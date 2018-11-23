Sporting Lisbon çareyi kripto paralarda buldu

Bu yıl kripto para piyasası adeta kan ağlıyor olsa da mali açıdan destek arayan pek çok kurum veya kuruluş çareyi para çıkarmakta buluyor. Paris Saint Germain ve Avai gibi kulüplerin ardından Sporting Lisbon da kripto para işine giriyor.

Mali destek sağlıyor

Geçmiş yıllarda önemli şampiyonlukları olan ve Portekiz liginde ikinci sırada bulunan Sporting Lisbon, mali sıkıntılardan kurtulabilmek adına kripto para projesine karar verdi. Daha önce Newcastle United ve Cardiff City ile çalışan SportyCo bu süreçte destek sağlayacak.

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Geçtiğimiz hafta 30 milyon Avroluk bir tahvil ihalesini tamamlayan Sporting Lisbon, buna rağmen günü yaklaşan 26 milyon Avroluk diğer tahvilin ödemesini yapabilmek amacıyla kripto para çıkarmayı istiyor.

Henüz ICO tarihi ve meblağı belli değil. Brezilyalı Avai de geçtiğimiz aylarda 20 milyon dolarlık bir kripto para projesini hayata geçirmişti. Futbol kulüpleri genelde kombine biletler, forma satışları veya hediyelik eşya gibi konularda kripto para sahiplerine indirimler yapıyor ve para birimi olarak geçerli sayıyor.