Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak

Bugün yerleşik uygulamalarda yaptığımız pek çok işlemi web üzerinde de gerçekleştirebiliyoruz. Google özellikle mobil tarafta web deneyiminin en iyi hale gelmesi için çalışıyor. Son hamle yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriğe sahip web uygulamalarına kapı açacak.

Daha fonksiyonel uygulamalar

Web uygulamaları yetenekli olsa da dosya sistemine erişim veya hareketsizlik tespiti gibi özellikler sadece yerleşik uygulamalara özgü kaldı. Bu yüzden de geliştiriciler Electron gibi üçüncü taraf erişim çözümlerine başvuruyor. Bu da web uygulamalarını kısıtlıyor.

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Google ise WebRTC ve diğer hizmet bileşenlerini güçlendirerek daha zengin web uygulamalarına kapı açmak istiyor. Ayrıca herhangi bir cihazda ve herhangi bir işletim sisteminde çalışabilecek şekilde olması da planlanıyor.

Google bu özelliklerin herkese açık ve standart hale gelmesi için kolları sıvadı. Farklı tarayıcı geliştiricileri ile iş birliği yapılarak platformlar arası çalışabilme hedefleniyor. Ayrıca geliştirici geri bildirimleri de alınacak.

Yazılım araçlarında etkinlik uyarıları, asenkron çerezler, dosya sistemine yazma, uyandırma kilidi, hareketsizlik tespiti gibi özellikler sunuluyor. Google hazırladığı raporu W3C Web Incubator grubuna da sundu ve ekosistemi genişletmek istiyor.