Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu

Apple ve Huawei’nin ardından Samsung da resmen 7nm üretim sürecine geçti. Exynos 9820 yonga seti çekirdek seviyesinde önemli gelişmelerin yanı sıra özel yapay zekâ birimi ile de dikkat çekiyor.

Exynos 9820 özellikleri

Samsung’un uzun yıllardır özelleştirilmiş tasarımlar üzerinde yaptığı çalışmaların en son örneği olan Exynos 9820 yonga seti, gelecek yıl kullanıma sunulacak 5G teknolojilerini de hesaba katarak geliştirilmiş. Yine mobil dünyada kendi işlemcisini tasarlayan ve üreten tek firmanın Samsung olduğunu belirtmekte fayda var.

Exynos 9820 yonga seti hakkında detaylar net değil. Firma genelde kısa bir tanıtım yaptıktan sonra teknik detayları ancak amiral gemileri piyasaya çıktığında görebiliyoruz. Yine de etkileyici bilgiler mevcut.

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Exynos 9820 yonga seti firmanın dördüncü nesil özelleştirilmiş çekirdeklerini barındırıyor. Mongoose 4 olarak adlandırılan bu özelleştirilmiş çekirdekler önceki nesle göre tek çekirdekte yüzde 20 performans artışı, çok çekirdekte yüzde 15 performans artışı veya yüzde 40 enerji verimliliği sunuyor. Muhtemelen Cortex-A76 çekirdeği temelinde özelleştirildi. Samsung’un performans tarafında 4 adet M4 çekirdeği, verimlilik tarafında ise 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacağı tahmin ediliyor.

Grafik tarafında Mali-G76 birimi önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı veya yüzde 35 enerji verimliliği artışı vadediyor. Elbette bu rakamların 7nm sürecine göre elde edildiğini belirtelim.

Diğer taraftan çoklu ortam tarafında çoklu format kodeği – MFC dikkat çekiyor. MFC sayesinde 4K videoların 150 kare/saniye hızında şifrelenmesi veya çözülmesi mümkün oluyor. Ayrıca 10-bit renk desteği de bu kodek tarafından sağlanıyor.

Yapay zekâ ve modem

Yapay zekâ tarafında artık bağımsız bir donanım görüyoruz. Yapay zekâ birimi önceki yazılım tabanlı motorlara göre belirli senaryolarda 7 kat daha fazla performans sergiliyor. Kamera kayıtlarından güvenliğe ve arayüz gelişimine kadar yeni birim Samsung telefonlarında otonom işlemlere büyük hız katacak.

Hücresel bağlantıya geldiğimizde sürpriz bir şekilde LTE-A Pro modem görüyoruz. Normalde Samsung’un 5G modem kullanması bekleniyordu ancak görüldüğü kadarıyla ilk parti üretimde LTE modem yer alacak. Yeni modem 4x4 MIMO, 8x etkileşim ve 256 modülasyon desteği ile 2Gbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. Muhtemelen gelecek yılın ikinci yarısında Samsung’dan bir 5G modem görebiliriz.

Exynos 9820 bu yılın sonlarında hacimli üretime başlayacak. Elbette ilk olarak Galaxy S10 serisinde kullanılması bekleniyor. Sonrasında ise Galaxy Note 10 ve katlanabilir akıllı telefonda karşımıza çıkacak.