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Özel yapısı sayesinde yüksek noktalara zıplayabilen X-RHex hakkında yeni bir video yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Özel yapısı sayesinde yüksek noktalara zıplayabilen X-RHex hakkında yeni bir video yayınladı
Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen altı bacaklı X-RHex isimli robot, koşarak ya da zıplayarak önündeki engelleri aşabiliyor ve bacaklarını aynı anda veya ayrı ayrı hareket ettirerek oldukça zorlu yüzeyler üzerinde rahatça hareket edebiliyor. Uzun zamandır geliştirme çalışmaları devam eden 6.7kg ağırlığındaki robot, gücünü iki adet 50 watt elektrik motorundan alıyor.
Özellikle yüksek konumlara zıplama kabiliyeti ile dikkatleri üzerine çeken robot hakkında yayınlanan yeni video, robotun dış mekanda ve gerçek arazilerde gösterdiği performansı gözler önüne seriyor. Çok daha zorlu şartları aşması için üzerinde geliştirmelerin de devam ettiği belirtilen X-RHex hakkında yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.upenn.edu/spotlights/robot-jumps-flips-and-does-pull-ups Yorum Yaz
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matmuhendisi 6 yıl en beğenilen
yüksek diyince bende sandım çekirge gibi sıplar heralde :)
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DH Misafiri 6 yıl
komedi filmi izlemiş gibi oldum. Ne kadar komik hareket ediyor :D
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raSe34 6 yıl
fuckulteli
DHde yayınlanan aylar önceki ilk haberde hayran kalmıştım. Sanki canlıymış gibi hissediyorum :D Acaba üzerine bir balıkçı ağı atsak neler olur. İyice dolanır sonra da kilitlenir kalır sanırım..

O robotun yapabilceklerini bırakıp ağa dolanmasını mı hayal ettin ?
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Rabelisa 6 yıl



çok şematik zıplıyor
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pohuman 6 yıl
İlk defa görsem "ahanda uzaylı" derdim..


Not: Uzaylılara inanmıyorum..
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fuckulteli 6 yıl
DH'de yayınlanan aylar önceki ilk haberde hayran kalmıştım. Sanki canlıymış gibi hissediyorum :D
Acaba üzerine bir balıkçı ağı atsak neler olur. İyice dolanır sonra da kilitlenir kalır sanırım..
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gambitplayer 6 yıl
bu da bir benzeri bostondynamics.com/...
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Silent Guardian 6 yıl
Baya estetik zıplıyor bu beyler
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matmuhendisi 6 yıl en beğenilen
yüksek diyince bende sandım çekirge gibi sıplar heralde :)
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ColorTR 6 yıl
Seni seçtim X-RHex :))
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Moofy 6 yıl
Bizim ne işimize yarayacak koca robot ?
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