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Özel tasarımlı Radeon HD 6970'ler yolda: Yeston'dan 15 fazlı HD 6970 Game Master

8 yıl
17,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı dün yapılan Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartları için özel tasarımlı modeller yolda. Çinli donanım üreticisi Yeston, hazırlıkları süren 15 fazlı Radeon HD 6970 modeliyle ses getirecek gibi görünüyor. Geliştirilmiş güç ünitesine ek olarak baskılı devresiyle de fark yaratan ekran kartının özelleştirilmiş soğutucusu ile geleceği ve oyuncularla birlikte hız aşırtma tutkunlarını hedef alacağı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının detayları için baskılı devreye yakından baktığınızda, GPU'nun hemen altında Çince karakterlere yer verildiği göreceksiniz. İngilizce'de "Game Master", Türkçe'de ise "Oyun Ustası" anlamına gelen bu ifade ile iddiasını ortaya koyan ekran kartında GPU için 12, bellekler için 2 ve AUX için de bir güç fazı atanmış durumda.

AMD'nin Radeon HD 6970 modeli için detayları ortaya çıkan özel tasarımlı ilk çözüm olan Yeston Radeon HD 6970 Game Master, soğutucu tasarımıyla da ilgili çekebilir. Henüz soğutucuya ait detaylar açıklanmış olmasa da, baskılı devre üzerinde soğutma için ayrılan bölümlere akıllara GeForce GTX 480'nin baskılı devre tasarımını da getirmiyor değil. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1536x paralel işlem birimiyle geliyor. Saat hızları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı ekran kartının, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Fiyatı gibi ne zaman sunulacağı da açıklanmayan Radeon HD 6970 Game Master için baskılı devre tasarımı dikkate alındığında bekleyiş uzun sürmeyecek gibi görünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
aylarca ana sayfada hd6000 diye bir sekme bulundu ancak kartlar çıkalı üç gün olmasına rağmen hala bir test yok ortada.
test yapilsin nasil dibe vurdugunu gosterecek atinin:)))))
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ozkan_tpc 8 yıl
Zaten sınırlarda üretilmiş bir Gpu, ne kadar daha fazla o.c. olabilir?
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mhamadko 8 yıl
ozkan_tpc

Zaten sınırlarda üretilmiş bir Gpu, ne kadar daha fazla o.c. olabilir?


sinirlarda oldugunu nerden biliyorsunuz, kart cikali 2 gun oldu, adam gibi o/c testleri gormedik daha.
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sick kunt 8 yıl
sallıcak bu piyasayı
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Cremiesto 8 yıl
@X_TaSaRıMCı_X
Satış politikası çantalı oylu buylu zaten anlamanı beklemiyordum :)
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No Way Out 8 yıl
En iyi PCB'li 6970 almak isteyenler, MSI Lightning çıkaracak onu beklemeliler.
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boomerang19 8 yıl
Piyasayı cokda salandıramayacagını dusunuyorm
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hapocod 8 yıl
Ne gerek var bu kadar faz'a.
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
SAPPHIRE'IN 4 TANE 6970 MODELI VAR.. anlamıyorum
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