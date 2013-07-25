Özel yapısı sayesinde yüksek noktalara zıplayabilen X-RHex hakkında yeni bir video yayınladı

Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen altı bacaklı X-RHex isimli robot, koşarak ya da zıplayarak önündeki engelleri aşabiliyor ve bacaklarını aynı anda veya ayrı ayrı hareket ettirerek oldukça zorlu yüzeyler üzerinde rahatça hareket edebiliyor. Uzun zamandır geliştirme çalışmaları devam eden 6.7kg ağırlığındaki robot, gücünü iki adet 50 watt elektrik motorundan alıyor.

Özellikle yüksek konumlara zıplama kabiliyeti ile dikkatleri üzerine çeken robot hakkında yayınlanan yeni video, robotun dış mekanda ve gerçek arazilerde gösterdiği performansı gözler önüne seriyor. Çok daha zorlu şartları aşması için üzerinde geliştirmelerin de devam ettiği belirtilen X-RHex hakkında yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.upenn.edu/spotlights/robot-jumps-flips-and-does-pull-ups