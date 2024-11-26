Güçlü performans, gizemli çip: Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı

- HarmonyOS Next ile performans artıyor
- Huawei Mate 70 ve Mate 70 Pro neler sunuyor
- İşlemci tarafı bir muamma
- Huawei Mate 70 özellikleri
- Huawei Mate 70 Pro özellikleri
- Huawei Mate 70 Pro ve Mate 70 ne kadar?
- Huawei Mate 70 fiyatı
- Huawei Mate 70 Pro fiyatı
- Yorumlar
HarmonyOS Next ile performans artıyor
Huawei, Mate 70 serisinin işlemcisi hakkında bilgi vermekten kaçınırken, cihazların işletim sistemi ve yapay zeka özelliklerini öne çıkardı. HarmonyOS Next, önceki Mate 60 serisine göre yüzde 40 daha yüksek performans vadediyor. Android ile uyumluluğunu tamamen bırakan bu işletim sistemi, Huawei'nin kendi ekosistemini inşa etme çabalarının bir ürünü.
Yeni seride, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yapay zeka özelliği dikkat çekiyor. Örneğin, fotoğraf düzenleme ve cihazlar arasında içerik paylaşımını kolaylaştıran el hareketleri gibi yenilikçi özellikler tanıtıldı. HarmonyOS Next’in üzerinde durulsa da her iki i telefon da Huawei'nin HarmonyOS 4.3'ü ile birlikte gönderilecek. HarmonyOS Next güncellemesi ise sonra gelecek.
Huawei Mate 70 ve Mate 70 Pro neler sunuyor
Her iki telefon da 2.500 nit en yüksek parlaklığa ve düşmeye karşı daha fazla koruma için bazalt fiber temperli cam içeren ikinci nesil Kunlun Glass'a sahip. Artık Çin tarafında bir standart haline gelen IP69 koruması da her iki cihazda bulunuyor.
Kamera tarafında Huawei, OIS de sunan 50MP ana kamera için değişken f/1.4-f/4.0 diyafram açıklığını getiriyor. Buna her iki telefonda da 40MP ultra geniş lens eşlik ediyor. Mate 70'te 5,5x optik zoom özellikli 12MP periskop bulunurken, Pro modelinde 4x optik zoom özellikli 48MP sensör yer alıyor.
Daha ilginç olan kısım ise kamera adasının ortasında yer alan yeni özel spektral görüntüleme sensörü. Geçmiş Huawei telefonlarındaki geleneksel kırmızı, yeşil, yeşil, mavi (RGGB) veya kırmızı, sarı, sarı, mavi (RYYB) renk sensörlerinin aksine, spektral görüntüleme modülleri daha fazla renk verisi toplayarak gelişmiş renk doğruluğu, doğal cilt tonları ve daha iyi gölge koruması sağlıyor.
İşlemci tarafı bir muamma
Huawei Mate 70, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj ile 5.300 mAh bataryaya sahipken, Mate 70 Pro daha hızlı 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile 5.500 mAh bataryayı beraberinde getiriyor. Mate 70 ve 70 Pro Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı ve Obsidyen Siyahı renkleriyle geliyor. Her iki telefonda da uydu bağlantısı bulunuyor.
Huawei Mate 70 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit
- İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256/512/1 TB
- Ön kamera: 13 MP
- Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/2.2
- Batarya: 5300 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj
Huawei Mate 70 Pro özellikleri
- Ekran: 6.9 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit
- İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256/512/1 TB
- Ön kamera: 13 MP + TOF 3D
- Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48 MP f/2.1 + 40 MP f/2.2
- Batarya: 5500 mAh, 100W kablolu, 80W kablosu,z 20W ters kablosuz, 18W ters kablolu şarj
Huawei Mate 70 Pro ve Mate 70 ne kadar?
12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Huawei Mate 70'in fiyatı 5.499 yuan veya 757 dolar ile başlarken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Mate 70 Pro'nun fiyatı 6.499 yuan veya 895 dolar ile başlıyor.
Huawei Mate 70 fiyatı
- Mate 70 12GB/256GB: 757 dolar
- Mate 70 12GB/512GB: 826 dolar
- Mate 70 12GB/1TB: 964 dolar
Huawei Mate 70 Pro fiyatı
- Mate 70 Pro 12GB/256GB: 895 dolar
- Mate 70 Pro 12GB/512GB: 964 dolar
- Mate 70 Pro 12GB/1TB: 1,102 dolar
Her iki telefon da Çin'de ön siparişe sunulmuş durumda. Teslimatlar ise 4 Aralık tarihinde başlayacak. Huawei, bu telefonların küresel pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı. Ancak Pura 70 ve Mate 60 serisi Türkiye’ye gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.