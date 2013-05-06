Ozone, oyuncular için geliştirdiği yeni kulak içi kulaklığını duyurdu





Donanım dünyasında ürettiği oyuncu aksesuarları ile tanınan Ozone, ürün gamına yeni bir kulaklık modeli ekledi.

Ozone tarafından oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ilk kulak içi kulaklık modeli olduğu belirtilen Oxygen, öncelikle oyuncuların seveceği oldukça şık bir tasarım yapısına sahip. Teknik olarak 11mm sürücülere, 20~20kHz frekans tepki aralığına, 116 ± 4dB ses hassasiyetine ve 24 ohm empedans oranına sahip olan kulaklık, 3.5mm bağlantı üzerinden farklı cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor.

Üzerinde ayrıca -42 ± 3dB ses hassasiyetine ve 100Hz ~ 10Hz frekans değerine sahip bas konuş özellikli mikrofon yer alan Oxygen, ergonomik yapısı sayesinde uzun kullanımlarda sorun yaratmıyor ve beraberinde gelen çanta ile zarar görmeden rahatça taşınabiliyor.

120cm kablo uzunluğu ile geniş kullanım alanı sağlayan Ozone Oxygen kulak içi kulaklık modelinin piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmasa da, 30 Euro tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.techpowerup.com/183608/ozone-gaming-launch-its-new-in-ear-pro-gaming-headseat-oxygen.html