine giriyor.

Mali destek sağlıyor

Geçmiş yıllarda önemli şampiyonlukları olan ve Portekiz liginde ikinci sırada bulunan Sporting Lisbon, mali sıkıntılardan kurtulabilmek adına kripto para projesine karar verdi. Daha önce Newcastle United ve Cardiff City ile çalışan SportyCo bu süreçte destek sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl yaşanan Bitcoin yükselişi soruşturma konusu oldu"

Geçtiğimiz hafta 30 milyon Avroluk bir tahvil ihalesini tamamlayan Sporting Lisbon, buna rağmen günü yaklaşan 26 milyon Avroluk diğer tahvilin ödemesini yapabilmek amacıyla kripto para çıkarmayı istiyor.

Henüz ICO tarihi ve meblağı belli değil. Brezilyalı Avai de geçtiğimiz aylarda 20 milyon dolarlık bir kripto para projesini hayata geçirmişti. Futbol kulüpleri genelde kombine biletler, forma satışları veya hediyelik eşya gibi konularda kripto para sahiplerine indirimler yapıyor ve para birimi olarak geçerli sayıyor.

 

https://www.ccn.com/cash-strapped-portuguese-football-giant-sporting-ponders-ico/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 5 ay
Ben de kredi kartı borçları vb için kendi kripto paramı mı çıkarsam. Herkes çıkardığına göre çok da zor olamaz değil mi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Özel içeriklere sahip HTC Vive Pro McLaren Edition duyuruldu 5 ay YouTube, üst üste iki reklam izlemenize izin verecek 5 ay AMD güncel mobil grafik sürücüleri için kolları sıvıyor 5 ay Haftaya BİM marketlerde kablosuz şarj aleti, A101 marketlerde Galaxy Grand Prime Plus var 5 ay Google'ın yapay zekalı arama özelliği Duplex, artık Pixel cihazlarda kullanılabiliyor 5 ay Samsung, Galaxy Note 9'daki kamera problemini çözmeye çalışıyor 5 ay Samsung, Galaxy S10'un seramik bir versiyonunu planlıyor 5 ay Amazon'da gizemli bir veri ihlali yaşandı 5 ay Mitsubishi'den SUV-minivan karışımı yeni model: D:5 Delica 5 ay Telegram kripto para projesi tamamlanmak üzere 5 ay RTX 2060 Benchmark testinde göründü 5 ay Yerli üretim zırhlı askeri araç Pusat 2019'da TSK envanterine girecek 5 ay Asus ZenFone Max Pro M2'nin tasarımı tamamen açığa çıktı 5 ay Huawei katlanabilir telefonunu Mate serisi altında piyasaya sürecek 5 ay WhatsApp'ın iOS sürümüne bildirim panelinde video oynatma özelliği geliyor 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıkıyor 5 ay Akıllı telefon pazarında Çin hakimiyeti 5 ay Windows 10 Ekim güncellemesi yine durduruldu 5 ay Avuç içi kadar seyahat router'ı "TP-Link TL-WR902AC incelemesi" 5 ay 2019 Range Rover Evoque, Velar'a çok benzeyen tasarımıyla tanıtıldı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Sporting Lisbon çareyi kripto paralarda buldu Sonraki iPhone Xs ve iPhone XR, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! 5 ay ASRock’tan performans canavarı mini PC’ler 5 ay Güney Koreli perakendeciler teşhir konusunda Apple’dan şikayetçi 5 ay Black Friday indirimlerini (Kara Cuma) tek bir yerden takip edin: indirimkuponum.net 5 ay Aslan Kral (The Lion King) filminden ilk fragman yayımlandı 5 ay Amazon Türkiye Beklenen Cuma indirimleri başladı! 5 ay SpaceX'in yeni uzay kapsülü, ilk kez 7 Ocak'ta uçacak 5 ay Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı 5 ay Meizu CEO'su doğruladı: Snapdragon 8150'li Meizu 16s geliyor 5 ay Çin’de komik araştırma: Zenginler Huawei, fakirler iPhone satın alıyor 5 ay Nouriel Roubini:"Kripto para balonu artık patladı" 5 ay HTC açıkladı: Akıllı telefon pazarından çekilmiyoruz 5 ay Samsung Galaxy M20’nin AnTuTu Benchmark skoru ortaya çıktı 5 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Flex olarak adlandırılacak 5 ay Araştırmacılar iyon gücü ile havalanan uçak geliştirdi 5 ay Bilim, körlüğe çare olabilir mi? 5 ay Warcraft zengin gerçeklik oyunu geliyor 6 ay Udemy Efsane Kasım kampanyası: Şimdi kurs satın alanlara bir kurs hediye! 6 ay Microsoft Launcher’a dijital sağlık takibi özelliği geliyor 6 ay Tesla, otomobillerini kış şartlarına hazırlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim