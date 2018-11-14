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Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak

Sisteme erişim konusunda yerleşik uygulamalar kadar yetkisi olmayan web uygulamaları bu engeli aşıyor. Google zengin web uygulamalarına kapı açacak çalışmalara başladı.
6 ay
3,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün yerleşik uygulamalarda yaptığımız pek çok işlemi web üzerinde de gerçekleştirebiliyoruz. Google özellikle mobil tarafta web deneyiminin en iyi hale gelmesi için çalışıyor. Son hamle yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriğe sahip web uygulamalarına kapı açacak.

Daha fonksiyonel uygulamalar

Web uygulamaları yetenekli olsa da dosya sistemine erişim veya hareketsizlik tespiti gibi özellikler sadece yerleşik uygulamalara özgü kaldı. Bu yüzden de geliştiriciler Electron gibi üçüncü taraf erişim çözümlerine başvuruyor. Bu da web uygulamalarını kısıtlıyor.

Ayrıca Bkz. "Farklı battle royale oyunlarından Space Fuss büyük indirime girdi"

Google ise WebRTC ve diğer hizmet bileşenlerini güçlendirerek daha zengin web uygulamalarına kapı açmak istiyor. Ayrıca herhangi bir cihazda ve herhangi bir işletim sisteminde çalışabilecek şekilde olması da planlanıyor.

Google bu özelliklerin herkese açık ve standart hale gelmesi için kolları sıvadı. Farklı tarayıcı geliştiricileri ile iş birliği yapılarak platformlar arası çalışabilme hedefleniyor. Ayrıca geliştirici geri bildirimleri de alınacak.

Yazılım araçlarında etkinlik uyarıları, asenkron çerezler, dosya sistemine yazma, uyandırma kilidi, hareketsizlik tespiti gibi özellikler sunuluyor. Google hazırladığı raporu W3C Web Incubator grubuna da sundu ve ekosistemi genişletmek istiyor.

 

https://9to5google.com/2018/11/12/chrome-web-apps-vs-native/ Yorum Yaz
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maxmania 6 ay
asenkron çerezi görünce reklam aklına gelen tek ben değilimdir. reklam daha fazla reklam geliyor. paramızla aldığımız telefonlar reklam panosuna dönüşecek iyice.
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Y-ZiyA 6 ay
Yaşasın mobil tarafta da içimiz dışımız reklam olacak!
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Mekhanik 6 ay
Android tarayiciya adblock eklesinler ilk once
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Rachsuchtig 6 ay Mekhanik
Mekhanik
Android tarayiciya **** eklesinler ilk once

Sence Google kendi ayağına sıkar mı?
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orientem 6 ay
Steve Jobs'un orjinal iphone vizyonunda Appstore ve üçüncü parti uygulamalar olmadığını, ilk iPhone çıktığında telefonun webappleri destekleyeceğini ve geliştiricilerin webapp geliştirmelerini istediklerini biliyor muydunuz?
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