Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güçlü performans, gizemli çip: Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı

    Huawei, düzenlediği etkinlikte en güçlü Mate serisi telefonları olarak lanse edilen Mate 70 serisini tanıttı. İşte Huawei Mate 70 Pro ve Mate 70 özellikleri & fiyatı:
    Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, Çin’de düzenlediği etkinlikte en güçlü Mate serisi telefonlarını tanıttı. Yeni seri Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus ve Mate 70 RS modellerinden oluşuyor. Firma performans vurgusunu ön plana çıkarsa da Mate 70 serisinin hangi işlemciyi kullandığı sır gibi saklanıyor. Şirket, ABD'nin uyguladığı yaptırımların ardından çip tedarikinde yaşanan zorluklara rağmen Çin'deki pazar payını artırma hedefinde iddialı adımlar atıyor.

    HarmonyOS Next ile performans artıyor

    Huawei, Mate 70 serisinin işlemcisi hakkında bilgi vermekten kaçınırken, cihazların işletim sistemi ve yapay zeka özelliklerini öne çıkardı. HarmonyOS Next, önceki Mate 60 serisine göre yüzde 40 daha yüksek performans vadediyor. Android ile uyumluluğunu tamamen bırakan bu işletim sistemi, Huawei'nin kendi ekosistemini inşa etme çabalarının bir ürünü.

    Yeni seride, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yapay zeka özelliği dikkat çekiyor. Örneğin, fotoğraf düzenleme ve cihazlar arasında içerik paylaşımını kolaylaştıran el hareketleri gibi yenilikçi özellikler tanıtıldı. HarmonyOS Next’in üzerinde durulsa da her iki i telefon da Huawei'nin HarmonyOS 4.3'ü ile birlikte gönderilecek. HarmonyOS Next güncellemesi ise sonra gelecek.

    Huawei Mate 70 ve Mate 70 Pro neler sunuyor

    Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Serinin en küçük ve düz çerçevelere sahip modeli olan Mate 70, aynı zamanda 7.8mm ile ailenin en incesi konumunda. Mate 70, FHD+ çözünürlüğe ve 1-120Hz değişken yenileme hızına sahip 6,7 inç LTPO OLED ekrana sahip. Mate 70 Pro, FHD+ çözünürlüğü ve değişken yenileme hızını korurken ekran boyutu ise 6,9 inçe yükseliyor.

    Her iki telefon da 2.500 nit en yüksek parlaklığa ve düşmeye karşı daha fazla koruma için bazalt fiber temperli cam içeren ikinci nesil Kunlun Glass'a sahip. Artık Çin tarafında bir standart haline gelen IP69 koruması da her iki cihazda bulunuyor.

    Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mate 70 modelinin ön tarafında bir adet 13 MP geniş açılı kamera yer alırken Pro modelde ise buna ek olarak 3D derinlik kamerası yer alıyor. Parmak izi ise ilginç bir şekilde iki telefonda da güç düğmesine eklenmiş. Bu düğme ayrıca AI asistanı veya çift ve uzun basışlarla cihazı sessize alma gibi akıllı kontrolleri de entegre ediyor.

    Kamera tarafında Huawei, OIS de sunan 50MP ana kamera için değişken f/1.4-f/4.0 diyafram açıklığını getiriyor. Buna her iki telefonda da 40MP ultra geniş lens eşlik ediyor. Mate 70'te 5,5x optik zoom özellikli 12MP periskop bulunurken, Pro modelinde 4x optik zoom özellikli 48MP sensör yer alıyor.

    Daha ilginç olan kısım ise kamera adasının ortasında yer alan yeni özel spektral görüntüleme sensörü. Geçmiş Huawei telefonlarındaki geleneksel kırmızı, yeşil, yeşil, mavi (RGGB) veya kırmızı, sarı, sarı, mavi (RYYB) renk sensörlerinin aksine, spektral görüntüleme modülleri daha fazla renk verisi toplayarak gelişmiş renk doğruluğu, doğal cilt tonları ve daha iyi gölge koruması sağlıyor.

    İşlemci tarafı bir muamma

    Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu Chengdong, yeni seriyi "tarihin en güçlü Mate telefonları" olarak adlandırdı ve onları çalıştıran işlemci hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Huawei, önceki Pura 70 serisinde Kirin 9010 yongasına yer vermişti. Mevcut söylentiler ise Mate 70 serisinin Kirin 9100 yongasına sahip olduğunu öne sürüyor. İşlemci hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak bunun, SMIC N+3 sürecinde üretilen 6nm’lik bir yonga olduğu belirtiliyor.

    Huawei Mate 70, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj ile 5.300 mAh bataryaya sahipken, Mate 70 Pro daha hızlı 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile 5.500 mAh bataryayı beraberinde getiriyor. Mate 70 ve 70 Pro Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı ve Obsidyen Siyahı renkleriyle geliyor. Her iki telefonda da uydu bağlantısı bulunuyor.

    Huawei Mate 70 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit
    • İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256/512/1 TB
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/2.2
    • Batarya: 5300 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj

    Huawei Mate 70 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit
    • İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256/512/1 TB
    • Ön kamera: 13 MP + TOF 3D
    • Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48 MP f/2.1 + 40 MP f/2.2
    • Batarya: 5500 mAh, 100W kablolu, 80W kablosu,z 20W ters kablosuz, 18W ters kablolu şarj

    Huawei Mate 70 Pro ve Mate 70 ne kadar?

    12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Huawei Mate 70'in fiyatı 5.499 yuan veya 757 dolar ile başlarken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Mate 70 Pro'nun fiyatı 6.499 yuan veya 895 dolar ile başlıyor.

    Huawei Mate 70 fiyatı

    Huawei Mate 70 fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Mate 70 12GB/256GB: 757 dolar
    • Mate 70 12GB/512GB: 826 dolar
    • Mate 70 12GB/1TB: 964 dolar

    Huawei Mate 70 Pro fiyatı

    Huawei Mate 70 Pro fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Mate 70 Pro 12GB/256GB: 895 dolar
    • Mate 70 Pro 12GB/512GB: 964 dolar
    • Mate 70 Pro 12GB/1TB: 1,102 dolar

    Her iki telefon da Çin'de ön siparişe sunulmuş durumda. Teslimatlar ise 4 Aralık tarihinde başlayacak. Huawei, bu telefonların küresel pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı. Ancak Pura 70 ve Mate 60 serisi Türkiye’ye gelmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilkent sınıf öğretmenliği emrühavale ne demek tırlar kaç vites new balance orjinallik sorgulama rakı içerken mide bulantısını önlemek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız