Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu

Samsung Galaxy S10 serisine hayat verecek Exynos 9820 yonga seti duyuruldu. Çekirdek seviyesinde geliştirmelerin yanı sıra bağımsız yapay zekâ birimi 7 kata kadar artış sağlıyor.
6 ay
3,5b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple ve Huawei’nin ardından Samsung da resmen 7nm üretim sürecine geçti. Exynos 9820 yonga seti çekirdek seviyesinde önemli gelişmelerin yanı sıra özel yapay zekâ birimi ile de dikkat çekiyor.

Exynos 9820 özellikleri

Samsung’un uzun yıllardır özelleştirilmiş tasarımlar üzerinde yaptığı çalışmaların en son örneği olan Exynos 9820 yonga seti, gelecek yıl kullanıma sunulacak 5G teknolojilerini de hesaba katarak geliştirilmiş. Yine mobil dünyada kendi işlemcisini tasarlayan ve üreten tek firmanın Samsung olduğunu belirtmekte fayda var.

Exynos 9820 yonga seti hakkında detaylar net değil. Firma genelde kısa bir tanıtım yaptıktan sonra teknik detayları ancak amiral gemileri piyasaya çıktığında görebiliyoruz. Yine de etkileyici bilgiler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak"

Exynos 9820 yonga seti firmanın dördüncü nesil özelleştirilmiş çekirdeklerini barındırıyor. Mongoose 4 olarak adlandırılan bu özelleştirilmiş çekirdekler önceki nesle göre tek çekirdekte yüzde 20 performans artışı, çok çekirdekte yüzde 15 performans artışı veya yüzde 40 enerji verimliliği sunuyor. Muhtemelen Cortex-A76 çekirdeği temelinde özelleştirildi. Samsung’un performans tarafında 4 adet M4 çekirdeği, verimlilik tarafında ise 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacağı tahmin ediliyor.

Grafik tarafında Mali-G76 birimi önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı veya yüzde 35 enerji verimliliği artışı vadediyor. Elbette bu rakamların 7nm sürecine göre elde edildiğini belirtelim.

Diğer taraftan çoklu ortam tarafında çoklu format kodeği – MFC dikkat çekiyor. MFC sayesinde 4K videoların 150 kare/saniye hızında şifrelenmesi veya çözülmesi mümkün oluyor. Ayrıca 10-bit renk desteği de bu kodek tarafından sağlanıyor.

Yapay zekâ ve modem

Yapay zekâ tarafında artık bağımsız bir donanım görüyoruz. Yapay zekâ birimi önceki yazılım tabanlı motorlara göre belirli senaryolarda 7 kat daha fazla performans sergiliyor. Kamera kayıtlarından güvenliğe ve arayüz gelişimine kadar yeni birim Samsung telefonlarında otonom işlemlere büyük hız katacak.

Hücresel bağlantıya geldiğimizde sürpriz bir şekilde LTE-A Pro modem görüyoruz. Normalde Samsung’un 5G modem kullanması bekleniyordu ancak görüldüğü kadarıyla ilk parti üretimde LTE modem yer alacak. Yeni modem 4x4 MIMO, 8x etkileşim ve 256 modülasyon desteği ile 2Gbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. Muhtemelen gelecek yılın ikinci yarısında Samsung’dan bir 5G modem görebiliriz.

Exynos 9820 bu yılın sonlarında hacimli üretime başlayacak. Elbette ilk olarak Galaxy S10 serisinde kullanılması bekleniyor. Sonrasında ise Galaxy Note 10 ve katlanabilir akıllı telefonda karşımıza çıkacak.

 

https://www.techpowerup.com/249537/samsung-launches-first-mobile-soc-with-ai-accelerating-matrix-multiplication-cores Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 6 ay en beğenilen
özensiz haber olduğu gerçek asıl özellikler şöyle
2x Custom CPU + 2x Cortex-A75 + 4x Cortex-A55
ARM Mali G76 MP12
8nm FinFET
LTE-A Cat.20 8CA (2Gbps download)
Cat.20 3CA (316Mbps upload)
8K@30fps, 4K@150fps
özellikle 8 nm olması güzel LPP tekniği ile 7 nm den bile daha verimli olacaktır ki samsung un asıl hedefi 5 nm olsa gerek
8K da 30 kare desteğimizde oldu
4K da 150 kare zaten ayrı bir güzellik
buradan feyz alması gereken biri varsa Huawei ibret alması gerek benzer mimari ama 8K bile mevcut geçtim 4K 60 fps i
özensiz haber olduğu gerçek asıl özellikler şöyle2x Custom CPU + 2x Cortex-A75 + 4x Cortex-A55ARM Mali G76 MP128nm FinFETLTE-A Cat.20 8CA (2...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Yanlış bilgi veriyorsunuz. 7 nm değil 8 nm. Özensiz bir haber olmuş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 6 ay
7 değil 8nm üretim sürecine geçti samsung.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 ay
bu ne iş yapar !?
10'dan geriye doğrumu sayıyor !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 6 ay
Snapdragon yeni orta segmentte 11nm geçti. Samsung 8nmgeçti ve iyice abarttılar. Eskiden nm iki katı veya yarısı boyutunda küçülürdü şimdi rastgele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 6 ay
Gelsin gelsin o da gelsin.
Apple'ın işlemcileri kendi OS'u ile muazzam işler yapıyor. İsterlerse 32 çekirdek gelsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 6 ay astegon
Katılıyorum. Ne kadar hafif olursa olsun androidin uzerine arayuz giydirmek, donanima ekstra yuk bindirmek demek. Gerci gunumuzde telefonlarin donanimlari o kadar yuksek ki bunu gunluk hayatta anlayamiyoruz bile.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Bizi mi koparıyon Ekrem abi ? 7 nm değil 8nm üretim geometrisi kullanılıyor çevirirken iyi oku.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 ay en beğenilen
özensiz haber olduğu gerçek asıl özellikler şöyle
2x Custom CPU + 2x Cortex-A75 + 4x Cortex-A55
ARM Mali G76 MP12
8nm FinFET
LTE-A Cat.20 8CA (2Gbps download)
Cat.20 3CA (316Mbps upload)
8K@30fps, 4K@150fps
özellikle 8 nm olması güzel LPP tekniği ile 7 nm den bile daha verimli olacaktır ki samsung un asıl hedefi 5 nm olsa gerek
8K da 30 kare desteğimizde oldu
4K da 150 kare zaten ayrı bir güzellik
buradan feyz alması gereken biri varsa Huawei ibret alması gerek benzer mimari ama 8K bile mevcut geçtim 4K 60 fps i
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 6 ay
7 değil 8nm üretim sürecine geçti samsung.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Yanlış bilgi veriyorsunuz. 7 nm değil 8 nm. Özensiz bir haber olmuş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Kirin ya da Apple bionic chiplerini kim tasarlıyor ya da üretiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mene 6 ay Y-ZiyA
Apple ve Huawei işlemcilerini kendi tasarlıyor ama ikisi de üretimini TSMC’ye yaptırtıyor. Samsung ise hem kendi tasarlayıp hem de üreten tek firma.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 6 ay Y-ZiyA
Y-ZiyA
Kirin ya da Apple bionic chiplerini kim tasarlıyor ya da üretiyor.

Apple ve Huawei tasarlıyor fakat kendileri üretmiyor. Yine Samsung yada TSMC gibi firmalara ürettiriyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3493 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, exynos 9820 ve
4 etiket daha galaxy s10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi 6 ay GTX 1080 kırpıldı ve GTX 1060 oldu 6 ay 8K QLED TV ülkemize ne zaman geliyor? 6 ay Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı 6 ay Spotify Apple Watch uygulaması yayınlandı 6 ay Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı 6 ay Origin Access Premier İnceleme 6 ay Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı 6 ay Bir başka Facebook açığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı 6 ay The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri 6 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 3 6 ay Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı 6 ay Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak 6 ay 1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi 6 ay Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi 6 ay Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? 6 ay Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir 6 ay Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları 6 ay Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor 6 ay Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu Sonraki Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak 6 ay Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu 6 ay Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor 6 ay Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu 6 ay AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı 6 ay Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı 6 ay Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti 6 ay SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi 6 ay Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek 6 ay Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek 6 ay Vivo Y95 tanıtıldı! 6 ay Apple doğruladı: T2 yongası üçüncü parti tamir işlemlerini engelliyor 6 ay Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor 6 ay PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi 6 ay Samsung, TV'leri beyinle kontrol edebileceğimiz bir teknoloji üzerinde çalışıyor 6 ay Şehrin gürültüsünden kurtulun "Sennheiser HD4.50BTNC incelemesi" 6 ay Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında 6 ay Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek 6 ay BlaBlaCar girişiminden önemli birleşme hamlesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim