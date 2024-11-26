Güçlü performans, gizemli çip: Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Çin’de düzenlediği etkinlikte en güçlü Mate serisi telefonlarını tanıttı. Yeni seri Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus ve Mate 70 RS modellerinden oluşuyor. Firma performans vurgusunu ön plana çıkarsa da Mate 70 serisinin hangi işlemciyi kullandığı sır gibi saklanıyor. Şirket, ABD'nin uyguladığı yaptırımların ardından çip tedarikinde yaşanan zorluklara rağmen Çin'deki pazar payını artırma hedefinde iddialı adımlar atıyor.

HarmonyOS Next ile performans artıyor

Huawei, Mate 70 serisinin işlemcisi hakkında bilgi vermekten kaçınırken, cihazların işletim sistemi ve yapay zeka özelliklerini öne çıkardı. HarmonyOS Next, önceki Mate 60 serisine göre yüzde 40 daha yüksek performans vadediyor. Android ile uyumluluğunu tamamen bırakan bu işletim sistemi, Huawei'nin kendi ekosistemini inşa etme çabalarının bir ürünü.

Yeni seride, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yapay zeka özelliği dikkat çekiyor. Örneğin, fotoğraf düzenleme ve cihazlar arasında içerik paylaşımını kolaylaştıran el hareketleri gibi yenilikçi özellikler tanıtıldı. HarmonyOS Next’in üzerinde durulsa da her iki i telefon da Huawei'nin HarmonyOS 4.3'ü ile birlikte gönderilecek. HarmonyOS Next güncellemesi ise sonra gelecek.

Huawei Mate 70 ve Mate 70 Pro neler sunuyor

Tam Boyutta Gör Serinin en küçük ve düz çerçevelere sahip modeli olan Mate 70, aynı zamanda 7.8mm ile ailenin en incesi konumunda. Mate 70, FHD+ çözünürlüğe ve 1-120Hz değişken yenileme hızına sahip 6,7 inç LTPO OLED ekrana sahip. Mate 70 Pro, FHD+ çözünürlüğü ve değişken yenileme hızını korurken ekran boyutu ise 6,9 inçe yükseliyor.

Her iki telefon da 2.500 nit en yüksek parlaklığa ve düşmeye karşı daha fazla koruma için bazalt fiber temperli cam içeren ikinci nesil Kunlun Glass'a sahip. Artık Çin tarafında bir standart haline gelen IP69 koruması da her iki cihazda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Mate 70 modelinin ön tarafında bir adet 13 MP geniş açılı kamera yer alırken Pro modelde ise buna ek olarak 3D derinlik kamerası yer alıyor. Parmak izi ise ilginç bir şekilde iki telefonda da güç düğmesine eklenmiş. Bu düğme ayrıca AI asistanı veya çift ve uzun basışlarla cihazı sessize alma gibi akıllı kontrolleri de entegre ediyor.

Kamera tarafında Huawei, OIS de sunan 50MP ana kamera için değişken f/1.4-f/4.0 diyafram açıklığını getiriyor. Buna her iki telefonda da 40MP ultra geniş lens eşlik ediyor. Mate 70'te 5,5x optik zoom özellikli 12MP periskop bulunurken, Pro modelinde 4x optik zoom özellikli 48MP sensör yer alıyor.

Daha ilginç olan kısım ise kamera adasının ortasında yer alan yeni özel spektral görüntüleme sensörü. Geçmiş Huawei telefonlarındaki geleneksel kırmızı, yeşil, yeşil, mavi (RGGB) veya kırmızı, sarı, sarı, mavi (RYYB) renk sensörlerinin aksine, spektral görüntüleme modülleri daha fazla renk verisi toplayarak gelişmiş renk doğruluğu, doğal cilt tonları ve daha iyi gölge koruması sağlıyor.

İşlemci tarafı bir muamma

Tam Boyutta Gör Huawei'nin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu Chengdong, yeni seriyi "tarihin en güçlü Mate telefonları" olarak adlandırdı ve onları çalıştıran işlemci hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Huawei, önceki Pura 70 serisinde Kirin 9010 yongasına yer vermişti. Mevcut söylentiler ise Mate 70 serisinin Kirin 9100 yongasına sahip olduğunu öne sürüyor. İşlemci hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak bunun, SMIC N+3 sürecinde üretilen 6nm’lik bir yonga olduğu belirtiliyor.

Huawei Mate 70, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj ile 5.300 mAh bataryaya sahipken, Mate 70 Pro daha hızlı 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile 5.500 mAh bataryayı beraberinde getiriyor. Mate 70 ve 70 Pro Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı ve Obsidyen Siyahı renkleriyle geliyor. Her iki telefonda da uydu bağlantısı bulunuyor.

Huawei Mate 70 özellikleri

Ekran : 6.7 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit

: 6.7 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit İşlemci : Kirin 9100 (resmi değil)

: Kirin 9100 (resmi değil) İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)

HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek) RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256/512/1 TB

: 256/512/1 TB Ön kamera : 13 MP

: 13 MP Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/2.2

50 MP f/1.4-f/4.0 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/2.2 Batarya: 5300 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj

Huawei Mate 70 Pro özellikleri

Ekran : 6.9 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit

: 6.9 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit İşlemci : Kirin 9100 (resmi değil)

: Kirin 9100 (resmi değil) İşletim sistemi : HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)

: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek) RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256/512/1 TB

: 256/512/1 TB Ön kamera : 13 MP + TOF 3D

: 13 MP + TOF 3D Arka kamera : 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48 MP f/2.1 + 40 MP f/2.2

: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48 MP f/2.1 + 40 MP f/2.2 Batarya: 5500 mAh, 100W kablolu, 80W kablosu,z 20W ters kablosuz, 18W ters kablolu şarj

Huawei Mate 70 Pro ve Mate 70 ne kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Huawei Mate 70'in fiyatı 5.499 yuan veya 757 dolar ile başlarken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Mate 70 Pro'nun fiyatı 6.499 yuan veya 895 dolar ile başlıyor.

Huawei Mate 70 fiyatı

Tam Boyutta Gör

Mate 70 12GB/256GB: 757 dolar

Mate 70 12GB/512GB: 826 dolar

Mate 70 12GB/1TB: 964 dolar

Huawei Mate 70 Pro fiyatı

Tam Boyutta Gör

Mate 70 Pro 12GB/256GB: 895 dolar

Mate 70 Pro 12GB/512GB: 964 dolar

Mate 70 Pro 12GB/1TB: 1,102 dolar

Her iki telefon da Çin'de ön siparişe sunulmuş durumda. Teslimatlar ise 4 Aralık tarihinde başlayacak. Huawei, bu telefonların küresel pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı. Ancak Pura 70 ve Mate 60 serisi Türkiye’ye gelmişti.

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Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri