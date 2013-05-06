Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ozone, oyuncular için geliştirdiği yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

6 yıl
1,4b
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ozone, oyuncular için geliştirdiği yeni kulak içi kulaklığını duyurdu
Donanım dünyasında ürettiği oyuncu aksesuarları ile tanınan Ozone, ürün gamına yeni bir kulaklık modeli ekledi.
Ozone tarafından oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ilk kulak içi kulaklık modeli olduğu belirtilen Oxygen, öncelikle oyuncuların seveceği oldukça şık bir tasarım yapısına sahip. Teknik olarak 11mm sürücülere, 20~20kHz frekans tepki aralığına, 116 ± 4dB ses hassasiyetine ve 24 ohm empedans oranına sahip olan kulaklık, 3.5mm bağlantı üzerinden farklı cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor.
Üzerinde ayrıca -42 ± 3dB ses hassasiyetine ve 100Hz ~ 10Hz frekans değerine sahip bas konuş özellikli mikrofon yer alan Oxygen, ergonomik yapısı sayesinde uzun kullanımlarda sorun yaratmıyor ve beraberinde gelen çanta ile zarar görmeden rahatça taşınabiliyor.
120cm kablo uzunluğu ile geniş kullanım alanı sağlayan Ozone Oxygen kulak içi kulaklık modelinin piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmasa da, 30 Euro tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
Ozone, oyuncular için geliştirdiği yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

http://www.techpowerup.com/183608/ozone-gaming-launch-its-new-in-ear-pro-gaming-headseat-oxygen.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 6 yıl
bu tip kulak içi kulaklıklar (normal kulaklığa benzeyip kulak içi olanlar) kullandım hiçte ergonomi kdeğil, bas seslerini az duyuyorsunuz çünkü kulağa tam oturmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
bu özelliklerde biraz daha ucuz olabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl
Fiyatı oldukça uygun gözüküyor gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Görev Mars II: Bütçe 21000TL+ Amaç "2K Çözünürlükte akıcı Crysis 3 deneyimi" Rüya Oyun Sistemi Topluyoruz 6 yıl Mustafa Sandal BP’de yakalandı 6 yıl PowerColor HD7790 TurboDuo video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim